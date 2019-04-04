CHP’li Balyalı: Tüm oylar sayılırsa, bu iş aylarca sürer

1 Nisan sabahı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığını kazandığının açıklanmasının ardından sandık sonuçlarına itirazlar başladı. Her sene yalnızca geçersiz oylara yapılan itirazlar, bu sene sandıklardaki tüm oyların sayılması yönünde yoğunlaştı.

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CHP birçok bölgede itiraz etti ve Maltepe'de bu karar iptal edildi. Ancak halen iki ilçede tüm oyların sayılması çalışmaları sürüyor. İBB Meclis Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Seyr-i Sabah programında tüm oyların sayılması halinde sürecin aylar boyunca sürebileceği çekincesini dile getirdi:

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"Pazar günü yapılan seçimler son derece adil ve şeffaftı. Bir karar ve irade ortaya çıktı. Bu dönemde İstanbul halkı bir değişiklik yapmaya karar verdi ve Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı olarak seçti. Daha sonra itiraz süreçleri yapıldı ki bunlar her dönemde yapılırdı. Her seçim döneminde maddi hatalarla alakalı olarak itirazlar yapılır son derecede de doğaldır bu. Sabahın beşinde başlayan bir süreçte oy kullanıyorsunuz, sandık başkanları orada, sandıkları seçim kuruluna teslim ediyorsunuz, kurul gece ondan sonra bunları teslim alıyor. Geceleri bilgisayarlara giriş yapılıyor. Ufak tefek hatalar olur. Gece birleştirmeler hazırlanır ve siyasi partilere verilir. Arada farklılıklar varsa, siyasi partiler olarak bunlara itiraz ederiz.

Burada olağan dışı olan şey, geçersiz oyların herhangi bir somut kanıta dayandırılmadan saydırılmak istenmesi. Bazı ilçe seçim kurulu hakimleri genelin aksine tekrar sayılsın derler. Genelde sonuçlar hiç değişmiyor. Geçersiz oy her partide var. Bütün ilçelerde artı ve eksi yüz oyu geçmiyor. Üç ilçeyle alakalı olarak tüm oyların tekrar sayım kararı alınmıştı. Maltepe'de bundan vazgeçildi. Seçim kurulu hakimlerin şerhine rağmen bazı kararlar alındı. Normal şartlarda sadece geçersiz oylar sayılacaksa bu akşam biter. Bütün oylar sayılacaksa birkaç ayı alır. Her sandık için bir kurul oluşturuluyor. Toplamda 14 kişinin yapmasıyla tüm oyların bitirilmesi mümkün değil.

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Belediye kanunu 2006 yılında AKP iktidarı döneminde değişti. Bu kanun sistemde güçlü başkan, zayıf meclis üstüne kurulu. Biz o zamandan beri doğru bulmuyorduk. Başkanlık sistemine benziyor. Kanun belediye başkanının da encümenin ve meclisin görevlerini birbirinden ayırmış. Büyük yetkiler başkanda. Eğer belediye meclisinde AKP çoğunluğundan dolayı topal ördek olacaksa dönüp Eskişehir'e bakmak lazım. Orada bu durum varken Yılmaz Büyükerşen orayı cennet haline çevirdi.

Belediye meclisinin görevleri nelerdir? İmar planı yapmak. Stratejik planı ve bütçeyi yapmak. Ama belediye meclisi bütçeyi kabul etmek zorunda. Eğer etmezse meclis üyeleri fesih olur. Yerine başka üyeler gelir. Biz zaten AKP'nin yapacağımız yatırımlara engel olacağını düşünmüyoruz. Bunlardan herkes faydalanacak. Belediye meclisinden borçlanma izni çıkar. Eğer ihtiyaç olursa AKP'li arkadaşların buna karşı çıkacağını düşünmüyorum. Belediye meclisinde bunlardan başka çok fazla yetki bulunmuyor. Çok sayıda belediye çalışanından bize bilgiler geldi: Bilgisayarında bir şey var mı onları sil demişler. İmamoğlu kendisine gelen bu tür ihbarları takip ediyor. Benim yakından takip ettiğim İSPARK'ta sıkıntılar var mesela. Her şeyi belgeliyoruz, mazbatamızı alınca yolumuzda ilerleyeceğiz. Dijital çağdayız. Bunu yapmaya çalışan olursa hiçbir şey kaçıramazlar, dijital parmak izleri kalır. Bu yapılan zaten suç olur, kimsenin bu suça ortak olabileceğini düşünmüyorum. Biz hizmet etmek istiyoruz, yaptığımız işi ne kadar iyi yapacağımızı herkese göstermek istiyoruz. Kimse kavga etmesin biz de bir an önce işe başlayalım. İstanbul'da devam eden birçok yatırım var, bunların da sekteye uğramaması gerekiyor."