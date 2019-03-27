‘Kimyasaldan arındırılmış Suriye’nin caydırıcı güç olmaktan çıkması, ABD’nin Golan adımında rol oynadı’

ABD, Suriye’nin kimyasal silahtan arındırılmasının ardından Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanıdı. Konuyu değerlendiren Gazeteci Ramazan Bursa “Suriye’nin İsrail karşısında böyle bir asker gücü olmamasının bu durumda etkisi olmuştur. ABD’nin bu hamlesinde, Suriye’nin caydırıcı askeri güç olmaktan çıkarılmış olmasının etkisi var” dedi.

Suriye'nin elinde kimyasal silah olduğu 50 yıllık dönem içerisinde ABD, Golan Tepeleri konusunda sessiz kalıp hiç bir adım atmazken; bugün Suriye hükümeti tüm kimyasal silahları yok ettikten sonra Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıdı. Konuyu Sputnik'e değerlendiren Kudüs TV Haber Müdürü Ramazan Bursa "Elbette, Suriye'nin İsrail karşısında böyle bir asker gücü olmamasının bu durumda etkisi olmuştur. ABD'nin bu hamlesinde, Suriye'nin caydırıcı askeri güç olmaktan çıkarılmış olmasının etkisi var" değerlendirmesinde bulundu.

‘İSRAİL BATI ŞERİA'NIN C BÖLGESİNİ İLHAKINDA CESARETLENEBİLİR'

Golan kararının, Kudüs kararı benzeri bir etkileşim oluşturabileceğine işaret eden Bursa "İsrail, Batı Şeria'nın C Bölgesini de ilhak etmeyi planlıyor. Bunun yapılmasında cesaretlendirici bir fonksiyon oynayabilir" dedi.

‘GOLAN KARARI ASRIN ANLAŞMASI PLANININ BİR PARÇASI'

Bursa "Golan kararının Asrın Anlaşması planınından bağımsız değildir; Zira böyle bir değerlendirme fotoğrafın tamamının görülmesine engel olur. Bu karara karşı Suriye'nin askeri bir adım atıp atmayacağı net değildir. Eğer askeri bir adım atma iradesini ortaya koysa bile Rusya'nın desteğini alamayacaktır. Sonuç olarak, Suriye tarafından askeri bir adım beklememek lazım" diye ekledi.