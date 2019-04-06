İdlib'de El Nusra'nın başını çektiği HTŞ, sivilleri kurşuna dizerek öldürdü

Suriye'nin İdlib kentinde El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra'nın öncülük ettiği Heyeti Tahriri Şam, adam kaçırmakla suçladığı 3 kişiyi toplu bir şekilde başlarına kurşun sıkarak öldürdü.

Cihatçılar birbirlerine karşı suikastlar ve saldırılar yapmaya devam ederken, İdlib kentinin yarısından fazlasını elinde bulunduran HTŞ, suçlu buldukları sivilleri de toplu bir şekilde öldürüyor.

HTŞ, İdlib kent merkezinde insanları kaçırdığı suçlamasıyla iki ay önce üç sivili tutuklamıştı. Örgüt, üç kişiyi sözde kendi şeriat mahkemesinde yargılayarak haklarında infaz kararı verdi. Örgüt kent merkezine insanların gözü ününde 3 kişiyi başlarına kurşuna dizerek öldürdü.

HTŞ yaptığı açıklamada sivilleri İdlib'de insanları kaçırdıkları iddiasıyla öldürdüğünü duyurdu. HTŞ'nin ajansı tarafından yapılan açıklamada, öldürülenlerin para karşılığında insanları kaçırdıkları iddia edildi.

Ajans ayrıca infazı gerçekleştirilen HTŞ militanlarının görüntülerini yüzleri kapalı bir şekilde servis etti. Yayınlanan görüntülerde ise infaz anlarına dair kareler yer alıyor. Görüntüde 3 kişinin gözleri kapalı bir şekilde yere yatırıldıktan sonra başlarına otomatik silahlarla kurşun sıkılmasıyla öldürdükleri görülüyor.

HTŞ geçen ay ise IŞİD üyesi 8 kişiyi başlarına kurşun sıkarak öldürmüştü.

Türkiye, ABD, Rusya ve Avrupa devletleri başta olmak üzere birçok ülke tarafından terör örgütü olarak görüşen HTŞ, İdlib merkezde ve kırsalında insanları zaman zaman kaçırıp öldürüyor ve tutukluyor.