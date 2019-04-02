25 yılın ardından gelen belediye başkanlığı: ‘Birlikte yaşama kültürünü Türkiye’ye ihraç edeceğiz’

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Kırşehir’in Anadolu’da çok özel bir yapısı olduğunu, bu yapının birleştici bir dille buluştuğu zaman başarıyı da beraberinde getirdiğini anlattı: "Biz kimseyi ötekileştirmeyen, ‘incinsen de incitme’ diyen bir kültürün temsilcisiyiz. 25 yıl sonra bunu başarmak bize düştüyse bizim için çok özel bir durum."
Kırşehir'de, resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Selahattin Ekicioğlu, aldığı yüzde 44 oy oranı ile Belediye Başkanlığı'nı kazandı, böylelikle Kırşehir'de, 25 yılın ardından CHP'li bir aday belediye başkanlığı görevine gelmiş oldu.
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, uzun yılların ardından gelen galibiyeti Sputnik'e değerlendirdi.
"25 yıl sonra CHP, Kırşehir'de belediyeyi tekrar kazandı" diyen Ekicioğlu, "Kırşehir demokrasi gazisi bir il, oy vermediği için 1954'te ilçe yapılmış bir il, cezalandırılmış bir il. Muhalif duruşuyla da her zaman cumhuriyet tarihinde, Osman Bölükbaşı gibi siyasetçileri yetiştirdiği için, Uğur Mumcu'nun doğduğu bir kent olarak, Horasan erenlerinin merkezi olarak, Kırşehir'in Anadolu'da çok özel, homojen bir yapısı var" değerlendirmesinde bulundu.
‘KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYEN BİR KÜLTÜRÜN TEMSİLCİSİYİZ'
Kırşehir'in bu özel yapısının birleştici bir dille buluşturulduğu zaman başarıyı da beraberinde getirdiğini anlatan Ekicioğlu, şöyle devam etti: "Yola doğru çıkıldığı zaman, birleştirici tutkal vazifesi yapan bir adayla yola çıktığınız zaman başarı da geliyor. Biz de Kırşehir'e layık olmaya çalışacağız. Biz, kimseyi ötekileştirmeyen, kırmayan, incitmeyen, Hacı Bektaşi Veli'nin önemli bir sözü; ‘incinsen de incitme' diyen bir kültürün temsilcisiyiz. 25 yıl sonra bunu başarmak bize düştüyse, o da bizim için özel bir durum. Biz belli bir kuşağın temsilcisiyiz. Bu kuşakta dünyayı değiştimeye adaydık, ‘neden Kırşehir'i değiştiremeyelim', dedik ve yola çıktık. Bu yolda, Kırşehir'den Türkiye'ye bir demokrasi dersi verdik. Bundan sonra yapacağımız çalışamalarda da bir yönetim dersi vereceğiz. Kırşehir'e hem demokrasi konusunda, hem de üreten bir kent noktasında farklı bir kent kimliği kazandıracağız. Ahi Evran'a, Hacı Bektaşi Veli'ye, Yunus Emre'lere, Neşet Ertaş'lara layık bir kent haline getirip birlikte yaşama kültürünü Türkiye'ye ihraç edeceğiz."
‘İNSAN SEVGİSİ VE İDEALİST OLMAMIZ SEÇİMİ KAZANDIRDI'
Ekicioğlu, kazanmasında en büyük etkenin ne olduğu ve nasıl bir çalışma izlediği sorusunu ise, "Ben bu kentte doğdum, kentin büyük bir kesimine dokunmuş, tanıyan bir insanım. Benim özelliğim; insan sevgisi. Bizim hümanist olmamız, idealist olmamız seçimi kazandırdı. Siyaset düşüncemiz yoktu ama ülkemiz elden kayıp giderken bizim de bir sorumluluk almamız gerektiğini düşündük. Çocuklarımıza, torunlarımıza, bu cumhuriyete bir borcumuz olduğunu düşündük ve bunu da hep birlikte başardık" diye yanıtladı.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da olan Ekicioğlu, tarım, inşaat ve otomotiv sektöründe faaliyet gösterdi. Tarım makineleri satışı, lastik, jant ve akü bayilikleri yapan Selahattin Ekicioğlu, İzmir'de ‘Ekicioğlu Tarım' adıyla tarım ilacı ve tohum distribütörlüğü yürüten firmanın da kurucusu.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)