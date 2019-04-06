‘ABD, Türkiye’nin elindeki S-400’ün, F-35’in kusurlarını ortaya çıkarmasından korkuyor’

Arsenal Oteçestva dergisinin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Dmitriy Drozdenko, Sputnik'e açıklamasında, "ABD, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı onlara yaramayacak bir karar vermeye zorluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bir şeye zorlanmaktan hoşlanmıyor" dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ DARBE GİRİŞİMİNİN ORGANİZATÖRLERİ ABD'DEN İSTENDİ ANCAK VERİLMEDİ'

Türkiye'nin, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, Patriot hava savunma sistemlerini istediğini, üstelik maliyetin şimdiki S-400'ün çok üstünde olduğunu, ama Obama'nın Türkiye'nin başvurusunu geri çevirdiğini hatırlatan uzman, "Ardından Türkiye'de darbe girişimi oldu. Bu girişimin organizatörü kimdi? Cumhurbaşkanı, organizatörlerin ismini vererek iade edilmelerini talep etti. Bu talebi de reddedildi. Bu yüzden S-400 anlaşmasının gerçekleşeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'YUNANİSTAN DA NATO ÜYESİ ANCAK S-300 KULLANIYOR'

ABD'nin, F-35 ve S-400'ün karşılaşmasından korktuğunu dile getiren Drozdenko, "Onlar, Rusların bu uçağın zayıf yanlarını öğrenebileceğini açık açık söylüyor. Ama sebebin çok daha basit olduğunu düşünüyorum. Bu uçaklar Türkiye'ye teslim edilip ortaklaşa test edilmeye başlandığında Türkler şu soruyu sorabilir: Amerika bu uçakla bizi kandırmış olabilir mi? Yani aniden F-35'in görünmez olmadığı, çok da iyi göründüğünü, teknik özelliklerin kötü olduğu ortaya çıkarsa ne olacak? Oysa Türkler parasını verdi bile. Bu durumda ABD'den tazminat talep edebilirler ve bu bilgi dışarıya sızarsa, çok maliyetli sözleşmeler feshedilebilir. Misal Yunanistan da NATO üyesi, ama Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerine sahip ve bir sorun yok. Ama Türkiye'ye gelince sorun yaptılar".

Türkiye'nin F-35'i, Rus yapımı Su-35 ve hatta Su-57 ile ikame edebileceğini söyleyen Drozdenko, sözlerini şöyle sürdürdü: "Su-57 henüz ihracata hazır değil ama yakında seri üretime girecek ve satışlar başlayacak. Türkiye şimdiden F-35'in yerini Su-35 ile doldurabilir. Türkiye'nin elindeki uçak filosu oldukça eski, 4. nesil. Eğer ilgili değişiklikler yapılarak 4++ teklif edilirse böyle bir seçene Türkiye'nin çok işine yarar".

'F-35'LER BAZI ÜLKELERDE TEST AŞAMASINDA ŞİKAYET EDİLMİŞTİ'

F-35'lerin çok kusurlar taşıdığına dikkat çeken uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Henüz Avustralyalılar test aşamasında F-35'i şikayet etmişti. Testler, önceki nesilden basit savaş uçaklarının bile F-35'i vurduğunu göstermişti. Bu bilgiyi gizlemeye çalıştılar ama olmadı. F-35 ve Su-57'in nasıl uçtuklarını kendi gözlerimle gördüm ve Rus uçağının çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Geçen MAKS havacılık fuarında Su-57'yi gördüğümde, bunun uçak değil UFO olduğunu söylemiştim, istediği yönde uçabiliyor. Manevra kabiliyeti hakkında ne söylenirse söylensin alam muharebesi uzak menzilden yapılıyor, savaş her şeyi yerine koyuyor ve uçağın kıvraklığı, görünmezliğinden çok daha önemli hale gelebilir. Görünmezlik, savaşın ilk saatlerinde önemli. Peki kaplama zarar görünce ve tüm güçler ile araçlar devriye girince ne olacak? Su-57 her açıdan F-35'ten üstün".

Üstelik Su-57'in, ABD uçağına göre çok daha ucuz olduğunu vurgulayan Drozdenko, bunun sebebini şöyle anlattı: "Rusya'da savunma sanayisi devlet kurumudur. Lockheed Martin ise özel şirket, hissedarları var, devlet ise sadece ürün sipariş ediyor. Üstelik bu siparişleri kapmak için büyük rekabet var. Eğer F-22'yi Boeing ve Lockheed Martin ortaklaşa yaptıysa şimdi F-35'i sadece Lockheed Martin yapıyor. Boeing ise F-35'i eleştiriyor ve yeni savunma bakanının desteğini alarak kendi F-15E (Strike Eagle) uçağını çıkarmaya hazırlanıyor".