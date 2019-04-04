‘ABD, Türkiye ve Yunanistan arasındaki karmaşık ilişkilere ilgi gösteriyor’

Rusya Bilimler Akademisi Uluslararası Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü AB araştırmaları bölüm başkanı ve Kıbrıs uzmanı Yuriy Kvaşin, her şeyden önce Kıbrıs'ın neden NATO'ya girmeye ihtiyaç duyduğunun anlaşılması gerektiğini ifade etti.
Kvaşin, "Yunanistan ve Türkiye gibi iki ülkenin daha 50'li yıllarda NATO'ya üye olduklarının tanığı olduk. NATO'ya dahil olmaları, bir şekilde ikili ilişkileri düzeltmelerine yardım etti mi? Aslında hayır. Bunun herhangi bir olumlu sonucu olmadı, zira NATO içindeki ülkelerle değil, dış ülkelerle arasındaki güvenlik konularını düzenliyor. Diğer ülkeler tarafından ne Kuzey Kıbrıs'a, ne de Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik bir tehdit söz konusu değil. Kıbrıs'ın ne güneyinde, ne de kuzeyinde NATO'ya girmek can atılmıyor" diye konuştu.
NATO'nun Kıbrıs'taki cumhuriyetlere ihtiyaç duymasının nedeninin anlaşılması için yakın geçmişe bakılarak NATO'nun sürekli genişlediğinin görüleceğini belirten Kvaşin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"On yıl önce Balkan Yarımadası'ndan Arnavutluk, NATO'ya girdi, şimdi de Kuzey Makedonya'nın üyeliği gündemde. Kıbrıs'ın ittifak için stratejik açıdan önemli Ortadoğu bölgesine yakın olması nedeniyle Kıbrıs'ı bünyesine katmak NATO'nun yararına olur."
"İngiliz askeri üsleri zaten İngiltere'ye ait bölgede yer almakta. Yani bu üsler tam anlamıyla NATO'ya ait değil, fakat aynı zamanda gereklilik halince ittifakın kullanabileceği üsler."
Son zamanlarda bölge, Atlantik'in dikkatinin odağı haline geldi. Bu yakınlarda ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Denizcilik Enstitüsü tarafından yayınlanan ‘Donanma Taktikleri ve Deniz Harekâtı' adlı kitapta, Ege Denizi'nde olası bir Türk-Yunan savaşı senaryosu işlendi ve böyle bir gelişmede ABD Donanması'nın (6. Filo) Yunanistan tarafında yer alacağı ifade edildi. Bu senaryoya göre, Yunanistan'ın Kıbrıs'ta taktik balistik füzeler konuşlandırması, iki ülke arasındaki ihtilafa yol açabilecek.
Kvaşin'e göre ABD'nin Türkiye ve Yunanistan arasındaki karmaşık ilişkilere ilgisi ortada ve iki komşu ülke arasında kapsamlı bir çatışma olasılığı mevcut, ancak böyle bir gelişme sadece dış etkinin altında yaşanması mümkün görünüyor:
Çeviren: Erkan Kurtuluş
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