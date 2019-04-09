Kayıt
14:22 09 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Doğu’da seçim tartışmaları

    Doğu’da seçim tartışmaları: Verilmeyen mazbatalar, devredilen belediye binaları, borçlar

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Sertaç Kayar
    0 11

    31 Mart seçimlerinin ardından Doğu illerinde mazbataların verilmemesi, belediye binalarının devredilmesi ve belediye borçları ile ilgili tartışmalar yaşanırken, belediye binasına giden bazı belediye başkanları çay ve şeker bulamadığını söyledi. Diyarbakır'da da mazbatalarını alamayan HDP'li 12 belediye başkanı YSK'ya dilekçe verdi.

    Seçim - sandık
    © AP Photo /
    HDP'li adaya KHK'lı olduğu için mazbata verilmeyince AK Partili aday seçim kuruluna başvurdu: İkinciye mazbata verilsin
    Kayyum atamaları nedeniyle seçim sonuçlarının merakla beklendiği Doğu ve Güneydoğu illerinde HDP kayyum atanan belediyelerin büyük bir bölümünü geri aldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 14 ilçe kayyumlardan geri alınırken, HDP'nin kayyumdan alamadığı tek ilçe Hani oldu. Seçimlerin üzerinden 9 gün geçmesine rağmen şuana kadar sadece Çınar ve Ergani'de seçilen belediye başkanları mazbatalarını aldı, Büyükşehir ve 12 ilçe belediye başkanları mazbatalarını AK Parti'nin yaptığı itirazlar nedeniyle henüz alamadı.

    MAZBATALAR İÇİN YSK'YA DİLEKÇE

    Mazbatalarını alamayan Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Selçuk Mızraklı ile Hülya Alökmen ve 4 merkez ilçenin Belediye Eşbaşkanları mazbatalarını almak üzere İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi. Dilekçenin verilmesinin ardından konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, 31 Mart seçimlerinin gerçekleştirilmesine rağmen YSK'nin seçim sonuçlarına dair yapması gereken açıklamayı ertelediğini belirterek, erteleme nedenlerinin ise kamuoyundan saklandığını söyledi. Mızraklı "Bir an önce mazbatalar verilmelidir. Kayyumların 1 Nisan itibariyle artık yok hükmünde oldukları ancak durumun fiili olarak devam ettirildiğini, bu duruma son verilmesini belirtiyoruz" dedi.

    BORÇ TARTIŞMASI

    HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan (sağda) ve Sezai Temelli (solda)
    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    HDP’den MHP’nin Kars’ta seçim iptali talebine tepki
    Belediyelerin kayyumlardan geri alan HDP'liler ile kayyumlar arasında borç tartışması başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin 259 milyon borcu olduğu iddia edilirken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi imzasız bir açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada "Görev süremiz boyunca gerçekleştirdiğimiz belediye hizmetlerimizi, herhangi bir kurum ve kuruluştan borçlanmadan ve nakit kredi kullanmadan gerçekleştirdik. Seçimlerden sonra bazı çevrelerce, sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralarda, büyükşehir belediyemizin görev yaptığımız süre içerisinde borçlandığını belirterek kullanılan rakamsal veriler yalan, iftira, hile ve karalamadan ibaret olup gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ve benzeri asılsız ve mesnetsiz iddialar için şahıs ve kurum olarak yasal haklarımız saklı tutulmaktadır" denildi.

    BİSMİL: BELEDİYE BİNASI EMNİYET BİNASI İLE TAKAS EDİLDİ, BELEDİYE KADIN MERKEZİNDE HİZMET VERİYOR

    Abubekir Erkmen
    Twitter
    HDP'li başkana KHK'lı olduğu için mazbata verilmedi
    Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde de HDP'li Belediye Eşbaşkanları Orhan Ayaz ve Gülşen Özer, İlçe Seçim Kurulu'na yaptıkları başvuruda, yapılan itirazlar nedeniyle mazbatalarının verilmediği, itiraz süreci sona erdikten sonra verileceği belirtildi. Sputnik'e konuşan Belediye Eşbaşkanı Orhan Ayaz, kayyumun 200 milyon lira bedelinde olan yeni Belediye Hizmet Binası'nı Bismil Emniyet Müdürlüğü ile takas ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Belediye şuan Kadın Merkezi'nde hizmet veriyor. Kadın Merkezi'nin akıbeti nedir onu da henüz bilmiyoruz. Belediye, 120 bin nüfuslu ilçede iki katlı Kadın Merkezi'nde hizmet veriyor. ‘Bismil'de çadır kuracağız' dedik ama Bismil'de 50 bine yakın ev var. Halkın evleri bize açık. Halkın evinde bile olsa her şartta halka hizmet götüreceğiz. Bütün yolsuzlukları o binanın içinde yaptılar. Yolsuzlukları, yıktıkları binanın molozlarıyla yok edeceklerini düşünüyorlar. Tahribatları, molozlar gibi yok edemezler."

    MAZIDAĞI: NE ÇAY NE ŞEKER BIRAKMIŞLAR

    Adnan Selçuk Mızraklı
    © AA / Aziz Aslan
    Diyarbakır'da seçimi kazanan HDP'li Mızraklı'ya soruşturma
    Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde de ilginç bir tartışma yaşanıyor. Belediyeyi yüzde 56.40 oy ile kazanan HDP'nin adayları mazbatalarını alarak belediye binasına gitti. Kayyum zamanında kurulan kontrol noktası kaldırılırken, belediyenin kapatılan tüm kapıları da açıldı. Sputnik Türkiye'ye konuşan Mazıdağı Belediye Eşbaşkanı İbrahim Çoko "Belediyede ne çay ne şeker bırakmışlar" dedi. Çoko şunları kaydetti: "Kayyum atandıktan sonra belediyenin içini görmemiştik ancak gören arkadaşlarımız makam odasının çok lüks eşyalarla döşendiğini söylüyorlardı. Bugün biz gittiğimizde makam odasında çok eski bir masa ve birkaç eski sandalye vardı. Ziyarete gelen halkımıza çay ikram etmek istedik ancak belediyenin çay ocağında ne çay ne şeker vardı. Muhasebe müdürü ‘Başkan bey esnafa olan tüm borçları ödeyerek teslim etti. Bu yüzden yeni alım yapmadı. Çay ocağında bu yüzden bir şey yok' dedi. Daha sonra çay ve şekeri vatandaşlar belediyeye getirdi."

    CİZRE: BELEDİYE BİNASININ DEVREDİLDİĞİ İDDİASI

    Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde de HDP belediyeyi kayyumdan geri alırken, seçilen belediye başkanları dün mazbatalarını aldıktan sonra belediye binasına gitti. Belediye Eşbaşkanları, ilk iş olarak ilgili birimlerden belediyenin taşınmazları ve borçları ile ilgili rapor istedi. Belediyeye kayyum olarak atanan kaymakamın belediye binasını bir süre önce görev yaptığı kaymakamlığa devredildiği iddia edildi.

    Etiketler:
    mazbata, kayyum, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Orhan Ayaz, İbrahim Çoko, Hülya Alökmen Uyanık, Selçuk Mızraklı, Cizre, Şırnak, Mazıdağı, Mardin, Diyarbakır, Güneydoğu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Karelya'daki Kiji Müzesi
    Karelya’nın 'kültür incisi': Kiji Açık Hava Müzesi
    Karikatür
    'ABD'de OPEC'e anti-tröst davası açılmasına izin çıkarsa, Suudiler petro-doları bırakacak'
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet