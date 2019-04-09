Doğu’da seçim tartışmaları: Verilmeyen mazbatalar, devredilen belediye binaları, borçlar

31 Mart seçimlerinin ardından Doğu illerinde mazbataların verilmemesi, belediye binalarının devredilmesi ve belediye borçları ile ilgili tartışmalar yaşanırken, belediye binasına giden bazı belediye başkanları çay ve şeker bulamadığını söyledi. Diyarbakır'da da mazbatalarını alamayan HDP'li 12 belediye başkanı YSK'ya dilekçe verdi.
Kayyum atamaları nedeniyle seçim sonuçlarının merakla beklendiği Doğu ve Güneydoğu illerinde HDP kayyum atanan belediyelerin büyük bir bölümünü geri aldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 14 ilçe kayyumlardan geri alınırken, HDP'nin kayyumdan alamadığı tek ilçe Hani oldu. Seçimlerin üzerinden 9 gün geçmesine rağmen şuana kadar sadece Çınar ve Ergani'de seçilen belediye başkanları mazbatalarını aldı, Büyükşehir ve 12 ilçe belediye başkanları mazbatalarını AK Parti'nin yaptığı itirazlar nedeniyle henüz alamadı.
MAZBATALAR İÇİN YSK'YA DİLEKÇE
Mazbatalarını alamayan Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Selçuk Mızraklı ile Hülya Alökmen ve 4 merkez ilçenin Belediye Eşbaşkanları mazbatalarını almak üzere İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi. Dilekçenin verilmesinin ardından konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, 31 Mart seçimlerinin gerçekleştirilmesine rağmen YSK'nin seçim sonuçlarına dair yapması gereken açıklamayı ertelediğini belirterek, erteleme nedenlerinin ise kamuoyundan saklandığını söyledi. Mızraklı "Bir an önce mazbatalar verilmelidir. Kayyumların 1 Nisan itibariyle artık yok hükmünde oldukları ancak durumun fiili olarak devam ettirildiğini, bu duruma son verilmesini belirtiyoruz" dedi.
Belediyelerin kayyumlardan geri alan HDP'liler ile kayyumlar arasında borç tartışması başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin 259 milyon borcu olduğu iddia edilirken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi imzasız bir açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada "Görev süremiz boyunca gerçekleştirdiğimiz belediye hizmetlerimizi, herhangi bir kurum ve kuruluştan borçlanmadan ve nakit kredi kullanmadan gerçekleştirdik. Seçimlerden sonra bazı çevrelerce, sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralarda, büyükşehir belediyemizin görev yaptığımız süre içerisinde borçlandığını belirterek kullanılan rakamsal veriler yalan, iftira, hile ve karalamadan ibaret olup gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ve benzeri asılsız ve mesnetsiz iddialar için şahıs ve kurum olarak yasal haklarımız saklı tutulmaktadır" denildi.
Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde de HDP'li Belediye Eşbaşkanları Orhan Ayaz ve Gülşen Özer, İlçe Seçim Kurulu'na yaptıkları başvuruda, yapılan itirazlar nedeniyle mazbatalarının verilmediği, itiraz süreci sona erdikten sonra verileceği belirtildi. Sputnik'e konuşan Belediye Eşbaşkanı Orhan Ayaz, kayyumun 200 milyon lira bedelinde olan yeni Belediye Hizmet Binası'nı Bismil Emniyet Müdürlüğü ile takas ettiğini belirterek şöyle konuştu: "Belediye şuan Kadın Merkezi'nde hizmet veriyor. Kadın Merkezi'nin akıbeti nedir onu da henüz bilmiyoruz. Belediye, 120 bin nüfuslu ilçede iki katlı Kadın Merkezi'nde hizmet veriyor. ‘Bismil'de çadır kuracağız' dedik ama Bismil'de 50 bine yakın ev var. Halkın evleri bize açık. Halkın evinde bile olsa her şartta halka hizmet götüreceğiz. Bütün yolsuzlukları o binanın içinde yaptılar. Yolsuzlukları, yıktıkları binanın molozlarıyla yok edeceklerini düşünüyorlar. Tahribatları, molozlar gibi yok edemezler."
Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde de ilginç bir tartışma yaşanıyor. Belediyeyi yüzde 56.40 oy ile kazanan HDP'nin adayları mazbatalarını alarak belediye binasına gitti. Kayyum zamanında kurulan kontrol noktası kaldırılırken, belediyenin kapatılan tüm kapıları da açıldı. Sputnik Türkiye'ye konuşan Mazıdağı Belediye Eşbaşkanı İbrahim Çoko "Belediyede ne çay ne şeker bırakmışlar" dedi. Çoko şunları kaydetti: "Kayyum atandıktan sonra belediyenin içini görmemiştik ancak gören arkadaşlarımız makam odasının çok lüks eşyalarla döşendiğini söylüyorlardı. Bugün biz gittiğimizde makam odasında çok eski bir masa ve birkaç eski sandalye vardı. Ziyarete gelen halkımıza çay ikram etmek istedik ancak belediyenin çay ocağında ne çay ne şeker vardı. Muhasebe müdürü ‘Başkan bey esnafa olan tüm borçları ödeyerek teslim etti. Bu yüzden yeni alım yapmadı. Çay ocağında bu yüzden bir şey yok' dedi. Daha sonra çay ve şekeri vatandaşlar belediyeye getirdi."
CİZRE: BELEDİYE BİNASININ DEVREDİLDİĞİ İDDİASI
Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde de HDP belediyeyi kayyumdan geri alırken, seçilen belediye başkanları dün mazbatalarını aldıktan sonra belediye binasına gitti. Belediye Eşbaşkanları, ilk iş olarak ilgili birimlerden belediyenin taşınmazları ve borçları ile ilgili rapor istedi. Belediyeye kayyum olarak atanan kaymakamın belediye binasını bir süre önce görev yaptığı kaymakamlığa devredildiği iddia edildi.
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