Kayıt
16:40 10 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Aykut Erdoğdu

    CHP’li Erdoğdu: Piyasalar paket değil mazbata bekliyor, paket temenniler manzumesi

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    0 105

    CHP’li Aykut Erdoğdu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı reform paketine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Piyasalar reform paketi değil mazbata bekliyor” dedi. Erdoğdu, paketin alelacele hazırlandığını, baştan sona temenniler manzumesi olduğunu da savundu.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Albayrak yeni reform paketini açıkladı: BES yeniden yapılandırılacak, ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak
    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yeni açıklanan reform paketini yazılı açıklama ile değerlendirdi. Hukukun egemen olmadığı ve meşruiyetin kaynağının millet iradesi olduğu kabul edilmeden açıklanan tüm paketlerin, ekonomiye güven vermeyeceğini kaydeden Erdoğdu şunları söyledi:

    ‘EKONOMİDE DÜZLÜĞE ÇIKMANIN TEK İLACI DEMOKRASİ, HUKUK, ÖZGÜRLÜK’

    “İş dünyası hareketsiz bir durumda mazbatanın verilmesini bekliyor. Eğer aksi bir durum olursa ülke tam anlamıyla felaketle karşı karşıya kalacak. Demokrasinin olmadığı bir yerde istediğiniz yapısal reformları yapın işe yaramaz. Ekonomi 10 gündür katledilen yasa ve milletin iradesini hiçe sayan bir devlete güvenmez.  İçişleri Bakanı’nın polisleri kapı kapı dolaştırıp sahte seçmen bulmaya çalıştığı, seçim iptal edilsin diye yasa ve hukukun katledildiği bir ülkeye hiç kimse yatırım yapmak için gelmez.  Böyle bir demokrasi ve hukuk anlayışıyla bu krizden çıkmanın imkanı yok.  Ekonomide düzlüğe çıkmanın tek ilacı demokrasi hukuk ve özgürlüğün sağlanması.  Bugün yaptıkları açıklamada sadece yargı ve hukuk reformuna dair somut iki-üç adım olsaydı piyasada heyecan dalgası oluşturulabilirlerdi ama piyasaya yeni bir hayal kırıklığı daha yaşattılar.”

    ‘BU HALİYLE PAKET BAŞTAN SONA TEMENNİLER MANZUMESİDİR’

    Açıklamada bugün yaşanan sorunların yapısal nedenlerine dair en ufak bir değerlendirme bulunmadığını kaydeden CHP’li Erdoğdu, “Nedenleri doğru tahlil edemeyenlerin bakışındaki miyopluk da şaşırtıcı değil” dedi.

    Veli Ağbaba
    © Fotoğraf : DHA
    Ağbaba'dan yeni reform paketine tepki: Kıdem tazminatının gaspı bir kez daha gündeme getirildi
    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın açıklamasının diğer bir özelliğinin de yeni bir bürokratik karmaşaya yol açması olduğunu savunan Erdoğdu, “İşlevleri tam olarak tanımlanmamış, bütüncül bir planlama ufkundan yoksun kurumlar çözüm getirmez, yeni sorunlar yaratır. Ne yazık ki ekonomi yönetimi krizi yönetemiyor. Krizin süresini uzatıyorlar, tahribatı ağırlaştırıyorlar. Reform paketi beklerken, belirgin olmayan reform vaat paketi ile karşılaştık. Maalesef ekonomik krizin ciddiyetini hala tam anlamıyla kavrayamamış bir yönetimimiz var. Sunumda Türkiye’nin bugün ihtiyaç duyduğu kaynağı nasıl temin edeceği, borçları nasıl çevireceği ve enflasyonu nasıl düşüreceği anlatılmadı. Bu haliyle paket, alelacele hazırlanmış, baştan sona temenniler manzumesi” diye konuştu.

    ‘BOMBOŞ BİR AÇIKLAMA’

    CHP’li Aykut Erdoğdu, açıklanan pakette, kamu bankalarının sermaye enjeksiyonuna muhtaç hale geldiğinden başka somut bir bilgi bulunmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

    “Bankalara devlet teşviği dışında hiçbir getirisi olmayan bomboş bir açıklama. Bugüne kadar yaptıkları reel sektörün sorunlarını ertelemek ve devlet bankaları aracılığıyla kredi çöküşünü sonlandırmaktan ibaretti. Devlet bankalarının kullanılmasının da sonuna gelinmiş olduğu görülüyor ki, bankaların sermayelendirilmesi için şimdilik 28 milyar TL tutarında özel tertip borç kâğıdı çıkartacaklar. Kriz sırasında tercih ettikleri yöntem devlet bankalarını eritti, bankacılık sektöründe kriz tehlikesi belirdi. Şimdi finansal riski toplumsallaştırıyorlar.

    Vergi tahsilat oranlarının düşüren, Türkiye’nin bütçe açığını ağırlaştıran bu yönetimin ciddiyetsizliği paketteki vergi reformuna ilişkin cümlelerden de belli oluyor. Hem vergiyi tabana yaymak hem de kurumlar vergisini düşürmek Türkiye’nin verili koşullarında mümkün değildir. 2018 yılı itibariyle kurumlar vergisinin oranı yüzde 22’dir. Diğer bir deyişle vergi yükü zaten tabandadır. Vergiyi tabana yayacağız demek, şirketleri kurtarma maliyetinin vatandaşların üzerine yıkılacağı anlamına gelir.”

    Dolar
    © REUTERS /
    Dolar, Albayrak'ın açıklamalarıyla yükseldi
    BAZI ŞİRKETLERİN TASFİYESİ İÇİN KARAR ALINMIŞ

    Reform paketinde borçlarını ödeyemeyecek şirketlerin tasfiyesinden bahsedildiğine değinen CHP’li Erdoğdu,  iktidarın bu tehlikeli süreci layıkıyla yönetebileceklerinden şüphe duyduklarını söyledi. Erdoğdu, “Şimdiye kadar birlikte hareket ettikleri sermaye çevrelerinden bazılarının feda edileceğine dair bir karar almış olduklarını da anlayabiliyoruz. Bunun sonuçlarını izleyen günlerde göreceğiz.  Kapalı devre işlemesi muhtemel bir kredi derecelendirme kuruluşu gibi eski bir vaatle bir arada dillendirilmesi, piyasada hangi şirketin nasıl faaliyet gösterebileceği konusunda devletin müdahale alanının genişlemesi olasılığını gösteriyor” dedi.

    ‘KIDEM TAZMİNATI İŞÇİNİN GÜVENCESİDİR, İZİN VERMEYİZ’

    Pakette Kıdem Tazminatı Fonu kurulacağının açıklandığını ve fona işçinin katılımının da sağlanacağının açıkladığını anlatan Aykut Erdoğdu, şu görüşleri dile getirdi:

    “İşsizlik sigortasından sonra belli ki işçinin kıdem tazminatına da çökecekler, alın terini gasp edecekler. Kıdem tazminatı işçinin güvencesidir. Türkiye’deki bireysel emeklilik sistemi, katılımcılarını reel olarak kayba uğratabilen, biriken fonları koruma hususunda henüz yeterince gelişmemiş bir sistemdir. Bu düzenlemenin işçilerin hak kaybına yol açabileceği bellidir. Böyle bir şeye izin vermeyeceğimizi bilsinler.”

    ‘GIDA FİYATLARININ ARTIŞINA KARŞI SOMUT ÇÖZÜM GETİRMİYOR’

    CHP’li Erdoğdu, gıda fiyatlarının artışına karşı somut bir çözüm getirilmediğini de ifade ederek, “17 yıldır IMF programını kesintisiz uygulayarak tarımda bugün yaşananların sorumluları SERA AŞ kurarak gıda enflasyonunu yavaşlatmayı vaat ediyor.  Sera AŞ kurarak gıda enflasyonunu düşüreceğimizi zanneden iktidar,  tanzim satış fiyaskosundan hiç ders almamış” dedi.

    Etiketler:
    Berat Albayrak, CHP, Aykut Erdoğdu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İran Devrim Muhafızları
    İran’ın askeri gücü Devrim Muhafızları Ordusu
    Karikatür
    'ABD uluslararası silah pazarında haydut gibi davranıyor'
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet