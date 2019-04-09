Gazeteci Güller: ABD’nin sonunun gelmekte olduğuna ilişkin işaretler var

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan gazeteci Mehmet Ali Güller’e göre ABD’nin sonunun gelmekte olduğuna ilişkin işaretler var: “Bu işaretler dünyadaki pek çok siyasi gelişmenin yönünü belirlemeye başladı. Artık eskisi gibi Amerika’nın istediği şekilde herkesi hegemonyasıyla dikte edebildiği bir dünyada değiliz.”

Bu hafta Gündem Dışı'na Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller konuk oldu.

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Güller, "ABD'nin sonunun gelmekte olduğuna ilişkin işaretler var. Bu işaretler dünyadaki pek çok siyasi gelişmenin yönünü belirlemeye başladı. Artık eskisi gibi dünyanın tek kutuplu olduğu ve Amerika'nın istediği şekilde herkesi hegemonyasıyla dikte edebildiği bir dünyada değiliz" şeklinde konuştu.

"7 yıldır süren Suriye Savaşı: Suriye'de ABD savaşı başlattı, bir yere kadar getirdi ama barış masasını kuramıyor ve süreci kendi lehine ilerletemiyor" diyen Güller, şöyle devam etti:

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"Tersine burada Rusya liderliğinde bölge ülkelerinin inisiyatif kazandığı, onların barış masasını kurduğu başka bir durum var. Benzer durumları dünyanın başka ülkelerinde de görüyoruz.

Rusya'da sosyalist sistem yıkılmış olsa da o sosyalist sistemin oluşturduğu çok birikimli bir insan deneyimi var. Rusya dünya politikasında yön veren olarak, oyun kurucu olarak yer bulmaya devam ediyor. Çok büyük bir askeri kuvveti var, bütün bunlar avantaj."