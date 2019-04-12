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11:40 12 Nisan 2019
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    Rus Su-57 avcı uçağı

    Rus uzman: Türkiye ile Rusya ortak Su-57 üretebilir

    © Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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    Tatiana Şuvalova
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    Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü ve Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi İgor Korotçenko, ABD F-35 vermezse, gelecekte Ankara ile Moskova’nın Rus Su-57 uçağı alımı konusunu görüşebileceğini ve olası bir anlaşma durumunda ortak aksam üretimi yapılabileceğini ifade etti.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemine ait bazı aksamaların Türkiye topraklarında ortak bir şekilde üretilmesi olasılığını gözden geçirdiğini söyledi.

    © Sputnik / Наталья Селиверстова
    Peskov: S-400'ün bazı aksamları Türkiye'yle ortak bir şekilde üretilebilir
    Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü ve Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi İgor Korotçenko, ortak üretim konusunun Türkiye’nin ne kadar hazır olduğuna bağlı olduğunu belirtti.

    Korotçenko şunları söyledi: “İki tarafın savunma endüstrisi komisyonları arasındaki uzman çalışmaları sırasında birlikte silah üretimi konusu netliğe kavuşturulabilir. Belli ki şimdi böyle bir ihtimal görülüyor. Türkiye S-400 alırsa, sistemler için taşıyıcı çerçeve üretebilir. Türkiye’de yapılacak sistemlerin Rus hava savunma sistemleri ile entegrasyonu mümkün. Elektronik teçhizat parçalarının üretilmesi de mümkün, sözgelimi, bilgi görüntüleme ve yansıtma araçlarının… Tüm bunlar Türkiye’nin askeri endüstrisinin belirli becerilere sahip olup olması ile ilgili. Türkiye’nin parçaları üretmede hangi sorumlulukları ne kadar sürede alabileceğinin anlaşılmasının ardından konu, uzmanlar arası detaylı görüşmeler sırasında çözülebilir.”

    ‘TÜRKİYE’DE S-400 SERVİS MERKEZİ KURULABİLİR’

    S-400 hava savunma sistemi
    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    ABD Dışişleri, S-400 alımının Türkiye için taşıdığı 'riskleri' sıraladı
    Ortak parça üretiminin gelecekteki anlaşmaları bağlayabileceğini, mevcut anlaşma ile Rusya’da üretilmiş hazır sistemlerin alınmasının öngörüldüğünü belirten Korotçenko “Türkiye’de S-400 sistemlerine yönelik bir servis merkezin kurulması ihtimalini de dışlayamayız” ifadelerini kullandı.

    ‘TÜRK ZIRHLI ARAÇLARI İÇİN KORUMA SİSTEMİ ÜRETİLEBİLİR’

    Birçok bölgede askeri eylemler yürüten Türkiye’nin zırhlı araçları için aktif koruma komplekslerine ihtiyacı olduğunu belirten Korotçenko “Zırhlı araçların korunması önemli bir konu. Bu nedenle Türkiye’ye koruma kompleksi sevkiyatı yapılabilir, ileride de Türkiye’de üretim gerçekleştirilebilir. Havadaki füzeler aktif koruma sistemleri ile imha edilebilir. Türkiye Rusya’ya bu konuda bir talepte bulunursa bu da incelenebilir” dedi.

    ABD F-35 VERMEZSE, SU-57 İÇİN GÖRÜŞÜLEBİLİR

    Korotçenko’ya göre, ABD, Türkiye’ye F-35 vermezse, önce Su-35 alımı, sonra da beşinci nesil Su-57 uçağının alınması konusu görüşülebilir. Su-57 anlaşması dahilinde, ortak üretim ve Türk hava endüstrisi kurumunda uçağın toplama çalışması yapılabilir. Her şey Türkiye’nin ortak projeler gerçekleştirmeye ne kadar istekli olduğuna bağlı.

    Çeviren: Tuğba Bolat

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    Etiketler:
    Su-57, F-35, İgor Korotçenko, Türkiye, ABD, Moskova, Rusya
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