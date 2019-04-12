Moskova Belediye Başkan Yardımcısı: Türkiye, elektrikli ulaşım deneyimimizle ilgileniyor

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov, fuar çerçevesinde Sputnik’e yaptığı açıklamada İstanbul’daki ulaşım altyapısı ile ilgili görüşlerini, Moskova’da bu alandaki gelişmeleri ve Rusya ile Türkiye arasında ulaşım sektörünün gelişimine ilişkin hangi benzer yönelimlerin olduğunu anlattı.
Liksutov “Moskova ve İstanbul nüfus yoğunluğu, gelişim dinamiği, karşılaştığı sorunlar gibi birçok açıdan birbirine benziyor. İstanbul’daki caddelerdeki araç sayısı her gün 4 milyona yaklaşıyor, Moskova’da da benzer bir durum var. Bu nedenle iyi bir ulaşım sistemi olmadan gelişimin imkânsız olduğunu anlıyoruz. İyi bir ulaşım sistemi, ilerlemenin yanı sıra, kent sakinleri ve iş dünyası için yeni imkânlar kurulması, yeni yatırımların çekilmesini sağlıyor. İyi işleyen bir ulaşım sistemi, Moskova ve İstanbul gibi büyük kentlerin gelişimi için kilit önem taşıyor” ifadelerini kullandı.
‘TÜRKİYE, METRO KONUSUNDA GERİ KALMAMAYA ÇALIŞIYOR’
Altyapı alanında Türkiye’nin yürüttüğü çalışmaları değerlendiren Liksutov “İstanbul’daki meslektaşlarımız yeni yolların inşa edilmesi, raylı ulaşımın, Marmaray ve taksilerin geliştirilmesi gibi güncel sorunlarla ilgileniyor” dedi.
‘TÜRK YETKİLİLER, ELEKTRİKLİ OTOBÜS TEKNOLOJİSİNİ YAKINDAN GÖRMEK İSTİYOR’
“Çevre en önemli konulardan biri. Büyük şehirlerde yaşayanlar sağlıkları, hayat kaliteleri konusunda çok endişeli. Araçlardan salınan gazların miktarı ile ilgili göstergeler çok önemli. Bu nedenle Moskova’da otobüsler yerine elektrikli otobüslerin geliştirilmesi programı kabul edildi. 300 araç için anlaşma imzaladık, 75 elektrikli otobüsü bu yıl aldık. Yaklaşık 250 tane daha alacağız. Türkiye’de, İstanbul’da şimdilik bu alanda ilk adımlar atılıyor. Şu an bir elektrikli otobüs test aşamasında. Türk meslektaşlarımız elektrikli otobüs deneyimimizle ilgileniyor, bu nedenle Rusya’ya gelmek istediklerini ve Moskova caddelerindeki bu teknolojiyi yakından görmek istediklerini ifade ettiler.”
‘TÜRKİYE, CAR SHARING UYGULAMASI İLE DE İLGİLENİYOR’
Liksutov’a göre, Türkiye’nin ilgilendiği bir başka alan da ‘Car sharing’ (Araç paylaşımı).
Liksutov, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı: “Dediğim gibi, İstanbul ve Mosova birbirine çok benziyor. Buradaki arkadaşlarımızla görüşmelerimizden sonra şu çıkarımı yapabilirim: Ulaşımın geliştirilmesine öncelik verilmesi, hızlı bir kent inşa süreci, raylı ulaşımın gelişimi, yeni yolların inşası ile kent uyanıyor. Bu da ilerleme ve yatırımları beraberinde getiriyor. Bu nedenle iki şehirde de öncelik ulaşımın geliştirilmesi.”
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