Rus uzman F-35 ekipmanlarının askıya alınan sevkiyatını yorumladı: Türkiye Amerikalılara boyun eğmeyecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), F-35 ekipmanlarının Türkiye'ye sevkiyatının durdurulduğunu doğruladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 konusundaki net kararı göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin F-35 operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır. Bu önemli konuyla ilgili Türkiye ile diyaloğumuz devam etmektedir" denildi.

Sputnik'e konuşan emekli Albay Viktor Litovkin, Türkiye'nin F-35 projesine yatırım yaptığını ve ABD'nin bu uçakları teslim etmekten vazgeçmesinin ahlaksızlığını ortaya koyduğunu söyledi:

"Amerikan lobisi çalışıyor. Onlar tersine hareket ediyor, Türkiye'ye ters kelepçe takmaya çalışıyor. Türkiye F-35 avcı uçakları için ödeme yaptı, İspanya, Almanya, İngiltere ve Fransa ile birlikte bu uçakları üreten konsorsiyumda yer alıyor. Üretime Türk yatırımlar da yapılmış durumda. Amerikalılar ahlaksız olduklarını gösterdi ve Türkiye'nin sipariş ettiği uçakları teslim etme taahhüdünün kendi üzerine düşen kısmını yerine getirmek istemiyor. Türkiye'nin Amerikalılara boyun eğmeyeceğini düşünüyorum."

ABD'nin Türkiye'ye F-35'leri teslim etmekten vazgeçerek ilk sırada kendi kendine zarar verdiğini belirten Litovkin, Türkiye'nin önündeyse farklı uçak alternatiflerinin de bulunduğunu hatırlattı: "Eğer Amerikalılar F-35'leri teslim etmezse, Türkiye'nin elinde Rusya'dan Su-35 uçaklarını alma gibi bir seçenek var. Su-35'ler hiçbir şekilde Amerikan F-35'ten aşağı değil. ABD'nin Patriot PAC-3 hava savunma sistemlerini teslim etmemesi yetmedi, şimdi de uçak teslimatı konusunda da devre dışı kalabilirler."

Türkiye'nin daha S-400'lerin satın alınması aşamasında ABD'nin tepki vermesini beklediğini ve buna hazır olduğunu belirten Litovkin, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, verdiği kararın hesabını yaptı. Yunanistan'ın S-300'leri satın almasını hatırlıyorlar. O zaman (ABD'nin önceki BM Büyükelçisi) Madeleine Albright, S-300'leri satın almaması için Yunanistan'a baskı yapmıştı, fakat Yunanlılar satın aldı ve her şey normal geçti. ABD Yunanistan'a şimdi Türkiye'ye söylediklerini ifade etmişti, S-300'lerin NATO'nun genel hava savunma sistemi ile uyumlu olmadığını belirtmişti.

NATO ülkelerinin Amerikan menşeili olmayan silahları satın alma durumlarının yaygınlaşabileceğine dikkat çeken Litovkin, "Bu genel eğilim haline gelebilir. Fakat bunun için NATO ülkelerinde bağımsız liderlerin olması gerekiyor, fakat bugün bu kişiler fiilen yok. Amerikalılar, NATO ülkelerinde bağımsız ve egemen liderlerin olmasını önlemek için çaba harcıyor" ifadelerini kullandı.

Çeviren: Erkan Kurtuluş