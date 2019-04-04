Askeri yetkililer: F-35'lerin teslim süreci ile pilotların eğitimi devam ediyor

Türk askeri yetkililer, Rusya'dan S-400 alım sürecinin de planlandığı gibi sürdüğünü belirtirken, S-400'lerle ilgili bazı parçaların Türkiye'ye gönderildiği iddiasının ise doğru olmadığını söylediler. Askeri yetkililere göre F-35'lerin teslim süreciyle ilgili ABD ile bütün koordinasyonlar ve pilotların eğitimi devam ediyor.

ABD'den F-35'ler konusunda yapılan açıklamaları değerlendiren Türk askeri yetkilileri, F-35'lerin teslim süreciyle ilgili bütün koordinasyonların ve ABD'deki pilotların eğitiminin devam ettiğini vurguladılar.

Türkiye'nin F-35 projesinin ortaklarından biri olduğunu hatırlatan askeri yetkililer, Türkiye'ni bu program ortaklığı çerçevede üzerine düşeni de fazlasıyla yerine getirdiğini kaydetti. Bu hususun da ABD yetkilileri tarafından da çeşitli seviyelerde ve konu ile ilgili düzenlenen toplantılarda ifade edildiğini kaydeden yetkililer ayrıca, "Süreçle ilgili koordinasyon devam ediyor, eğitimlerimiz devam ediyor" dedi. Askeri kaynaklar, F-35'lerin Türkiye'de üsleneceği Malatya'daki üssün inşaatına da devam edildiğini bildirdi.

'S-400 SÜRECİ PLANLANDIĞI GİBİ İLERLİYOR'

Rusya'dan alınması planlanan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili faaliyetin de planlandığı şekilde devam ettiğini vurgulayan askeri yetkililer, herhangi bir aksaklığın söz konusu olmadığını bildirdiler. Askeri yetkililer, S-400'lerle ilgili bazı parçaların Türkiye'ye teslim edildiğine ilişkin iddiaların da doğru olmadığını vurguladılar.