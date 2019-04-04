‘ABD’nin, Türkiye’nin bağımsızlığına ihtiyacı yok’

Sputnik'e konuşan Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Askeri ve Politik Araştırmalar Merkezi Direktörü Aleksey Podberezkin, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"ABD'nin, hava savunma ve füze savunma sistemleri konusunda Türkiye'ye karşı aldığı tavır politik şantaj. Halihazırda hava savunma ve füze savunma araçları, ülke bağımsızlığına eşdeğer. Yani eğer sizi modern hava araçlarına, seyir ve balistik füzelere karşı koruyabilecek oldukça etkili hava savunma ve füze savunma sistemlerine sahipseniz bu sizin tam bağımsızlığa sahip olduğunuz anlamına gelir. Ve aksine, böyle sistemlere sahip değilseniz tam bağımsız sayılmazsınız. Ancak etkili hava savunma ve füze savunma sistemleri tam bağımsızlığı sağlayabilir. Washington bunu çok iyi anlıyor. Onların, Türkiye'nin bağımsızlığına ihtiyacı yok".

'ABD'NİN AMACI TÜRK HAVA SİSTEMİNİ MAKSİMUM ZAYIFLATMAKTIR'

ABD'nin, Türk hava savunmasının güçlenmesine ilgi duymadığına işaret eden Podberezkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların amacı, Türk hava sistemini maksimum zayıflatmaktır. Türkiye'nin kendini etkili bir şekilde savunabilmesini istemiyorlar. Türkiye'nin elinde yeterli sayıda F-15 ve F-16 var. F-35 de hava savunma araçlarıdır. Ama şunu anlamak gerekir ki, bu araçlar bir noktada Türkiye'nin emirlerine itaatsizlik edebilir. Çünkü bu uçaklar öyle bir yapıldı ki, bağımsız ülke tarafından tam kontrol edilmesi garanti değil. Bu uçaklar, kullanımını kısıtlayan çeşitli teknik araçlara sahip. Bu araçlar en baştan beri bu sistemlere yerleştirilmiştir".

Türkiye'nin tamamen güdümlü olmasının ABD için önemli olduğunu kaydeden Podberezkin, "ABD, Türkiye'yi NATO içinde zayıf bir müttefik olarak görmek istiyor. En önemlisi de bu müttefik tamamen kontrol edilebilir olmalı" yorumunda bulundu.