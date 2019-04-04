'ABD, Türkiye ve Rusya'yı boğmaya çalışıyor'

Rus askeri uzman Vladislav Şurıgin, ABD'nin, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili açıklamalarının, askeri ve teknik hiçbir yönü olmayan politik bir sorun olduğunu belirtti.

Sputnik'e konuşan Şurıgin, "ABD'nin, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili açıklamalarının, askeri ve teknik detaylarıyla hiçbir ilgisi olmayan politik bir sorun olmasının birkaç sebebi var. Öncelikle, S-400 tamamen savunma amaçlı bir silah. İkincisi, bu silah hiçbir şekilde Rusya tarafından kontrol edilmeyecek" dedi.

Türkiye'yi Rus stratejik silah alımından vazgeçirmek ABD için son derece önemli olduğunu söyleyen uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Onların görüşüne göre, Rusya'nın NATO ülkelerinin silah piyasasına girmesine izin vermek tehlikeli, çünkü diğerler için emsal teşkil edebilir. Bu ayrıca Türkiye ve Rusya'yı boğma girişimidir. NATO üyesi olmasına rağmen Yunanistan ve Kıbrıs, Rus sistemleri aldıklarında Amerikalılar rahatsız olmuştu ama yine de göz yummuştu. Şimdiki amacı, Rusya'nın kasasına tek bir doların bile girmesini engellemek. Bu, Türkiye'ye baskı yapma, Rusya için birçok sorun yaratma ve kendi askeri sanayisini teşvik etme girişimidir".

Türkiye'den, NATO ve Rus silah arasında seçim yapmaya zorlayan ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye yerine YPG'yi seçmiş olduğunu hatırlatan Şurıgin, sözlerini şöyle sürdürdü: "NATO müttefiki yerine YPG'ye destek vermesi, Amerikalılar için özgü bir sinizm ve verdiği sözlere tam bir saygısızlıktır. ABD, 10 yıl önce Türkiye'yi bölgedeki kesinlikle tek ve en önemli müttefiki olarak gösteriyorken 5 yıl sonra darbe gerçekleştirerek, Gülen'e destek veren Amerikan gizli servislerin eliyle iktidarı devirmeye çalışıyor. Amerikan sinizmi bir yandan kimseyi şaşırtmıyor, diğer yandan da Ankara'da anlaşılır bir rahatsızlık doğuruyor."