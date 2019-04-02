25 yılın ardından gelen belediye başkanlığı: ‘Birlikte yaşama kültürünü Türkiye’ye ihraç edeceğiz’

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Kırşehir’in Anadolu’da çok özel bir yapısı olduğunu, bu yapının birleştici bir dille buluştuğu zaman başarıyı da beraberinde getirdiğini anlattı: "Biz kimseyi ötekileştirmeyen, ‘incinsen de incitme’ diyen bir kültürün temsilcisiyiz. 25 yıl sonra bunu başarmak bize düştüyse bizim için çok özel bir durum."

Kırşehir'de, resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Selahattin Ekicioğlu, aldığı yüzde 44 oy oranı ile Belediye Başkanlığı'nı kazandı, böylelikle Kırşehir'de, 25 yılın ardından CHP'li bir aday belediye başkanlığı görevine gelmiş oldu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, uzun yılların ardından gelen galibiyeti Sputnik'e değerlendirdi.

‘KIRŞEHİR'İN ANADOLU'DA ÇOK ÖZEL BİR YAPISI VAR'

"25 yıl sonra CHP, Kırşehir'de belediyeyi tekrar kazandı" diyen Ekicioğlu, "Kırşehir demokrasi gazisi bir il, oy vermediği için 1954'te ilçe yapılmış bir il, cezalandırılmış bir il. Muhalif duruşuyla da her zaman cumhuriyet tarihinde, Osman Bölükbaşı gibi siyasetçileri yetiştirdiği için, Uğur Mumcu'nun doğduğu bir kent olarak, Horasan erenlerinin merkezi olarak, Kırşehir'in Anadolu'da çok özel, homojen bir yapısı var" değerlendirmesinde bulundu.

‘KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYEN BİR KÜLTÜRÜN TEMSİLCİSİYİZ'

Kırşehir'in bu özel yapısının birleştici bir dille buluşturulduğu zaman başarıyı da beraberinde getirdiğini anlatan Ekicioğlu, şöyle devam etti: "Yola doğru çıkıldığı zaman, birleştirici tutkal vazifesi yapan bir adayla yola çıktığınız zaman başarı da geliyor. Biz de Kırşehir'e layık olmaya çalışacağız. Biz, kimseyi ötekileştirmeyen, kırmayan, incitmeyen, Hacı Bektaşi Veli'nin önemli bir sözü; ‘incinsen de incitme' diyen bir kültürün temsilcisiyiz. 25 yıl sonra bunu başarmak bize düştüyse, o da bizim için özel bir durum. Biz belli bir kuşağın temsilcisiyiz. Bu kuşakta dünyayı değiştimeye adaydık, ‘neden Kırşehir'i değiştiremeyelim', dedik ve yola çıktık. Bu yolda, Kırşehir'den Türkiye'ye bir demokrasi dersi verdik. Bundan sonra yapacağımız çalışamalarda da bir yönetim dersi vereceğiz. Kırşehir'e hem demokrasi konusunda, hem de üreten bir kent noktasında farklı bir kent kimliği kazandıracağız. Ahi Evran'a, Hacı Bektaşi Veli'ye, Yunus Emre'lere, Neşet Ertaş'lara layık bir kent haline getirip birlikte yaşama kültürünü Türkiye'ye ihraç edeceğiz."

‘İNSAN SEVGİSİ VE İDEALİST OLMAMIZ SEÇİMİ KAZANDIRDI'

Ekicioğlu, kazanmasında en büyük etkenin ne olduğu ve nasıl bir çalışma izlediği sorusunu ise, "Ben bu kentte doğdum, kentin büyük bir kesimine dokunmuş, tanıyan bir insanım. Benim özelliğim; insan sevgisi. Bizim hümanist olmamız, idealist olmamız seçimi kazandırdı. Siyaset düşüncemiz yoktu ama ülkemiz elden kayıp giderken bizim de bir sorumluluk almamız gerektiğini düşündük. Çocuklarımıza, torunlarımıza, bu cumhuriyete bir borcumuz olduğunu düşündük ve bunu da hep birlikte başardık" diye yanıtladı.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da olan Ekicioğlu, tarım, inşaat ve otomotiv sektöründe faaliyet gösterdi. Tarım makineleri satışı, lastik, jant ve akü bayilikleri yapan Selahattin Ekicioğlu, İzmir'de ‘Ekicioğlu Tarım' adıyla tarım ilacı ve tohum distribütörlüğü yürüten firmanın da kurucusu.