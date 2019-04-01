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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro

    ‘Türkiye’nin Venezüella’yı desteklemesi, diğer ülkeler için ABD’yi dikkate almaksızın hareket edilebileceğine dair örnek teşkil ediyor’

    © REUTERS / STRINGER
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    Tatiana Şuvalova
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    Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ankara’nın Caracas’a destek vermeye devam edeceği yönündeki açıklamasını yorumlayan Rus uzman Yegor Lidovskoy, Türkiye’nin Venezüella’yı desteklemesinin diğer ülkeler için ABD’yi dikkate almaksızın hareket edilebileceğine dair örnek teşkil ettiğini belirtti.

    Venezüella'da Bolivarcı Devrim'in 20.yıldönümü
    © AFP 2019 / Yuri CORTEZ
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezüellalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Ankara'nın Caracas'a destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

    Moskova merkezli Hugo Chavez Latin Amerika Merkezi Genel Direktörü Yegor Lidovskoy, Sputnik'e demecinde, Venezüella'daki darbe girişimi sonrasında ABD'nin kendisine itaat eden birçok ülkeyi meşru devlet başkanına karşı tutum aldırtması nedeniyle Türkiye'nin desteğinin Venezüella için çok önemli olduğunu vurguladı.

    Lidovskoy, "Türkiye, Rusya, Çin ve her şeyden önce kendi halklarının çıkarları doğrultusunda bağımsız dış politika yürüten diğer ülkelerle birlikte hareket ediyor. Türkiye yasalar tarafında yer aldı ve bu tür ülkeler Venezüella için sadece ekonomik ortaklar olarak değil, dost ülkeler olarak ta önemli, zira bu durumda Türkiye iç gücünü, Venezüella ile ikili ilişkiler kurarken üçüncü ülkelerin fikirlerine göre hareket etmeyen hükümetinin gücünü ortaya koyuyor. Venezüella ve Türkiye'nin arasındaki işbirliği şüphesiz ileride de genişlemeye devam edecek, zira her iki ülke de buna ilgi duyuyor" diye konuştu.

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    © REUTERS / Carlos Jasso
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    İki ülke arasındaki işbirliğinin özellikle ekonomi alanında güçlü olduğuna dikkat çeken uzman, "Venezüella'nın büyük petrol ve elmas rezervleri, gelişmiş petrol üretimi var. Türkiye, hammadde alımlarının yanı sıra petrol üretimine de yatırım yapıp, bundan kar sağlayabilir. Şu anki siyasi ve ekonomik durumda Venezüella için dış yatırımlar son derece önemli" ifadelerini kullandı.

    ABD'nin Türkiye ve Venezüella arasındaki ikili ilişkiye etkisi ile ilgili değerlendirme yapan Lidovskoy, bu tür hamlelere karşı en iyi çarenin ülkelerin bağımsız politikaları olduğunu vurguladı:

    "Henüz bu kadar bağımsız olmayan diğer ülkeler, Ortadoğu'nun lideri Türkiye'ye ve Avrasya'nın lideri Rusya'ya odaklanabilir. Türkiye bu durumda diğer ülkeler için, ABD'yi dikkate almaksızın ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket edilebileceğine dair örnek teşkil ediyor."

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    ABD'nin bu amaç doğrultusunda büyük finans kaynakları ayırdığı için Venezüella'nın iç ve dış politikasına müdahale tehdidinin olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyleye Lidovskoy, sözlerine şöyle devam etti:

    "ABD Başkanı Donald Trump dahil Amerika'nın birçok üst düzey yetkilileri bu konuda fikir beyan etti. ABD, Venezüella halkı direnç gösterdiği ve meşru yoldan seçilen liderini desteklediği için, beklediği gibi hızlı bir darbe gerçekleşmediği için kızgın. Fakat bu tür durumlar ABD'yi hiçbir zaman durdurmadı ve onlar, meşru devlet başkanını devirme girişimlerine devam edecek, bu doğrultuda silahlı muhalefet gruplarına ve elektrik kesintilerinde olduğu gibi bir takım terör eylemlerine başvuracak. Bu eylemler sonucunda insanlar öldü, bu nedenle buna sadece ekonomik sabotaj denemez. Bu tür provokasyonlar ileride de devam edecek, zira ABD bu oyunda büyük bahisler oynadı."

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

    Etiketler:
    görüşme, finans, bağımsız, destek, Hugo Chavez Latin Amerika Merkezi, Mevlüt Çavuşoğlu, Yegor Lidovskoy, Jorge Arreaza, Avrasya, ABD, Rusya, Venezüella, Türkiye
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