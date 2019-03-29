Kayıt
22:39 29 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    ABD ordusu

    ‘ABD, Ortadoğu’ya barışın gelebileceği fikrine katlanamıyor’

    © Flickr/ Morning Calm Weekly Newspaper Installation
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Tatiana Şuvalova
    0 21

    Yeni Şafak’ın ‘6. Filo Türkiye’ye saldıracak’ başlıklı haberini değerlendiren Rus askeri uzman Leonkov, haberde adı geçen Wayne P. Hughes Jr. ve Robert P. Girrier imzalı kitabın, ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’ye yaptığı bir 'jest' olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

    ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filo bayrak gemisi USS Mount Whitney Akdeniz
    © AP Photo / Efrem Lukatsky
    Yeni Şafak: Amerika Denizcilik Enstitüsü'nün yayınladığı kitapta 6. Filo Türk donanmasına saldırıyor
    Yeni Şafak'ın haberine göre, Amerikan donanmasında önemli görevlerde bulunmuş emekli Yüzbaşı Wayne P. Hughes Jr. ve emekli Amiral Robert P. Girrier'in kaleme aldığı ‘Donanma Taktikleri ve Deniz Harekatı' kitabında, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'a taktik balistik füzeler yerleştirme kararı alması yüzünden Türkiye ve ABD arasında Ege Denizi'nde çıkan savaş canlandırılıyor.

    Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Satış Müdürü Aleksey Leonkov, Sputnik'e açıklamasında, "Bu kitap, eğitim amaçlı olarak yayınlansaydı, ‘resmi hizmete mahsustur' ibaresini taşısaydı ve halka yönelik dağıtımı olmasaydı orada her türlü tasvirler yer alabilirdi. Ama genel okuyucuya yönelik yazıldığından ABD'nin, NATO'daki müttefiki Türkiye'ye yönelik belli bir jesti olarak değerlendirilmeli" dedi.

    'YAYINLANMA TARİHİ TESADÜF DEĞİL'

    Kitabın yayınlanma tarihinin tesadüf olmadığını dile getiren Rus uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

    "Kitap, 2018'de, yani 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 alma kararı gibi olayların ardından çıktı. Kitapta operasyonun ayrıntılı bir şekilde irdelenmesi Türkiye'ye ‘bakın ne olabilir' şeklinde bir sinyal. Bu sinyalin temel amacı gözdağı. Genelde, operasyonlar halka açık bir şekilde değerlendirildiğinde, bu geriye dönük olarak yapılır, geçmişteki olaylar canlandırılır. Geleceğe yönelik olduğunda ise genelde farazi bir düşman ele alınır, diplomatik olmaya ve herhangi bir ülkeyi kışkırtmamaya çalışılır."

    'KİTAP, TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ İŞARET'

    Türkiye ve ABD bayrakları
    © Flickr / Victoria Pickering
    'ABD, sert yolu seçip Türkiye'nin F-35'e erişimini engelleyebilir'
    Bu kitabın kesinlikle Türkiye için önemli bir işaret olduğunu söyleyen Leonkov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü bu stratejiler, Amerika Denizcilik Enstitüsü gibi ciddi bir kurum tarafından geliştirildi. Bu kurum, ABD Donanması için strateji ve taktikler geliştiriyor, filonun ihtiyaçları ve gelişimi konularıyla ilgileniyor. Bu kitap, enformasyon savaş, Türkiye'ye psikolojik baskı aracı. Türk askeri yetkililer bu kitabı detaylı bir şekilde inceledikten sonra belli bir reaksiyon beklenebilir. ABD'nin F-35 ve Patriot hamleleri boş çıktı, uygulamaya dökülmeyen asılsız tehditler savruldu sadece. ABD, ‘biz size birini teslim ederiz, diğerleri S-400'den vazgeçtiğinizde gelir' dedi, bu hiç de ciddi görünmüyor".

    'ABD, TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU'DA FARKLI BİR POLİTİKA UYGULAMASINDAN MEMNUN DEĞİL'

    Bu kitabın, Ankara'nın Ortadoğu'da uyguladığı bağımsız politika ve Washington'un bu politikaya engel olma çabasının sonucu olduğunu kaydeden Rus askeri uzman, şu yorumda bulundu:

    "Elbette ABD, Türkiye'nin Ortadoğu'da farklı bir politika uygulamasından hiç memnun değil. Amerikalıların Ortadoğu'da, ciddi silaha sahip tek müttefiki kaldı: İsrail. ABD'nin eski partneri Suudi Arabistan da son zamanlar Washington'a yönelik hiç de müttefik gibi davranmıyor. Muhtemelen ABD, bölgedeki yönünü değiştirecek ve Türkiye yerine baş müttefik olarak İsrail'i seçecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın, büyükelçiliği Kudüs'e taşıma ve Golan Tepeleri ile ilgili açıklamaları, ABD'nin Ortadoğu'ya barış gelebileceği fikrine katlanama niyetinde olmadığı yönünde bir mesaj. Ortadoğu'da sürekli savaşların olması ve zayıf ülkelerin ABD'ye karşı koyamaması Washington için son derece önemli. ABD, provokasyonlarıyla İran'ı aktif eylemlere zorlayabileceğini ve İsrail'in meşru sebeplerden ABD'yi yardıma çağırabileceğini umuyor".

    Etiketler:
    F-35, Patriot, S-400, NATO, Rusya, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'da Ren Geyiği Çobanı Günü kutlamaları
    Sibirya’daki Ren Geyiği Çobanı Günü kutlamalarından renkli kareler
    Karikatür
    Guaido, 91 yurtdışı seyahatini nasıl finanse ettiğini açıklamayı reddetti
    İnfografik
    Türk vatandaşları tatil için hangi ülkelere gidiyor?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet