‘ABD, Ortadoğu’ya barışın gelebileceği fikrine katlanamıyor’

Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Satış Müdürü Aleksey Leonkov, Sputnik'e açıklamasında, "Bu kitap, eğitim amaçlı olarak yayınlansaydı, ‘resmi hizmete mahsustur' ibaresini taşısaydı ve halka yönelik dağıtımı olmasaydı orada her türlü tasvirler yer alabilirdi. Ama genel okuyucuya yönelik yazıldığından ABD'nin, NATO'daki müttefiki Türkiye'ye yönelik belli bir jesti olarak değerlendirilmeli" dedi.
'YAYINLANMA TARİHİ TESADÜF DEĞİL'
Kitabın yayınlanma tarihinin tesadüf olmadığını dile getiren Rus uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Kitap, 2018'de, yani 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 alma kararı gibi olayların ardından çıktı. Kitapta operasyonun ayrıntılı bir şekilde irdelenmesi Türkiye'ye ‘bakın ne olabilir' şeklinde bir sinyal. Bu sinyalin temel amacı gözdağı. Genelde, operasyonlar halka açık bir şekilde değerlendirildiğinde, bu geriye dönük olarak yapılır, geçmişteki olaylar canlandırılır. Geleceğe yönelik olduğunda ise genelde farazi bir düşman ele alınır, diplomatik olmaya ve herhangi bir ülkeyi kışkırtmamaya çalışılır."
'KİTAP, TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ İŞARET'
'ABD, TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU'DA FARKLI BİR POLİTİKA UYGULAMASINDAN MEMNUN DEĞİL'
Bu kitabın, Ankara'nın Ortadoğu'da uyguladığı bağımsız politika ve Washington'un bu politikaya engel olma çabasının sonucu olduğunu kaydeden Rus askeri uzman, şu yorumda bulundu:
"Elbette ABD, Türkiye'nin Ortadoğu'da farklı bir politika uygulamasından hiç memnun değil. Amerikalıların Ortadoğu'da, ciddi silaha sahip tek müttefiki kaldı: İsrail. ABD'nin eski partneri Suudi Arabistan da son zamanlar Washington'a yönelik hiç de müttefik gibi davranmıyor. Muhtemelen ABD, bölgedeki yönünü değiştirecek ve Türkiye yerine baş müttefik olarak İsrail'i seçecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın, büyükelçiliği Kudüs'e taşıma ve Golan Tepeleri ile ilgili açıklamaları, ABD'nin Ortadoğu'ya barış gelebileceği fikrine katlanama niyetinde olmadığı yönünde bir mesaj. Ortadoğu'da sürekli savaşların olması ve zayıf ülkelerin ABD'ye karşı koyamaması Washington için son derece önemli. ABD, provokasyonlarıyla İran'ı aktif eylemlere zorlayabileceğini ve İsrail'in meşru sebeplerden ABD'yi yardıma çağırabileceğini umuyor".
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