Musul'da Haşdi Sünni adında yeni bir askeri güç kuruldu

Musul kenti ve çevresinde Haşdi Şabi benzeri bir oluşum olarak Haşdi Sünni adında bir silahlı güç kuruldu. Haşdi Sünni sadece Musullu Sünnilerden oluşurken, eğitimleri ve lojistik ihtiyaçları ise Irak ordusu ile Haşdi Şabi tarafından karşılanıyor. Haşdi Sünni bünyesinde yer alanların bir kısmının IŞİD'in Musul'u işgal ettiği zaman IŞİD'e karşı savaştıkları öğrenildi. Haşdi Sünni adlı silahlı gücün sayısı 3 bin civarında olurken, karargah merkezi ise Musul olarak belirlendi.
‘SÜNNİLERDEN OLUŞAN BİR GÜCÜN KURULMASI GEREKİYORDU'
‘MUSUL'DA BİRÇOK GÜÇ KURULUYOR'
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Musul Sorumlusu Said Mamuziny ise, Musul'da birçok silahlı gücün kurulduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:
Birçok örgütün bir araya gelmesiyle IŞİD'e karşı kurulan ve 120 bin savaşçısı olan Haşdi Şabi'de sadece Şii milisler bulunmuyor. Haşdi Şabi'de Sünniler, Hristiyanlar, Kakailer, Şebekler ve diğer inançlara mensup savaşçılar da bulunuyor.
Bedir grubu, Asaib Ahl el Hak, Barış Tugayları (Mukteda el Sadr'ın grubu), Hizbullah Tugayları, Seyyid el Şuhada Tugayları, Kataib el İmam Ali, Ebu el Fadl el Abbas Güçleri ve Harakat Hizbullah el Nucaba adlı gruplar ise Haşdi Şabi bünyesinde öne çıkanlar olarak biliniyor.
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