‘Erdoğan, karizmasıyla AK Parti’yi gölgeledi’

Yerel seçimlerin sonuçlarını Sputnik'e değerlendiren Ahmetov, "Bu sonuç, muhalefetin zaferiyse, şunu anlamak gerekir ki, muhalefet ciddi bir alternatif değildi ve seçimler öncesinde farklı kesimleri birleştirdi, içinde Kürtler, Kemalistler, Türkler, milliyetçiler ve orta sınıf vardı. Yani bu seçimlerde CHP, ortak duruştan bahsetmenin mümkün olmadığı karışık çorba gibiydi" dedi.

© AFP 2019 / Yasin Akgül AA oyların yüzde 100'ünü açıkladı: İstanbul'da İmamoğlu 23 bin 945 oyla önde

Seçimleri, iktidarın başarısızlığı açısından da değerlendirilebileceğini söyleyen uzman, sonucun "protesto" olarak nitelendirilebileceğini belirterek, "Çünkü insanlar gerçekten değişim istiyor. Seçim kampanyası, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ve partisinin etkili bir eylem programına, belediyelerin kalkınması yönünde gerçek bir plana sahip olmadığını gösterdi. Bu yüzden insanlar, oylarıyla iktidara mesaj göndermek istedi ve bu yüzden böyle bir sonuç elde ettik" ifadelerini kullandı.

Aslında muhalefetin büyükşehirlerde büyük farka sahip olmadığını, bu yüzden muhalefetin büyük zaferinin söz konusu olmadığını dile getiren Ahmetov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, büyük ihtimalle, toplumun değişim istediğinin bir işareti. Mevcut parlamento sistemi ise insanların protestolarını dile getirmesine izin vermiyordu. Bunun sonucunda insanlar oylarının bir kısmını muhalefete verdi. Halkın bu eğiliminin ve dolayısıyla AK Parti'nin pek parlak olmayan zaferinin temel sebeplerinden biri de ekonomik sorunlar. Lira, dolar karşısında değer kaybetti, gıda fiyatları yükseldi, bunu orta sınıf bile hissetti. Bu hikayenin ilginç tarafı, şimdi iktidar bu sorunu nasıl çözecek ve nasıl bir programla halkın önüne çıkacak. Şimdilik umut aşılayan, uzun vadeli ve anlaşılır bir program yok".

© AA / Binnur Ege Gürün Avrupa Konseyi ikna olmadı: Seçimler adil ve demokratik bir ortamda yapılmadı

İkinci neden olarak, Erdoğan'ın popülerliği ve karizmasıyla partisini gölgelemesini gösteren uzman, "İnsanlar, AK Parti'nin ayrı bir siyasi güç mü, yoksa Cumhurbaşkanlığı'nın bir uzantısı mı olduğunu anlamıyor. Erdoğan'ın açıklamalarının da olumsuz etkisi oldu. Cumhurbaşkanı, seçim kampanyası sırasında, terörle mücadele ajitasyonunu yaptı, sadece devletin hayatta kalmasının söz konusu olduğu için partisine oy verilmesini istedi. Bu konular önemli ama sıradan vatandaş için öncelikli değil. Temel mantık, daha az küresel olan yerel sorunlarla ilgili olduğundan seçmen bu savları kendine yakın görmedi" yorumunda bulundu.

© AA / Mehmet Ali Özcan CHP'li Öztrak: Anadolu Ajansı acınacak hâlde

CHP'yi, iktidardaki AK Parti karşısında güçlü bir rakip olarak görmediğini söyleyen Ahmetov, bu konuda şu değerlendirmede bulundu: "Muhalefetin bazı yerlerde aldığı zafer durumsal, anlık bir şey, farklı güçlerin birleşmesinden kaynaklanıyor. Bu birlikteliğin gelecekte sürüp sürmeyeceği belli değil. Onları birleştiren tek çıkar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı koymak. Ancak bu antipati temelinde hiçbir şey inşa edemezsin. Bu yüzden muhalefetin sorunlarla karşı karşıya kalacağı, milliyetçiler, Kemalistler, CHP'nin sol ve sağ kanaları arasındaki sorunların ortaya çıkmaya başlayacağı günü beklemek gerekir. CHP üyeleri arasında misal HDP ile işbirliğiyle ilgili farklı görüşler var. Bu ittifakın sürebileceğini düşünmüyorum".