CHP’li Aksünger: Sayımdan kimsenin korktuğu yok

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Erdal Aksünger, Seyr-i Sabah programında gerekçeleri olmadan tüm oyların sayılmasının seçim kanununa aykırı olduğunu dile getirirken bunun bir garabet olduğunu vurguladı. Aksünger, "Sayımdan kimsenin korktuğu, ürktüğü yok. Sayım yapılsa bile daha çok oy çıkacak" dedi.

CHP PM üyesi Erdal Aksünger, Seyr-i Sabah programında oy sayım süreçleri konusundaki görüşlerini aktardı. Daha önceki seçimlerde oyların tekrar sayımını reddeden Yüksek Seçim Kurumu'nun (YSK) bu seçimde tamamen hukuka aykırı bir biçimde bunları kabul ettiğini söylerken, bu yapılanların kabul edilemez olduğunu söyledi. Aksünger, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde çalışan sisteme dönülmesiyle seçimlerin çok iyi ilerleyebildiğini belirtti:

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"Yine bir garabetle karşı karşıyayız. Geçmiş dönemlerde de çok şeye şahit oldum. Şu anda yapılan işin seçim kanununa aykırı olduğunu çok açık söyleyebilirim. Aynı şey geçen dönem Mansur Yavaş'ın seçiminde yaşandı. Orada da buna benzer şeylerle alakalı ilçe ve il seçim kurumlarına en son da YSK'ya başvurular yapıldı. Birincisi sandıklarda döküm sayım işlemleri yapılırken, sandıklar açıldıktan sonra, sandık başındaki arkadaşlar sayımlar esnasında ola ki kendi kafalarında bir sıkıntı görürlerse, şekle uygun itiraz ederlerse o sandıklarla ilgili itiraz haklarını baki kılarlar. Gerekçe olması lazım. Üzerinde herhangi bir işaret, yırtık varsa, bunu geçersiz say, diyor kanun. Şerhleri olmayan hiçbir pusula için tekrar sayım kararı verilemez.

Bugün yapılanların hepsi aynı, YSK ilçelerin bir vesileyle şerh konmadığı gerekçesiyle yeniden sayımı reddetti. Aynı YSK gerekçesiz olan bir sayım yaptırıyor. Sayımdan kimsenin korktuğu, ürktüğü yok. Bu kadar çok imkanları elinde olan iktidara karşı herhangi bir hatanın, gaspın içinde olmadığına çok eminim. Bu mümkün de değil mevzusu da yapılmıyor. O yüzden müsterihim. Sayım yapılsa bile daha çok oy çıkacak.

Burada şöyle tehlikeler var: Bunlar kapatıldıktan sonra sizin herhangi bir geçerli oyunuzun üstüne herhangi bir işaret, yırtma işlemi yapılma olasılığı bende hep tedirginlik yaratmıştır. CHP'nin önde olduğu sandıklarda bir işaretleme yapılırsa, sonuç değişebilir. Bugüne kadar gördük ki işin içinde hile hurda yoksa sandıktaki geçersizliklerin çoğu bir partinin aleyhine olarak gerçekleşmez. Eğitim seviyeleri düşük, yaşları ilerde insanlar oy verirken şaşırıyorlar. Ama İstanbul gibi bir yerde bütün geçersiz oyların dengeli çıkması yüzde 100.

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Yeniden sayımın içinde oradaki partilerin temsilcilerinin olması yasada var. Onları oraya sokmamaya çalışan hakim varsa bu tamamen yasaya aykırı. Şu anda orada çok karmaşa var. Şu ana kadar arkadaşlarımızın tüm torbaların başında olduğunu duyuyoruz. Bu düzen tertip içinde kaç gün sürer bilemiyorum. Normalde oylar temsilcilerin önünde sayılıyor. Şimdi ilçe seçim kurulları sayacak. 300 tane sandığı 300 kurul sayarken şimdi tek kurul 300 sandığı sayacak. Yeniden sayılırsa uzun sürer ama itirazların olduğu bazı yerlerde ilçe seçim kurulları bazen yanlış kararlar verebiliyor. Normalde geçersiz oyların sorulması lazım. Ama tüm oylar saçmalığının üstünden gidersek çok uzun sürebilir. Ama ben 72 saati geçmez diye düşünüyorum. Kendi hukukunuzu kendiniz takip etmek zorundasınız. Resmen orman kanunları yürütülüyor.

Kırklareli'nde çok vahim bir durum var: Bağımsız aday 248 oyla kazandı. Arkasından MHP'li aday geliyor. İlçe seçim kuruluna yapılan itirazla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Bağımsız aday başvurusunu yapınca reddedildi ama sonra YSK'ya başvuran Cumhur İttifakı'yla tekrar hepsinin sayılmasına karar verildi. Bir bağımsız aday var ama yuvarlağı yukarı konmuş. Birden fazla aday olmasına karşı yer açmak için bunu yapmışlar. Bu yüzden onu dairelerin olduğu yere basan 1673 kişi var, bunlar geçersiz sayıldı. Buna rağmen 248 oyla kazandı ama yine de kaybetmesi için tezgahlar yapılıyor. 10-12 sandıkta şerh konmuş. Bunların sayılması normal ama tamamı sayılıyorsa 1673 oy ad gündeme getirilmeli. Reddetseler bile Kırklareli'nin Siyami Kesimoğlu tarafından alınacağını söyleyebilirim.

CHP bu seçimlerde diğer seçimlere göre daha iyi çalıştı diye bir şey yok. 7 Haziran ve 1 Kasım'da çok değerli insanlarla müthiş bir sistem kurmuştuk. Kimse o seçimlerde olan biteni tartışmıyor bu yüzden. 24 Haziran'da içeride yapılan sistem kullanılmadı. Dışarıdan fantastik bir sistem getirildi ve o da çalışmadı. Sayın İmamoğlu ve ekibi 10 bin kişiyi mobilize etti ve bizim eski kurduğumuz sistem devreye alındı ve bu da tıkır tıkır çalıştı."