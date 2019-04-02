CHP: İtirazlar dayanaksız

31 Mart yerel seçimlerinin ardından büyükşehirlerde başarı yakalayan CHP'nin özellikle İstanbul'da elde ettiği sonuç, AK Parti tarafından itirazların hedefi oldu. İstanbul'da geçersiz oylar üzerinden seçim sonucunun Cumhur İttfakı adayı Binali Yıldırım lehine değiştirebileceğini savunan AK Parti, itiraz mekanizmalarını harekete geçirdi.
‘İMAMOĞLU BİLEĞİNİN HAKKIYLA KAZANDI'
‘OY FARKININ ORTADAN KALDIRILMASI MÜMKÜN DEĞİL'
Siyasi partilerin itiraz hakkının elbette bulunduğunun altını çizen Erkek, "Ama itirazın bir dayanağı olmalı, haklı gerekçeleri olmalı. Siz sandık başında hiçbir şeye itiraz etmemişsiniz, ıslak imzalı tutanaklar, birleştirme tutanakları düzenlendikten sonra, YSK sonuçlarına, kazanan belli olduktan sonra itiraz ediyorsunuz" İfadelerini kullandı.
Erkek, maddi hataların tabi ki düzeltilebileceğini ancak 24 bin oy farkının 'bu tip dayanaksız, mesnetsiz, gerekçesiz itirazlarla ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını' kaydetti.
‘SONUCU MASA BAŞINDA ÇEVİRMEYE ÇALIŞMAK TÜRKİYE'YE ZARAR VERİR'
‘GEÇERİSİZ OYLARIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ BOŞ OYLARDIR, PROTESTO OYLARIDIR'
Erkek, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın açıklamalarına işaret ederken, "AK Parti İstanbul İl Başkanının dinlediğiniz zaman bile itirazların ne kadar dayanıksız olduğunu şimdiden görüyoruz. İki tane sandık sonuç tutanağından örnek vermekle 24 bin oy farkı değişir mi? Geçersiz oylar her seçim döneminde olur. 2014 yerel seçiminde çok daha fazlaydı geçersiz oylar, İstanbul'da. Geçerisiz oyların önemli bir bölümü de boş oylardır zaten, protesto oylarıdır. Bunlara sığınmak doğru değil. Demokrasiye sahip çıkmak, olgun olmak ve kazananı tebrik etmek gerekir" dedi.
‘İSTANBUL'DA VE ANKARA'DA ENKAZ DEVRALACAĞIZ'
"Bir an önce halkın sorunlarına eğilmek lazım, bir an önce gündeme, gerçeklere dönmek lazım. İmamoğlu ile İstanbul zaten çok daha güzel olacak. Bakın, Sayın Erdoğan ‘nasıl yönetecekler, bakalım, göreceğiz' diyor. Şu açıdan baktığınızda, İstanbul'u ve Ankara'yı özellikle, beton ormanına çevirdiler, kentleri öyle bir hale getirdiler ki… Buna rağmen bizim belediye başkanlarımızla birlikte kentlerde yeşil alanlar artacak, sosyal belediyecilikle, halkçı, dürüst belediyecilikle kentlerde yoksullukla mücadele edilecek. Türkiye'de CHP'li belediyelerin yönetttiği kentlerde insanlar niçin yaşamayı tercih ediyor çünkü o kentlerde özgürlük, çağdaşlık var. Biz zaten ciddi bir enkaz devralacağız İstanbul'da ve Ankara'da ama bunu mazeret olarak ileri sürmeyeceğiz. Türkiye'nin en borçlu belediyeleri AK Parti'nin belediyeleri, neden? CHP'li belediyelere bakın; Çanakkale'ye, Aydın'a, İzmir'e, Eskişehir'e, Hatay'a, Edirne'ye bakın, oralarda yapılan yatırımlara bakın, huzura bakın.
‘BAŞKANLARIMIZ HERKESİ KUCAKLAYACAK, HARCADIKLARI HER KURUŞUN HESABINI VERECEKLER'
‘GÜVEN ORTAMINI YARATMAMIZ LAZIM'
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