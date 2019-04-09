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15:57 09 Nisan 2019
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    Haşdi Şabi

    Musul'da Haşdi Sünni adında yeni bir askeri güç kuruldu

    © Sputnik / Hikmet Durgun
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    Hikmet Durgun
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    Irak'ın Musul kentinde sadece Sünnilerden oluşan Haşdi Sünni adlı silahlı bir güç kuruldu. Haşdi Şabi Komutanı Tahir Ebu Ali, Haşdi Sünni'nin Haşdi Şabi'ye bağlı olduğunu belirtirken, KDP Musul Sorumlusu Said Mamuziny ise Musul'da birçok silahlı gücün kurulduğunu söyledi.

    Musul kenti ve çevresinde Haşdi Şabi benzeri bir oluşum olarak Haşdi Sünni adında bir silahlı güç kuruldu. Haşdi Sünni sadece Musullu Sünnilerden oluşurken, eğitimleri ve lojistik ihtiyaçları ise Irak ordusu ile Haşdi Şabi tarafından karşılanıyor. Haşdi Sünni bünyesinde yer alanların bir kısmının IŞİD'in Musul'u işgal ettiği zaman IŞİD'e karşı savaştıkları öğrenildi. Haşdi Sünni adlı silahlı gücün sayısı 3 bin civarında olurken, karargah merkezi ise Musul olarak belirlendi.

    ‘SÜNNİLERDEN OLUŞAN BİR GÜCÜN KURULMASI GEREKİYORDU'

    Haşdi Şabi milisleri
    © AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye
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    Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Tahir Ebu Ali, Musul'da Haşdi Sünni adlı silahlı bir gücün kurulduğunu belirterek, " Bu silahlı güç yeni kuruldu. Haşdi Sünni adlı silahlı güç Sünnilerden oluşuyor. Bu silahlı güç Haşdi Şabi'ye bağlıdır. Sünnilerin yoğun olduğu bir bölgede sadece Sünnilerden oluşan bir gücün kurulması gerekiyordu. Bu güç ihtiyaçtan dolayı kuruldu. Sadece Musul'da değil birçok yerde Sünnilerden oluşan silahlı gruplar kurduk. Kerkük, Tikrit ve Diyala'da da Haşdi Sünni kuruldu."

    ‘MUSUL'DA BİRÇOK GÜÇ KURULUYOR'

    Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Musul Sorumlusu Said Mamuziny ise, Musul'da birçok silahlı gücün kurulduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

    Haşdi Şabi komutanı Ebu Tahir Ali
    © Sputnik / Hikmet Durgun
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    "Haşdi Şabi Musul'da birçok silahlı güç kuruyor. Musul'da Haşdi Şabi'ye bağlı Haşdi Şebek ve Haşdi Sünni adında askeri güç kuruldu. Bu grupların tüm ihtiyaçları Irak Ordusu ve Haşdi Şabi tarafından karşılanıyor. Musul'da emniyet açısından sorun var. IŞİD tehlikesi hala devam ediyor."

    Birçok örgütün bir araya gelmesiyle IŞİD'e karşı kurulan ve 120 bin savaşçısı olan Haşdi Şabi'de sadece Şii milisler bulunmuyor. Haşdi Şabi'de Sünniler, Hristiyanlar, Kakailer, Şebekler ve diğer inançlara mensup savaşçılar da bulunuyor.

    Bedir grubu, Asaib Ahl el Hak, Barış Tugayları (Mukteda el Sadr'ın grubu), Hizbullah Tugayları, Seyyid el Şuhada Tugayları, Kataib el İmam Ali, Ebu el Fadl el Abbas Güçleri ve Harakat Hizbullah el Nucaba adlı gruplar ise Haşdi Şabi bünyesinde öne çıkanlar olarak biliniyor.

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    Etiketler:
    Kakailer, Hristiyanlar, Şebek, Şii, Sünni, Kataib el İmam Ali, Seyyid el Şuhada Tugayları, Hizbullah Tugayları, Asaib Ahl el Hak, IŞİD, Kürdistan Demokrat Partisi, Irak ordusu, Haşdi Sünni, Haşdi Şabi, Mukteda el Sadr, Said Mamuziny, Tahir Ebu Ali, Kerkük, Diyala, Tikrit, Musul
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