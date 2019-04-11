Bağlar Belediyesi’nin önünde protesto: ‘YSK seçme ve seçilme hakkımızı elimizden aldı’

Diyarbakır Bağlar’da yüzde 71 oy alan ancak ihraç edildiği gerekçesiyle mazbata verilmeyen HDP’li aday Zeyyat Ceylan “YSK, seçme ve seçilme hakkımızı elimizden aldı. Biz bunu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz, aleyhimize sonuçlanırsa da AİHM’e kadar götüreceğiz” dedi.

Karara tepki gösteren HDP’liler Bağlar Belediyesi önünde toplanarak oturma eylemi yaptı. Yoğun önlemlerin alındığı Bağlar Belediyesi önünde toplanan HDP’liler ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Müdahale uyarılarına rağmen dağılmayan HDP’liler belediye önünde oturma eylemine geçti. © Sputnik / Sertaç Kayar

Karara tepki gösteren HDP’liler Bağlar Belediyesi önünde toplanarak oturma eylemi yaptı. Yoğun önlemlerin alındığı Bağlar Belediyesi önünde toplanan HDP’liler ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Müdahale uyarılarına rağmen dağılmayan HDP’liler belediye önünde oturma eylemine geçti. © Sputnik / Sertaç Kayar 1 / 2 © Sputnik / Sertaç Kayar Karara tepki gösteren HDP’liler Bağlar Belediyesi önünde toplanarak oturma eylemi yaptı. Yoğun önlemlerin alındığı Bağlar Belediyesi önünde toplanan HDP’liler ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Müdahale uyarılarına rağmen dağılmayan HDP’liler belediye önünde oturma eylemine geçti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) ile ihraç edilen belediye başkanlarına mazbata verilmemesi kararını Diyarbakır’da protesto etti. YSK kararına göre, yüzde 71 oy alan HDP’nin Bağlar Belediye Başkan adayı Zeyyat Ceylan yerine mazbata 2. olarak seçilen AK Parti adayı Hüzeyin Beyoğlu’na verilecek.

‘ANAYASA MAHKEMESİ VE AHİM’E GİDECEĞİZ’

Yapılan görüşmelerin ardından HDP’liler bir süre yaptıkları oturma eyleminin ardından basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı yapan HDP’li Aday Zeyyat Ceylan YSK’nin kararına tepki göstererek şunları söyledi: “YSK’ya adaylığımız ile ilgili dilekçeyle başvuruda bulunduk. YSK’nin bizimle ilgili bilgi toplama ve karara varma süreci 3 Mart’ta sona erdi. Adaylığımızla ilgili herhangi bir evrak eksikliği veya başka bir şey bizimle paylaşılmadı. 3 Mart’tan sonra YSK’dan seçime girme ehliyetini aldık ve seçim kampanyası başlatarak 31 Mart’ta yüzde 71 oy alarak kazandık. Seçimin ardından günlerce mazbatamız verilmedi. YSK daha sonra böyle bir karar verdi. Bize göre bu bir tuzaktır ve tuzağı hazırlayan YSK’dir. Bu kadar aşikar ve aleni bir hukuk ihlalini kime YSK’den beklemiyordu. Biz bu süreci zulüm süreci olarak görüyoruz. Halkımızın iradesini kayyum zihniyetiyle bizden alıp AKP’ye verilmesi olarak görüyoruz. Seçme ve seçilme hakkı YSK’nın yetkisinde değildir. Kanunlar ve anayasa ile koruma altına alınmıştır. YSK, seçme ve seçilme hakkımızı elimizden aldı. Biz bunu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz, aleyhimize sonuçlanırsa da AİHM’e kadar götüreceğiz.”