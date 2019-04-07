‘Türkiye, ABD ile anlaşmazlık ortamında Rusya ile yakınlaşıyor’

ABD'li politikacıların Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almasının ve Suriye'de operasyon başlatmasının Ankara için doğuracağı sonuçları konusunda Türkiye'yi uyardıklarına dikkat çeken gazete, Washington'un ayrıca Rus uzmanların gizli verileri açığa çıkaracakları endişesiyle F-35 avcı uçaklarının Türkiye'ye teslimatlarını askıya aldığını, Türk yetkililerin ise Amerikalıların açıklamalarını sert bir şekilde eleştirdiğini vurguladı.
'ABD'NİN TUTUMU GİDEREK SERTLEŞTİ'
Washington Ortadoğu Politikası Enstitüsü'nden Robert Pearson, ‘ABD'nin tutumunun giderek sertleştiğini, Washington'un Türkiye'nin S-400'leri satın almaktan vazgeçmeyeceği kanısına vardığı için F-35'leri Türkiye'ye teslim etmeme kararı aldığını' söyledi.
'ERDOĞAN BU YIL 3. KEZ PUTİN İLE GÖRÜŞECEK'
Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere yarın Moskova'ya gideceğini belirten gazete, bunun liderlerin bu yıl içinde yapacağı üçüncü görüşme olacağına dikkat çekti.
S-400 anlaşmasında Türk yetkililerin açıklamalarına göre sona erildiği kaydedilen yazıda, Ankara'nın Amerikan Patriot sistemlerinin pahalı oldukları için S-400'leri seçtiği, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO teknolojilerinin korunmasını sağlayabilecek ortak Türk-Amerikan komisyonunun kurulmasını önerse tüm bu argümanların Washington'u ikna etmek için yetersiz olduğu vurgulandı.
'ABD UZUN VADEDE KENDİNE ZARAR VERİYOR'
Türk siyaset bilimci Prof. Dr. Celalettin Yavuz, ABD'nin uzun vadede kendi kendine zarar verdiğini söyleyerek, ‘her şeyin böyle devam etmesi halinde Türkiye'nin Amerikan silah alımlarını tamamen keseceğinin' altını çizdi.
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