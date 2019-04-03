Kayıt
16:20 03 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Seçim - sandık

    Araştırma şirketleri seçim sonuçlarını yorumladı

    © AP Photo /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Gözde Ocak
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1234)
    0 11

    Araştırmacılara göre AK Parti ekonomik kriz koşullarında alınabilecek en iyi sonucu aldı. Seçmen, AK Parti’ye ekonomik uygulamaları nedeniyle bir ihtar verirken, CHP’yi, Kılıçdaroğlu’nu ise uzlaşmacı liderliği nedeniyle ödüllendirdi. Araştırmacılara göre konjonktürün değişmesi, seçim olmasa bile siyasete yansıyacak.

    31 Mart yerel seçimleri Türkiye'de genelinde sürpriz sonuçları beraberinde getirirken, özellikle büyükşehirlerde muhalefetin elde başarı seçimlere damga vurdu. Sputnik, seçimlerde ortaya çıkan tabloyu, seçmenin verdiği mesajı araştırma şirketlerine sordu.

    ANAR GENEL MÜDÜRÜ USLU: EKONOMİK KRİZ KOŞULLARINDA ALINABİLECEK EN İYİ SONUÇ

    ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu
    © Fotoğraf : Twitter
    ANAR Genel Müdürü Uslu: 50+1 zorunluluğu, ekonomik kriz atmosferinde AK Parti'yi en çok zorlayan faktör oldu
    Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR) Genel Müdürü İbrahim Uslu, seçmenin büyükşehirlerde oyunu muhalefete verirken, ilçelerinde ise AK Parti'yi tercih ettiğini, Türkiye geneli için AK Parti'nin 24 Haziran'dan bu yana bir oy kaybı yaşamadığını belirtti.

    Uslu, AK Parti için, "Ekonomik kriz koşullarında alınabilecek en iyi sonucu aldı. 2009 yılında çok daha ağır kayıplar yaşamıştı, 9 puanlık bir oy kaybı yaşamıştı" diyerek, seçmenin dengeli bir mesaj verdiğini kaydetti. Uslu, "Seçmen, AK Parti'den tamamen vazgeçmediğini, AK Parti'nin hala ülke yönetiminde güçlü bir şekilde kalması ama bazı sorunları olduğunu ve bunları da dikkate alması gerektiğini hissettirdi" diye konuştu.

    ‘CHP'YE ONAYLA BİRLİKTE ‘BİRAZ DAHA ÇABA GÖSTER' MESAJI'

    Seçmenin CHP'ye mesajını ise, "Henüz sana bütünüyle ülkeyi teslim etmeyeceğim ama biraz daha mevcut halini güçlendirmeyi uygun buluyorum" şeklinde yorumlayan Uslu, "Seçmen, CHP'ye de dolayısıyla en azından şu ana kadar ki performansı açısından onay verdi ancak biraz daha çaba göstermesi gerektiğini söyledi" dedi.

    ‘MHP AK PARTİ İLE REKABET ETTİ'

    AK Parti
    © AA /
    ANAR Genel Müdürü Uslu: Beka söylemine AK Parti tabanı dahi inanmıyor
    Uslu, seçim sürecinde sıkça dile getirilen ‘beka söylemi'nin etkisi konusunda ise "Anadolu'nun iç kesimlerinde ve Karadeniz'de etkili olduğunu görüyoruz. MHP kazandığı her yerde aslında AK Parti ile rekabet etti ve AK Parti-MHP rekabetinin olduğu illerin önemli bir kısmında seçmen MHP'yi tercih etti. Dolayısıyla bu beka söyleminden ve yükselen milliyetçilikten en çok istifade eden parti olduğu yorumunu yapmak mümkün. Türkiye'de kendini milliyetçi tanımlayan seçmenlerin miktarında ciddi bir yükseliş var. 4-5 yıl önce yüzde 20'ler civarında olan bu oran günümüzde yüzde 30'ları aştı. MHP'nin doğal tabanı genişlemeye başladı. Bunun hem bu seçim için hem uzun vadede MHP'ye avantaj yaratacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    'HDP'YE ‘ALTERNATİFİNE YÖNELEBİLİRİM' MESAJI'

    Yerel seçimde Diyarbakır halkı AK Parti mi HDP mi diyecek?
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır halkı AK Parti mi HDP mi diyecek?
    HDP'ye yönelik ise seçmenin "Siyasette tamamen yok olmanı istemiyorum, belli bir gücünün olmasını istiyorum" dediğini ancak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu da komple HDP'nin kontrolüne bırakmadığını, AK Parti'yi belli noktalarda güçlendirdiğini kaydetti. Uslu, "Seçmen HDP'ye, ‘var kalacaksın ama politikalarını değiştirmen lazım. Yoksa senin bir alternatifin var ve alternatifine yönelebilirim' mesajını iletti" dedi.

    ‘İYİ PARTİ KAZANDIRDI AMA KENDİSİ ÇOK ŞEY KAZANAMADI'

    Yerel seçimlerde İYİ Parti'nin ise "kazandıran ama kendisi çok şey kazanamayan parti" durumunda olduğunu belirten Uslu, şöyle devam etti:
    "22 ilçede kazanabildi ama il ve büyükşehir belediyesi kazanamadı. Dolayısıyla henüz kurumsallaşma ve seçmen nezdinde rüştünü ispat etme sürecini tamamlamış değil. Fakat seçmen İYİ Parti'ye de bir şans verdi ve İYİ Parti'nin sistem içerisinde kalmasına olanak verecek seviyede oy verdi. Seçmen, ‘Henüz sana ihtiyacım var, siyasal sistem içinde pozisyonunu koru' mesajını verdi fakat büyükşehir ve il belediyeleri verecek kadar İYİ Parti'ye henüz güven duymadığını da hissettirdi."

    Bu seçimde oyların daha çok büyük partilerde konsantre olduğunu, ittifakların küçük ortaklarına daha az oy gittiğini vurgulayan Uslu, "İYİ Parti, MHP ya da HDP'nin oy oranlarının düştüğünden bahsedemeyiz" şeklinde konuştu.

    GENAR BAŞKANI AKTAŞ: OY ORANI KORUNDU

    GENAR - İhsan Aktaş
    © Fotoğraf : Twitter
    GENAR: Sandığa gitme 7-8 puan düşük olacak galiba
    GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş'a göre de yerel seçimlerde seçmenin verdiği birinci mesaj; Cumhur İtifakı ve AK Parti Hükümeti için ‘devam' kararı oldu. Aktaş, "İkincisi mesaj; şehirlerdeki başarıya ya da toplamdaki oy oranına baktığınız zaman Cumhur İtifakı bir önceki seçime yakın düzeydeki oy oranını korudu. Bir yönüyle yerelde hem AK Parti hem MHP başarılı oldu" dedi.

    ‘BÜYÜKŞEHİRLERDE CHP'YE CİDDİ ANLAMDA BİR YETKİ VERİLDİ'

    Aktaş'a göre seçimden çıkan üçüncü mesaj ise muhalefete özellikle CHP kanadına verilen destek. Vatandaşın özellikle büyükşehirlerde CHP'ye ciddi anlamda bir yetki verdiğini söyleyen Aktaş, seçimin kaybedenlerinin İYİ Parti ve HDP olduğunu savundu.

    ‘HDP SİYASETİNE KÜRT SEÇMENDEN SARI KART'

    24 Haziran, seçim, sandık
    © AA /
    GENAR: 31 Mart, 25 ile 50'nin değil 50 ile 48'in mücadelesi olacak
    İYİ Parti'nin yanı sıra HDP'yi de CHP'nin ‘ortağı' olarak tanımlayan Aktaş, şunları kaydetti:

    "CHP'nin iki ortağı, hem İYİ Parti hem de HDP büyük oranda etkinlik kaybetti. HDP'nin kaybı iki türlü oldu; birincisi bölgede, seçmenin yüzde 60'ına yakın oyunu banko aldığı yerlerde; Şırnak'ı, Bitlis'i, Muş'u kaybetti, toplamda da her yerde oyu düştü. Bu onların beklemediği birşeydi. Onlar bölge halkının kimlikten dolayı oy verdiğini düşünüyordu ve böyle bir rahatlıkları vardı. HDP siyasetine Kürt seçmenin sarı kartı oraya çıkmış oldu.
    HDP için ikinci bir problem, önümüzdeki 4 yıl seçim sonuçları ve tablo ortaya konduğu zaman HDP'nin oyu yüzde 4 olarak gözükecek, bu tablo hep yüzde 10 olarak gözüküyordu. ‘Bizim oylarımızın yüzde 7'si CHP içersinde' denebilir ama, bu tabloyu ortadan kaldırmıyor. ‘Seçim sonucu ne oldu' sorusunun cevabında, HDP'nin aldığı oy yüzde 4, Türkiye genelinde."

    ‘İKTİDARA KÜÇÜK BİR İHTAR'

    İYİ Parti lideri Meral Akşener Mersin mitinginde
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    AK Partili Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak
    Seçmenin iktidara ekonomik durgunluktan dolayı, bazı uygulamalarından dolayı ‘küçük bir ihtar' verdiğini ifade eden Aktaş, "Ama hükümetini sarsacak düzeyde bir ihtar vermedi. Seçim sonuçları iyi okunursa hem iktidar hem muhalefet tarafından, herkese hem seçmenin bir takdiri var ama aynı zamanda bir uyarısı da var, iş yapmakla ilgili ve seçim sonuçlarını doğru okuyan, doğru yorumlayan partiler bundan sonra başarılarını bunun üzerinden okuyabilirler" dedi.

    ‘TOPLAMDA CUMHUR İTTİFAKI GERİYE DÜŞMÜŞ OLSAYDI BELKİ ERKEN SEÇİM TARTIŞILABİLİRDİ'

    Yerel seçim de olsa toplumun yüzde 52'sinin Cumhur İttifakı'nın arkasında durduğunu söyleyen Aktaş, "Bu da hükümete desteğin devam ettiği anlamına gelir eğer toplam oylarda Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın çok gerisine düşmüş olsaydı belki hem bir erken seçim tartışması yapılabilirdi hem de cumhurbaşkanlığı sistemi tartışmaya açılabilirdi. Bir yönüyle yüzde 50'nin üzerinde destek devam ediyor" ifadelerini kullandı.

    ‘AK PARTİ UYGULAMALARINI GÖZDEN GEÇİREBİLİR'

    Aktaş, "İktidarlar şehirleri yönetirken yorulurlar ve bu yorgunluk karşısında da vatandaş bir arayışa girer, baktığınız zaman büyükşehirlerde tercih daha çok CHP'den yana olmuştur, gündemde olan şehirler için. Demek ki burada da AK Parti kendi uygulamalarını ve ya aday tercihlerini gözden geçirebilir, özellikle Ankara ile ilgili" diye konuştu.

    AKAM BAŞKANI ÖZKİRAZ: SEÇMEN KILIÇDAROĞLU'NA UZLAŞMACI LİDERLİK ÖDÜL VERDİ

    Kemal Öztürk
    © AA /
    Eski AA Genel Müdürü Öztürk, seçim sonuçlarını yayınlamaya nasıl başladıklarını anlattı
    Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz da seçim sonuçlarının her parti için bir mesajı olduğunu belirterek, "AK Parti için anlattığı şey, örneğin; ‘siz bu kadar sert, bu kadar kırıcı davranırsanız biz Kürtler de gideriz sizin karşınız da kim olursa ona oy veririz', özellikle batıda böyle. Ayrıca seçmenin ‘siz ne kadar milliyetçileşirseniz milliyetçileşin MHP'den oy alamazsınız, MHP sizden oy alır, siz MHP'ye benzersiniz', diye bir mesajı var, İç Anadolu ve Karadeniz'den anladığımız bu" dedi.

    Özkiraz'a göre seçmen, CHP'ye, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise uzlaşmacı liderlik başarısı nedeniyle seçmen bir ödül verdi. Özkiraz, "Cumhurbaşkanlığı makamı son 3 yıldır fiilen boş. AK Parti Genel Başkanı var ama cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanlığı makamı ne yapardı, insanları buluştururdu, barıştırırdı. Şimdi bizim cumhurbaşkanımız üç yıldır bunun tam tersini yapıyor, bunu yapmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu. Kürdü de, milliyetçiyi de, sosyal demokratı da bir arada tutmaya çalışıyordu, bunu başardı, seçimde de bunun meyvelerini topladı" diye konuştu.

    ‘SEVİLEN İLÇE BAŞKANLARINI BÜYÜKŞEHİRE ADAY YAPMAK BAŞARI GETİRDİ'

    CHP'li Mert Uygun, makam odasının kapısını söktürdü
    © Fotoğraf : İHA
    AK Parti'den belediyeyi devralan CHP'li başkan, makam odasının kapısını söktürdü
    CHP'nin bir başka başarısının da bütün büyükşehirlerde o şehirlerde geçmişi olan, başarısı olan, sevilen ilçe başkanlarını aday yapması olduğunu kaydeden Özkiraz, "Halk bunu da gördü, takdir etti. İnsanlar CHP'ye bunun için de oy verdiler" dedi.

    İYİ Parti'nin ise hiç il kazanamasa dahi bu başarının ortaklarından olduğunu söyleyen Özkiraz, "İYİ Parti'nin, CHP'nin her kazandığı büyükşehir belediyesindeki yönetim kadrosunda sözü geçecektir. Vatandaş bence İYİ Parti'yi ödüllendirdi; Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oyun üzerinde bir oy verdi" diye konuştu.

    ‘HDP TOPLUMSAL MUHALEFETİ DİNLEDİ'

    Özkiraz, HDP'nin ise toplumsal muhalafeti dinlediğini ve toplumsal muhalefetin istediğini yaparak batıda seçime girmediğini belirtti. Özkiraz, "HDP, doğu bölgelerinde, ‘asker taşıması' olayları olan yerler halinde gücünü korudu, özellikle büyükşehirlerde. HDP açısından bir sorun görünmüyor. HDP bu seçimde yaptığı fedakarlıkla olabilecek en erken seçimde barajı aşmayı garantiledi. HDP'nin stratejisi de başarılı" dedi.

    SONAR BAŞKANI BAYRAKÇI: İTTİFAKLAR İSABETLİ OLDU

    HDP, miting, secmen
    © REUTERS / Sertac Kayar
    'HDP batıda aday çıkarmayarak sola destek verebilir'
    Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı da yerel seçim sonuçlarının, ittifakların isabetli olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "CHP'nin kurduğu ittifak ve ittifak tarzı doğru olduğunun sonucu verdi; İYİ Parti ile resmi bir ittifak yaptılar, HDP ile de ittifak yapmadan, HDP'nin kendi kararı olarak sunulmasını sağladılar. Bu üç parti için de başarı olarak düşünülebilir. AKP için de MHP ortaklığı çok doğruymuş çünkü MHP ile ortak girmeselermiş çok farklı sonuçlar alınabilirmiş gibi duruyor" diye konuştu.

    ‘SEÇİMİN VAKTİNDE YAPILMASI BU SEFER ÇOK ZOR'

    Bayrakçı'ya göre bu seçmin galibi Millet İttifak'ı ve bu ittifakın tarafları başarılı oldu. Bayrakçı, "Ankara'nın dışında diğer illeri CHP alamasaydı, herkes şunu düşünecekti; ‘Ankara'yı Mansur Yavaş sayesinde aldılar, başka bir yeri alamadıklarına göre evdeki hesap çarşıya uymadı, CHP kaybeden taraf' diye mütalaa edilebilirdi ama burada görülüyor ki hem sahil kentlerinde hem de İç Anadolu'da çok sayıda il ve ilçe el değiştirdi" dedi.

    Önümüzdeki süreç için ise Bayrakçı, "4.5 yıl bekleyip seçimin vaktinde yapılması çok zor bu sefer. Açık bir şekilde oy kaybetmeye başlayan bir iktidar partisi var ortada. Muhalefet de 16 yıldır hep kaybeden taraf olarak burada siyasi konjonktürün değişmesi siyasete yansıyabilir, seçim olmasa bile" değerlendirmesinde bulundu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1234)

    İlgili konular:

    Soylu: CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi listelerinden aday yapılan 325 PKK ve HDP iltisaklıyı tek tek açıklayacağız
    Erdoğan: CHP'ye, HDP'ye, sözde İYİ Parti'ye gönül veren kardeşlerim ideolojiye mi esere mi oy vereceksiniz?
    Beylikdüzü'nde 22 kişi 'CHP üst sıralara HDP'lileri koydu, İYİ Parti'ye hak ettiği değer verilmiyor' diyerek istifa etti
    HDP'li Oluç: MHP’nin oyları yetmez, İYİ Parti’nin de oylarını çekmeye çalışıyorlar
    Etiketler:
    iktidar, muhalafet, beka sorunu, milliyetçilik, İYİ Parti, AKAM, GENAR, HDP, MHP, CHP, AK Parti, ANAR, Sputnik, İhsan Aktaş, Kemal Özkiraz, İbrahim Uslu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Anadolu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Moskova'da Miss International Mini 2019 Yarışması
    Moskova'da kısa boylu güzeller yarıştı
    Karikatür
    Lockheed Martin’den Riyad için 2.5 milyar dolarlık THAAD sistemi anlaşması
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet