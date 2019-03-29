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21:06 29 Mart 2019
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    Türkiye ve ABD bayrakları

    'ABD, sert yolu seçip Türkiye'nin F-35'e erişimini engelleyebilir'

    © Flickr / Victoria Pickering
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    Tatiana Şuvalova
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    Rusya Askeri-Politik Gazetecilik Merkezi uzmanı Boris Rojin, ABD’nin Türkiye’ye yönelik F-35 ile ilgili her türlü açıklamalarının, S-400 alımı yüzünden Ankara’ya uygulanan baskı kampanyasının devamı olduğunu belirtti.

    F-35 jeti
    © Flickr / US Air Force
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    ABD medyası, Washington'un yaklaşımı hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarmanın programı önemli ölçüde etkilemeyeceğini bildirmişti.

    'ABD'NİN ŞANTAJININ SEBEBİ S-400'

    Rojin, Sputnik'e açıklamasında, "Washington, Ankara'nın Patriot hava savunma sistemi alımına erişimini kesmekle şantaj ediyor, çünkü Türkiye, Rus hava savunma sistemi S-400 alımından vazgeçme niyetinde olmadığını resmi olarak ortaya koydu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet bunu teyit ettiler. ABD, tehdit etmeye ve Rusya'yla yapılan anlaşmanın hayata geçmesi durumunda Türkiye'ye yönelik alınacak tedbirleri dile getirmeye devam ediyor" dedi.

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    Aynı tehditlerin Hindistan'a yönelik de dile getirildiğini hatırlatan Rus uzman, "Eğer ABD şimdi geri adım atıp taviz verirse zafiyetini ve tehditlerinin boş olduğunu göstermiş olurlar. Bu sebeple büyük olasılıkla ABD savunma sanayisi Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulayacak. Türkiye, ABD ile anlaşmanın çok da bağlayıcı ve önemli olmadığını ve askeri havacılık piyasasında Rus veya Avrupalı çözümler şeklinde alternatiflerin olduğunu daha önce ortaya koymuştu" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
    © AA / İslam Yakut
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan F-35 yorumu: Kötü ev sahibi mal sahibi yapar
    ABD'nin aslında Türkiye için iki yanıtı olabileceğini söyleyen Rojin, "Yumuşak yolu seçip Patriot'u satmaktan vazgeçebilirler, ki bu sistem Türkiye için prensip niteliğini taşımıyor. Ya da daha sert yolu seçer ve Türkiye'nin F-35'e erişimini engelleyebilirler. Bu, Türkiye'ye ve Türk savunma sistemine yaptırımlardan daha sert bir politik karar olarak gösterilebilir" yorumunda bulundu.

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    Türkiye'nin, S-400 konusunda kararlı olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğunun altını çizen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Türk basınında bile F-35 programı ve testler sırasında ortaya çıkan kusurları hakkında eleştirel malzemeler çıkıyor. Bu malzemeler, Türkiye Savunma Bakanlığı ve ülke yönetiminin belli görüşlerini yansıtıyor. Eğer Türkiye sonuna kadar direnirse, ki muhtemelen öyle olacak, ABD de sonuna kadar direnecek. Bu, politik hedef belirlemeyle ilgili bir sorun, Türkiye tamamen bağımsız ve taraflı politika oynamak istiyor".

    Etiketler:
    Yaptırım, F-35, S-400, NATO, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Boris Rojin, Hindistan, Türkiye, Rusya, ABD
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