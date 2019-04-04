Kayıt
04:11 04 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

    ‘ABD, Türkiye ve Yunanistan arasındaki karmaşık ilişkilere ilgi gösteriyor’

    © REUTERS / Costas Baltas
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Tatiana Şuvalova
    0 01

    ABD'li uzman Damon Wilson’un, Kıbrıs’ın NATO’ya katılmasının adanın güvenlik sorununu çözeceği ve adaya NATO üssünün kurulması gerektiği yönündeki açıklamalarını yorumlayan Rus siyaset bilimci Yuriy Kvaşin, ABD’nin Türkiye ve Yunanistan arasındaki karmaşık ilişkilere ilgisinin ortada olduğunu belirtti.

    Türkiye-Yunanistan
    © Flickr /
    Yunanistan'dan Türkiye'ye protesto notası
    ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council uzmanlarından Damon Wilson, Kıbrıs'ın NATO'ya katılmasının adanın güvenlik sorununu çözeceği fikrini ortaya attı. Wilson ayrıca adada bir NATO üssünün kurulması gerektiğini kaydetti.

    Rusya Bilimler Akademisi Uluslararası Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü AB araştırmaları bölüm başkanı ve Kıbrıs uzmanı Yuriy Kvaşin, her şeyden önce Kıbrıs'ın neden NATO'ya girmeye ihtiyaç duyduğunun anlaşılması gerektiğini ifade etti.

    Kvaşin, "Yunanistan ve Türkiye gibi iki ülkenin daha 50'li yıllarda NATO'ya üye olduklarının tanığı olduk. NATO'ya dahil olmaları, bir şekilde ikili ilişkileri düzeltmelerine yardım etti mi? Aslında hayır. Bunun herhangi bir olumlu sonucu olmadı, zira NATO içindeki ülkelerle değil, dış ülkelerle arasındaki güvenlik konularını düzenliyor. Diğer ülkeler tarafından ne Kuzey Kıbrıs'a, ne de Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik bir tehdit söz konusu değil. Kıbrıs'ın ne güneyinde, ne de kuzeyinde NATO'ya girmek can atılmıyor" diye konuştu.

    NATO'nun Kıbrıs'taki cumhuriyetlere ihtiyaç duymasının nedeninin anlaşılması için yakın geçmişe bakılarak NATO'nun sürekli genişlediğinin görüleceğini belirten Kvaşin, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "On yıl önce Balkan Yarımadası'ndan Arnavutluk, NATO'ya girdi, şimdi de Kuzey Makedonya'nın üyeliği gündemde. Kıbrıs'ın ittifak için stratejik açıdan önemli Ortadoğu bölgesine yakın olması nedeniyle Kıbrıs'ı bünyesine katmak NATO'nun yararına olur."

    Mavi Vatan - 2019
    © AA /
    Türk savaş gemileri Kuzey Ege'de hava savunma atışı yaptı
    6
    NATO'nun Kıbrıs'ta olası üssü konusuna da değinen Kvaşin, adanın 3 parçadan oluştuğunu ve bu parçaların en küçüğünün İngiltere'nin egemen toprağı olduğunu hatırlattı:

    "İngiliz askeri üsleri zaten İngiltere'ye ait bölgede yer almakta. Yani bu üsler tam anlamıyla NATO'ya ait değil, fakat aynı zamanda gereklilik halince ittifakın kullanabileceği üsler."

    Son zamanlarda bölge, Atlantik'in dikkatinin odağı haline geldi. Bu yakınlarda ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Denizcilik Enstitüsü tarafından yayınlanan ‘Donanma Taktikleri ve Deniz Harekâtı' adlı kitapta, Ege Denizi'nde olası bir Türk-Yunan savaşı senaryosu işlendi ve böyle bir gelişmede ABD Donanması'nın (6. Filo) Yunanistan tarafında yer alacağı ifade edildi. Bu senaryoya göre, Yunanistan'ın Kıbrıs'ta taktik balistik füzeler konuşlandırması, iki ülke arasındaki ihtilafa yol açabilecek.

    Kvaşin'e göre ABD'nin Türkiye ve Yunanistan arasındaki karmaşık ilişkilere ilgisi ortada ve iki komşu ülke arasında kapsamlı bir çatışma olasılığı mevcut, ancak böyle bir gelişme sadece dış etkinin altında yaşanması mümkün görünüyor:

    Yunanistan Başbakanı Çipras'ın helikopterine Türk uçaklarından taciz
    © Fotoğraf : Yunanistan Başbakanlık Ofisi /Twitter
    Yunanistan Başbakanı Çipras'ın helikopterine Türk uçaklarından taciz
    "Amerikalı askeri uzmanlar tarafından bölge için hazırlanan çok sayıda askeri senaryo mevcut, ancak Türkiye'nin önceliğini şu anda Yunanistan değil, Ortadoğu oluşturuyor. Yunanistan ve Türkiye arasında Ege'deki adalarla ilgili toprak ihtilafına rağmen Türkiye'nin dış politikasının ana istikameti doğu. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan yönetiminde Türkiye'nin dış politikasında doğuya doğru dönüş yaşandı ülkenin ve şu anki başlıca görevi, İslam dünyasındaki pozisyonunu güçlendirmek, Suriye sınırında Kürtlerle ilgili durumu çözmek. Yunanistan ile gerilimin aşırı tırmanması güçlerin yönünü saptıracak ve bu Türkiye'nin hedefiyle örtüşen bir şey değil. Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkiler üzerinden spekülasyon yapabilme ve böylelikle Türk halkının vatanseverlik duygularını tetikleme olasılığı ise farklı bir konu. Yunanistan'da da bazı partiler, Türkiye kozunu kullanmaya çalışarak aynı şeyle meşgul."

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

    Etiketler:
    ada, toprak, tırmanış, gerilim, Rusya Bilimler Akademisi Küresel Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Atlantic Council, NATO, Yuriy Kvaşin, Damon Wilson, Kıbrıs, ABD, Yunanistan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Moskova'da Miss International Mini 2019 Yarışması
    Moskova'da kısa boylu güzeller yarıştı
    Karikatür
    Pentagon: F-35 meselesini çözmeyi umuyoruz
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet