Kayıt
22:22 01 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Recep Tayyip Erdoğan

    ‘Erdoğan, karizmasıyla AK Parti’yi gölgeledi’

    © AP Photo / Ali Ünal
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Tatiana Şuvalova
    0 83

    Rusya Dış İşleri Konseyi’nin Ankara’da yaşayan uzmanı Timur Ahmetov, yerel seçimlerin ana sorusunun, seçimleri muhalefetin mi iktidarın mı kazandığı yönünde olduğunu belirtti.

    Yerel seçimlerin sonuçlarını Sputnik'e değerlendiren Ahmetov, "Bu sonuç, muhalefetin zaferiyse, şunu anlamak gerekir ki, muhalefet ciddi bir alternatif değildi ve seçimler öncesinde farklı kesimleri birleştirdi, içinde Kürtler, Kemalistler, Türkler, milliyetçiler ve orta sınıf vardı. Yani bu seçimlerde CHP, ortak duruştan bahsetmenin mümkün olmadığı karışık çorba gibiydi" dedi. 

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 / Yasin Akgül
    AA oyların yüzde 100'ünü açıkladı: İstanbul'da İmamoğlu 23 bin 945 oyla önde
    'OYLARIYLA İKTİDARA MESAJ GÖNDERMEK İSTEDİLER'

    Seçimleri, iktidarın başarısızlığı açısından da değerlendirilebileceğini söyleyen uzman, sonucun "protesto" olarak nitelendirilebileceğini belirterek, "Çünkü insanlar gerçekten değişim istiyor. Seçim kampanyası, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ve partisinin etkili bir eylem programına, belediyelerin kalkınması yönünde gerçek bir plana sahip olmadığını gösterdi. Bu yüzden insanlar, oylarıyla iktidara mesaj göndermek istedi ve bu yüzden böyle bir sonuç elde ettik" ifadelerini kullandı.

    Mehmet Özhaseki
    © Fotoğraf : İHA
    Özhaseki: Sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne, itirazların temel sebebi ille de biz alalım kaygısı değil
    'TOPLUMUN DEĞİŞİM İSTEDİĞİNİN İŞARETİ'

    Aslında muhalefetin büyükşehirlerde büyük farka sahip olmadığını, bu yüzden muhalefetin büyük zaferinin söz konusu olmadığını dile getiren Ahmetov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu, büyük ihtimalle, toplumun değişim istediğinin bir işareti. Mevcut parlamento sistemi ise insanların protestolarını dile getirmesine izin vermiyordu. Bunun sonucunda insanlar oylarının bir kısmını muhalefete verdi. Halkın bu eğiliminin ve dolayısıyla AK Parti'nin pek parlak olmayan zaferinin temel sebeplerinden biri de ekonomik sorunlar. Lira, dolar karşısında değer kaybetti, gıda fiyatları yükseldi, bunu orta sınıf bile hissetti. Bu hikayenin ilginç tarafı, şimdi iktidar bu sorunu nasıl çözecek ve nasıl bir programla halkın önüne çıkacak. Şimdilik umut aşılayan, uzun vadeli ve anlaşılır bir program yok".

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / Binnur Ege Gürün
    Avrupa Konseyi ikna olmadı: Seçimler adil ve demokratik bir ortamda yapılmadı
    'ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ OLUMSUZ ETKİSİ OLDU'

    İkinci neden olarak, Erdoğan'ın popülerliği ve karizmasıyla partisini gölgelemesini gösteren uzman, "İnsanlar, AK Parti'nin ayrı bir siyasi güç mü, yoksa Cumhurbaşkanlığı'nın bir uzantısı mı olduğunu anlamıyor. Erdoğan'ın açıklamalarının da olumsuz etkisi oldu. Cumhurbaşkanı, seçim kampanyası sırasında, terörle mücadele ajitasyonunu yaptı, sadece devletin hayatta kalmasının söz konusu olduğu için partisine oy verilmesini istedi. Bu konular önemli ama sıradan vatandaş için öncelikli değil. Temel mantık, daha az küresel olan yerel sorunlarla ilgili olduğundan seçmen bu savları kendine yakın görmedi" yorumunda bulundu.

    Faik Öztrak
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    CHP'li Öztrak: Anadolu Ajansı acınacak hâlde
    'CHP AK PARTİ KARŞISINDA GÜÇLÜ BİR RAKİP DEĞİL'

    CHP'yi, iktidardaki AK Parti karşısında güçlü bir rakip olarak görmediğini söyleyen Ahmetov, bu konuda şu değerlendirmede bulundu: "Muhalefetin bazı yerlerde aldığı zafer durumsal, anlık bir şey, farklı güçlerin birleşmesinden kaynaklanıyor. Bu birlikteliğin gelecekte sürüp sürmeyeceği belli değil. Onları birleştiren tek çıkar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı koymak. Ancak bu antipati temelinde hiçbir şey inşa edemezsin. Bu yüzden muhalefetin sorunlarla karşı karşıya kalacağı, milliyetçiler, Kemalistler, CHP'nin sol ve sağ kanaları arasındaki sorunların ortaya çıkmaya başlayacağı günü beklemek gerekir. CHP üyeleri arasında misal HDP ile işbirliğiyle ilgili farklı görüşler var. Bu ittifakın sürebileceğini düşünmüyorum".

    Etiketler:
    seçim, 31 Mart seçimleri, Rusya Dışişleri Bakanlığ, CHP, AK Parti, Timur Ahmetov, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en ilginç kuşları
    Sıradışı görünümüyle dikkat çeken egzotik kuş türleri
    Karikatür
    Guaido, 91 yurtdışı seyahatini nasıl finanse ettiğini açıklamayı reddetti
    İnfografik_TEST
    Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet