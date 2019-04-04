Askeri yetkililer: MSB'nin İmamoğlu açıklaması, deftere atılan imzayla alakalı değil

© AA / Aytaç Ünal MSB’den İmamoğlu açıklaması: Anıtkabir ziyareti usule uygun değildi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde eşi, çocukları ve bir grup partiliyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etmişti.

İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Defteri'ni de ‘belediye başkanı' sıfatıyla imzalaması ise tartışma yaratmıştı. Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edildiği belirtilip, konuya ilişkin ilgili personelin ikaz edildiği duyurulmuştu. Bakanlığın bu açıklaması ise kamuoyunda Ekrem İmamoğlu'nun 'başkan sıfatını kullanarak imza atmasına tepki' olarak yorumlanmıştı.

Ancak askeri yetkililer, Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin söz konusu açıklamanın Anıtkabir Özel Defteri'ni ‘belediye başkanı' sıfatı ile imzalamasıyla ilgisi olmadığını belirttiler.

Anıtkabir'deki bütün törenlerin Anıtkabir Hizmetler Yönergesi'ne uygun yapılmak zorunda olduğunu vurgulayan askeri yetkililer, yönergede yer alan hususların da tören başlamadan görevliler tarafından gelenlere anlatıldığını kaydettiler. Bunların da Anıtkabir'in saygınlığına gölge düşürülmemesini sağlayacak bir takım tedbirler olduğunu kaydeden askeri yetkililer, bu çerçevede slogan atılmasına, flama açılmasına, taşkınlık yapılmasına izin verilmediğini bildirdi.

Askeri yetkililer, CHP heyetinin Anıtkabir ziyaretinde rahatsızlık yaratan esas unsurun da söz konusu yönergeye uyulmaması olduğunu, slogan atıldığı, siyasi partilerin flaması taşındığı ve taşkınlık yapıldığı için bir açıklama yapıldığını bildirdi. "İmza konusu bizimle alakalı bir husus değil" diyen askeri yetkililer, konuya ilişkin ilgili personelin ikaz edilmesinin de Ekrem İmamoğlu'nun imzası olmadığını kaydettiler.