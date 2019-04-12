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14:42 12 Nisan 2019
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    Maksim Liskutov

    Moskova Belediye Başkan Yardımcısı: Türkiye, elektrikli ulaşım deneyimimizle ilgileniyor

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    Maksim Durnev
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    Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov, Türkiye’nin Moskova’nın elektrikli ulaşım sistemi deneyimiyle ilgilendiğini, Türk yetkililerin Moskova caddelerindeki bu teknolojiyi yakından görmek için kente gelmek istediklerini belirttiğini ifade etti.

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    İstanbul Fuar Merkezi’nde 10-12 Nisan tarihlerinde 10. Interraffic Istanbul fuarı gerçekleştirildi. Fuara dünyanın 80’den fazla ülkesinden ulaşım ve altyapı sektörlerinden profesyoneller katıldı. Fuardaki başlıca konular arasında ise altyapı, ulaşım, trafik yönetimi ve güvenliğiydi.

    Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov, fuar çerçevesinde Sputnik’e yaptığı açıklamada İstanbul’daki ulaşım altyapısı ile ilgili görüşlerini, Moskova’da bu alandaki gelişmeleri ve Rusya ile Türkiye arasında ulaşım sektörünün gelişimine ilişkin hangi benzer yönelimlerin olduğunu anlattı.

    Liksutov “Moskova ve İstanbul nüfus yoğunluğu, gelişim dinamiği, karşılaştığı sorunlar gibi birçok açıdan birbirine benziyor. İstanbul’daki caddelerdeki araç sayısı her gün 4 milyona yaklaşıyor, Moskova’da da benzer bir durum var. Bu nedenle iyi bir ulaşım sistemi olmadan gelişimin imkânsız olduğunu anlıyoruz. İyi bir ulaşım sistemi, ilerlemenin yanı sıra, kent sakinleri ve iş dünyası için yeni imkânlar kurulması, yeni yatırımların çekilmesini sağlıyor. İyi işleyen bir ulaşım sistemi, Moskova ve İstanbul gibi büyük kentlerin gelişimi için kilit önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

    ‘TÜRKİYE, METRO KONUSUNDA GERİ KALMAMAYA ÇALIŞIYOR’

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    İki şehirde de metro ağının genişletilmesinin öncelikler arasında olduğunu belirten Liksutov şöyle devam etti: “İki tarafta da ‘Her yere metro’ sloganı ile hareket ediliyor. Moskova’da metrosunun gelişim dinamiği tarihteki en yüksek seviyesinde. Son 8 yılda 73 istasyon inşa ettik, bu çok büyük bir sayı, zira Sovyet döneminde dahi bu kadar çok metro inşa edilmemişti. Ancak İstanbullu meslektaşlarımız da bundan geri kalmamaya çalışıyor. 2023’e kadar 12-13 istasyon inşa etmeyi planlıyorlar. Bu çok iyi bir sayı, gerçekleşirse İstanbul için çok faydalı olacağına eminim.”

    Altyapı alanında Türkiye’nin yürüttüğü çalışmaları değerlendiren Liksutov “İstanbul’daki meslektaşlarımız yeni yolların inşa edilmesi, raylı ulaşımın, Marmaray ve taksilerin geliştirilmesi gibi güncel sorunlarla ilgileniyor” dedi.

    Maksim Liskutov
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Maksim Liskutov

    ‘TÜRK YETKİLİLER, ELEKTRİKLİ OTOBÜS TEKNOLOJİSİNİ YAKINDAN GÖRMEK İSTİYOR’

    Türkiye-Rusya bayrağı
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    Çevre konusunun önemine dikkat çeken Liksutov, Türkiye’nin Rusya’daki elektrikli ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi yönündeki deneyimleri ile ilgilendiğini ifade etti:

    “Çevre en önemli konulardan biri. Büyük şehirlerde yaşayanlar sağlıkları, hayat kaliteleri konusunda çok endişeli. Araçlardan salınan gazların miktarı ile ilgili göstergeler çok önemli. Bu nedenle Moskova’da otobüsler yerine elektrikli otobüslerin geliştirilmesi programı kabul edildi. 300 araç için anlaşma imzaladık, 75 elektrikli otobüsü bu yıl aldık. Yaklaşık 250 tane daha alacağız. Türkiye’de, İstanbul’da şimdilik bu alanda ilk adımlar atılıyor. Şu an bir elektrikli otobüs test aşamasında. Türk meslektaşlarımız elektrikli otobüs deneyimimizle ilgileniyor, bu nedenle Rusya’ya gelmek istediklerini ve Moskova caddelerindeki bu teknolojiyi yakından görmek istediklerini ifade ettiler.”

    ‘TÜRKİYE, CAR SHARING UYGULAMASI İLE DE İLGİLENİYOR’

    Liksutov’a göre, Türkiye’nin ilgilendiği bir başka alan da ‘Car sharing’ (Araç paylaşımı).

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    Liksutov “Moskova bu alanda Tokyo’dan sonra dünyada iki numara. Caddelerimizde 17 bin bu tür araç var, yıl sonunda 25 bin olacak. Böyle bir durumda Moskova ilk sıraya çıkacak. Bu hizmet ve aynı zamanda servis taksi çok önemli. Zira kiralanan bir aracı gün içinde 7 kadar kişi kullanıyor, yani tek bir araç şehre girecek 7 aracın yerini alıyor, yollardaki yükü ve zararlı atıkları azaltıyor. Bu nedenle bu tür alternatif ulaşım yolları, bisikletler gerekli, çünkü kent sakinlerine gün içinde özel araç kullanmadan daha fazla hareket imkânı veriyor” dedi.

    Liksutov, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı: “Dediğim gibi, İstanbul ve Mosova birbirine çok benziyor. Buradaki arkadaşlarımızla görüşmelerimizden sonra şu çıkarımı yapabilirim: Ulaşımın geliştirilmesine öncelik verilmesi, hızlı bir kent inşa süreci, raylı ulaşımın gelişimi, yeni yolların inşası ile kent uyanıyor. Bu da ilerleme ve yatırımları beraberinde getiriyor. Bu nedenle iki şehirde de öncelik ulaşımın geliştirilmesi.”

    Çeviri: Tuğba Bolat

    Etiketler:
    Moskova Belediyesi, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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