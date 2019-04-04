MHP’den CHP’li İmamoğlu’na: Sakin sakin evinde oturup Kemal Sunal’ın Zübük filmini seyretsin, sonucu beklesin

MHP’den, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye 'sürece katkıda bulunma' çağrısı yapan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na yanıt geldi. "Seni belediye başkanı olarak ilan edecek YSK, biz değiliz" diyen MHP'li Erkan Akçay, İmamoğlu’na "Evinde otursun Televizyonun karşısında Kemal Sunal’ın Zübük filmini seyretsin" diye seslendi.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, yerel seçim sonuçlarını ve İstanbul seçimine yönelik tartışmaları Sputnik'e değerlendirdi.

‘BU SEÇİMİ CUMHUR İTTİFAKI KAZANMIŞTIR'

"Bu seçimi Cumhur İttifakı kazanmıştır" diyen Akçay, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 31 Mart seçimlerine ilişkin ifade ettiği dört ana strateji, iki siyasi hedef bakımından maksadın hasıl olduğunu söyledi.

Akçay, "31 Mart seçimlerinde hem anayasa referandumu hem 24 Haziran seçimleri tescil edildi ve mühür vuruldu. Bu bakımdan da maksat hasıl oldu hedef gerçekleşti. Genel Başkanınızın ifade ettiği hedeflerden birisi de MHP ve AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlıkları sayısını artırmaktı. Bu maksatta gerçekleşti. MHP, belediye sayısını 125'ten 236'ya çıkardı. Şimdi itiraz süreçleri var her parti bakımından. Onlar da neticelenince bir büyükşehir on il belediyesi, bu sayı artabilir de…" ifadelerini kullandı.

‘CHP SAYGISIZLIK, ŞİRRETLİĞE VARAN BİR HIRÇINLIK SERGİLİYOR'

© Fotoğraf : Twitter İmamoğlu: Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus yok

Erkan Akçay, MHP'nin elindeki bazı büyükşehir belediyelerinin kaybedilmesine ilişkin soru üzerine de, " Seçim bu, kaybedilebilir de kazanılabilir de. Bunu biz çok partili demokratik siyasi hayatın bir neticesi olarak bu seçim sonuçlarını saygıyla karşılarız" dedi.

MHP olarak kendilerinin bu saygıyı gösterdiğini ancak CHP'de bu saygıyı görmediklerini kaydeden Akçay, "Aksine tam bir saygısızlık, şirretliğe varan bir hırçınlık sergiliyorlar" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ: SENİ BELEDİYE BAŞKANI İLAN EDECEK YSK BİZ DEĞİLİZ

Akçay, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, şöyle devam etti:

"Bir belediye başkanı adayı bir günde 12 basın toplantısı yapar mı? Hele hele Anıtkabir'e gidip şeref defterine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye imzalar mı? Bu ne hadsizliktir? Hem kamuoyunu hem YSK'yı, il ve ilçe seçim kurullarını baskı alma gayreti içerisindedir. Demokrasiye de sandığa da saygısızlıktır, hukuka da saygısızlıktır. CHP, önce bir söylesin bakalım Türkiye'de kaç yerde hangi seçimlere itiraz etti? Bu hırçınlık niye, beni endişe sevk ediyor acaba diyorum bu İstanbul, Ankara'da bunlar bir seçim hileleri yaptılar da bunların ortaya çıkmasından mı korkuluyor? İddialar vahim. ‘Bizdeki bilgiler benim kazandığımı gösteriyor, ben giderim, ben belediye başkanıyım, beni belediye başkanı olarak ilan edin'… Seni belediye başkanı olarak ilan edecek YSK, biz değiliz, Cumhurbaşkanı değil. Anıtkabir'e gideceğine o zaman madem hukuken haklı olduğunu düşünüyorsan, yiğitsen git de büyükşehir belediye başkanın makamına otur bakalım, bir imza at da görelim bakalım."

‘BİR KENARA ALIP DA BU OYLAR SAYILMIYOR, CHP'LİLER DE OLACAK'

İstanbul seçiminde hukuki sürecin tamamlanmasını herkesin sakin bir şekilde beklemesi gerektiğini vurgulayan MHP'li Akçay, "Tartışması yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? O da 31 Mart'tan itibaren oyların sayılması, iptal edilen oyların tekrar gözden geçirilmesi, sayım tutanaklarının, birleştirme tutanaklarının tekrar incelenmesiyle ortaya çıkacak. Yani YSK veya ilçe seçim kurulları veya AK Parti bir kenara alıp da bu oyları saymıyor, CHP'liler de olacak, bütün partililer de görecek. Şimdi iptal edilmemesi gereken bir oy açık açık iptal edilmişse o görülmeyecek mi herkes görecek. O zaman onu yazacağız" dedi.

‘SAKİN OLSUN, SABIRLI OLSUN'

MHP'li Erkan Akçay, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na da "İmamoğlu sakin olsun, sabırlı olsun, bu süreçte saygılı olsun, itirazlara karşı hırçınlık göstermesin, sakin sakin evinde otursun ve televizyonun karşısında Kemal Sunal'ın Zübük filmini seyretsin, keyfine baksın, sonucu beklesin" diye seslendi.

‘İŞBİRLİĞİ YAPMADIĞIMIZ YERLERDE DEMOKRATİK BİR REKABET YAŞANDI'

MHP'li Erkan Akçay, AK Parti ile seçim işbirliğinin yapılmadığı yerlerde son derece centilmen, demokratik bir rekabet ve yarışın yaşandığını söyledi.

Akçay, "Buna biz de saygılıyız MHP olarak AK Parti de saygılı. İtirazlar da olmuştur. Yani AK Parti bizim kazandığımız yerlerde itiraz ediyor, biz demiyoruz ki niye itiraz ediyorsun. Bizim de itiraz ettiğimiz yerler söz konusu. Sadece bu zırıltı, cızırtı CHP'den çıkıyor. Hem de bugüne kadar gösterdikleri tutumun tam aksine. Yani bunlar Nasrettin Hoca'nın kazan hikayesi gibi, yani kazanın doğurduğuna inanıyorlar öldüğüne inanmıyorlar" diye konuştu.

‘BEKA MESELESİ BÜTÜN TÜRKİYE'DE YANKISINI BULDU'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 31 Mart seçimlerinde özellikle vurgulanan ‘beka meselesinin' de bütün Türkiye'de yankısını bulduğunu söyledi. Akçay, "Doğu ve Güneydoğu'da da daha fazla yankı bulmuştur. Doğu ve Güneydoğu'da, MHP'nin ve AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın oyları artmıştır. HDP oransal olarak azalmıştır. Yani çıkan sonuçlar bakımından oldukça sevindiricidir" dedi.

‘ABD'NİN SEÇİM AÇIKLAMASI O KADAR RAHATSIZ EDECİ Kİ…'

ABD'den seçimlerle ilgili yapılan açıklamayı da eleştiren MHP'li Erkan Akçay, açıklamanın rahatsız edici olduğunu söyledi.

Akçay, "O kadar rahatsız edici ki ABD'nin yaptığı açıklama, adeta bizim içişlerimize, bir takım hukuki süreçlerimize müdahale etme niyetini ifade eden sözler bunlar. ABD kendisine baksın, yüzde 50'lerde seçimlere katılım ve hala Trump'ın seçimi tartışılıyor. İddia ediyorum Türkiye, dünyada en güvenli seçimi gerçekleştiren ülkelerin başında geliyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Sadece 1912-13 yılında bir sopalı seçimler denilen bir de 1946'daki seçimlerin dışında seçim sonuçlarını etkileyecek bir tartışma yaşanmamıştır. Türkiye bu seçim yapma başarısıyla ne kadar övünse azdır" diye konuştu.