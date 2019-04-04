‘ABD, Türkiye ve Yunanistan arasındaki karmaşık ilişkilere ilgi gösteriyor’

ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council uzmanlarından Damon Wilson, Kıbrıs'ın NATO'ya katılmasının adanın güvenlik sorununu çözeceği fikrini ortaya attı. Wilson ayrıca adada bir NATO üssünün kurulması gerektiğini kaydetti.

Rusya Bilimler Akademisi Uluslararası Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü AB araştırmaları bölüm başkanı ve Kıbrıs uzmanı Yuriy Kvaşin, her şeyden önce Kıbrıs'ın neden NATO'ya girmeye ihtiyaç duyduğunun anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Kvaşin, "Yunanistan ve Türkiye gibi iki ülkenin daha 50'li yıllarda NATO'ya üye olduklarının tanığı olduk. NATO'ya dahil olmaları, bir şekilde ikili ilişkileri düzeltmelerine yardım etti mi? Aslında hayır. Bunun herhangi bir olumlu sonucu olmadı, zira NATO içindeki ülkelerle değil, dış ülkelerle arasındaki güvenlik konularını düzenliyor. Diğer ülkeler tarafından ne Kuzey Kıbrıs'a, ne de Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik bir tehdit söz konusu değil. Kıbrıs'ın ne güneyinde, ne de kuzeyinde NATO'ya girmek can atılmıyor" diye konuştu.

NATO'nun Kıbrıs'taki cumhuriyetlere ihtiyaç duymasının nedeninin anlaşılması için yakın geçmişe bakılarak NATO'nun sürekli genişlediğinin görüleceğini belirten Kvaşin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"On yıl önce Balkan Yarımadası'ndan Arnavutluk, NATO'ya girdi, şimdi de Kuzey Makedonya'nın üyeliği gündemde. Kıbrıs'ın ittifak için stratejik açıdan önemli Ortadoğu bölgesine yakın olması nedeniyle Kıbrıs'ı bünyesine katmak NATO'nun yararına olur."

© AA / Türk savaş gemileri Kuzey Ege'de hava savunma atışı yaptı 6

NATO'nun Kıbrıs'ta olası üssü konusuna da değinen Kvaşin, adanın 3 parçadan oluştuğunu ve bu parçaların en küçüğünün İngiltere'nin egemen toprağı olduğunu hatırlattı:

"İngiliz askeri üsleri zaten İngiltere'ye ait bölgede yer almakta. Yani bu üsler tam anlamıyla NATO'ya ait değil, fakat aynı zamanda gereklilik halince ittifakın kullanabileceği üsler."

Son zamanlarda bölge, Atlantik'in dikkatinin odağı haline geldi. Bu yakınlarda ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Denizcilik Enstitüsü tarafından yayınlanan ‘Donanma Taktikleri ve Deniz Harekâtı' adlı kitapta, Ege Denizi'nde olası bir Türk-Yunan savaşı senaryosu işlendi ve böyle bir gelişmede ABD Donanması'nın (6. Filo) Yunanistan tarafında yer alacağı ifade edildi. Bu senaryoya göre, Yunanistan'ın Kıbrıs'ta taktik balistik füzeler konuşlandırması, iki ülke arasındaki ihtilafa yol açabilecek.

Kvaşin'e göre ABD'nin Türkiye ve Yunanistan arasındaki karmaşık ilişkilere ilgisi ortada ve iki komşu ülke arasında kapsamlı bir çatışma olasılığı mevcut, ancak böyle bir gelişme sadece dış etkinin altında yaşanması mümkün görünüyor:

© Fotoğraf : Yunanistan Başbakanlık Ofisi /Twitter Yunanistan Başbakanı Çipras'ın helikopterine Türk uçaklarından taciz

"Amerikalı askeri uzmanlar tarafından bölge için hazırlanan çok sayıda askeri senaryo mevcut, ancak Türkiye'nin önceliğini şu anda Yunanistan değil, Ortadoğu oluşturuyor. Yunanistan ve Türkiye arasında Ege'deki adalarla ilgili toprak ihtilafına rağmen Türkiye'nin dış politikasının ana istikameti doğu. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan yönetiminde Türkiye'nin dış politikasında doğuya doğru dönüş yaşandı ülkenin ve şu anki başlıca görevi, İslam dünyasındaki pozisyonunu güçlendirmek, Suriye sınırında Kürtlerle ilgili durumu çözmek. Yunanistan ile gerilimin aşırı tırmanması güçlerin yönünü saptıracak ve bu Türkiye'nin hedefiyle örtüşen bir şey değil. Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkiler üzerinden spekülasyon yapabilme ve böylelikle Türk halkının vatanseverlik duygularını tetikleme olasılığı ise farklı bir konu. Yunanistan'da da bazı partiler, Türkiye kozunu kullanmaya çalışarak aynı şeyle meşgul."

Çeviren: Erkan Kurtuluş