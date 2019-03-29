‘ABD, Ortadoğu’ya barışın gelebileceği fikrine katlanamıyor’

Yeni Şafak’ın ‘6. Filo Türkiye’ye saldıracak’ başlıklı haberini değerlendiren Rus askeri uzman Leonkov, haberde adı geçen Wayne P. Hughes Jr. ve Robert P. Girrier imzalı kitabın, ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’ye yaptığı bir 'jest' olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Yeni Şafak: Amerika Denizcilik Enstitüsü'nün yayınladığı kitapta 6. Filo Türk donanmasına saldırıyor

Yeni Şafak'ın haberine göre, Amerikan donanmasında önemli görevlerde bulunmuş emekli Yüzbaşı Wayne P. Hughes Jr. ve emekli Amiral Robert P. Girrier'in kaleme aldığı ‘Donanma Taktikleri ve Deniz Harekatı' kitabında, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'a taktik balistik füzeler yerleştirme kararı alması yüzünden Türkiye ve ABD arasında Ege Denizi'nde çıkan savaş canlandırılıyor.

Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Satış Müdürü Aleksey Leonkov, Sputnik'e açıklamasında, "Bu kitap, eğitim amaçlı olarak yayınlansaydı, ‘resmi hizmete mahsustur' ibaresini taşısaydı ve halka yönelik dağıtımı olmasaydı orada her türlü tasvirler yer alabilirdi. Ama genel okuyucuya yönelik yazıldığından ABD'nin, NATO'daki müttefiki Türkiye'ye yönelik belli bir jesti olarak değerlendirilmeli" dedi.

'YAYINLANMA TARİHİ TESADÜF DEĞİL'

Kitabın yayınlanma tarihinin tesadüf olmadığını dile getiren Rus uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Kitap, 2018'de, yani 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 alma kararı gibi olayların ardından çıktı. Kitapta operasyonun ayrıntılı bir şekilde irdelenmesi Türkiye'ye ‘bakın ne olabilir' şeklinde bir sinyal. Bu sinyalin temel amacı gözdağı. Genelde, operasyonlar halka açık bir şekilde değerlendirildiğinde, bu geriye dönük olarak yapılır, geçmişteki olaylar canlandırılır. Geleceğe yönelik olduğunda ise genelde farazi bir düşman ele alınır, diplomatik olmaya ve herhangi bir ülkeyi kışkırtmamaya çalışılır."

'KİTAP, TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ İŞARET'

Bu kitabın kesinlikle Türkiye için önemli bir işaret olduğunu söyleyen Leonkov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü bu stratejiler, Amerika Denizcilik Enstitüsü gibi ciddi bir kurum tarafından geliştirildi. Bu kurum, ABD Donanması için strateji ve taktikler geliştiriyor, filonun ihtiyaçları ve gelişimi konularıyla ilgileniyor. Bu kitap, enformasyon savaş, Türkiye'ye psikolojik baskı aracı. Türk askeri yetkililer bu kitabı detaylı bir şekilde inceledikten sonra belli bir reaksiyon beklenebilir. ABD'nin F-35 ve Patriot hamleleri boş çıktı, uygulamaya dökülmeyen asılsız tehditler savruldu sadece. ABD, ‘biz size birini teslim ederiz, diğerleri S-400'den vazgeçtiğinizde gelir' dedi, bu hiç de ciddi görünmüyor".

'ABD, TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU'DA FARKLI BİR POLİTİKA UYGULAMASINDAN MEMNUN DEĞİL'

Bu kitabın, Ankara'nın Ortadoğu'da uyguladığı bağımsız politika ve Washington'un bu politikaya engel olma çabasının sonucu olduğunu kaydeden Rus askeri uzman, şu yorumda bulundu:

"Elbette ABD, Türkiye'nin Ortadoğu'da farklı bir politika uygulamasından hiç memnun değil. Amerikalıların Ortadoğu'da, ciddi silaha sahip tek müttefiki kaldı: İsrail. ABD'nin eski partneri Suudi Arabistan da son zamanlar Washington'a yönelik hiç de müttefik gibi davranmıyor. Muhtemelen ABD, bölgedeki yönünü değiştirecek ve Türkiye yerine baş müttefik olarak İsrail'i seçecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın, büyükelçiliği Kudüs'e taşıma ve Golan Tepeleri ile ilgili açıklamaları, ABD'nin Ortadoğu'ya barış gelebileceği fikrine katlanama niyetinde olmadığı yönünde bir mesaj. Ortadoğu'da sürekli savaşların olması ve zayıf ülkelerin ABD'ye karşı koyamaması Washington için son derece önemli. ABD, provokasyonlarıyla İran'ı aktif eylemlere zorlayabileceğini ve İsrail'in meşru sebeplerden ABD'yi yardıma çağırabileceğini umuyor".