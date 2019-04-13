Kayıt
09:54 13 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Feti Yıldız

    MHP’ye göre büyükşehirleri HDP ve Saadet kaybettirdi

    © AA / Raşit Aydoğan
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    0 13

    Cumhur İttifakı’nın büyükşehirlerde seçimi kaybetmesinin iki nedeni olduğunu ifade eden MHP’li Feti Yıldız,  “Bir, HDP’nin seçimlere katılmaması, buralarda aday çıkarmaması. İki, Saadet Partisi’nin seçime katılması. Biri katılarak, biri katılmayarak sonucu etkilediler” dedi. Yıldız, AK Parti’den MHP’ye oy kaymasına ilişkin analizlere de esprili üslupla yanıt verdi: “Oyların geliş yerine soy kütüğüne  bakarsak bunlar zaten bizim oylarımız."

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yaptığı seçim değerlendirmesinde partisinin 1 büyükşehir, 10 il, 134 ilçe, 89 belde olmak üzere 234 yerde belediye başkanlığını kazandığını belirtti. Yıldız, partilerin performansların da ölçüldüğü  il genel meclisi oylarında MHP’nin yüzde 18.81 ile ikinci olduğunu vurgulayarak, AK Parti’nin yüzde 41.61 ile birinci, CHP’nin ise yüzde 17.47 ile üçüncü o olduğunu söyledi.

    İHA - Ahmet Küçükkaraca
    MHP: Bursa'nın fethi, Osmangazi ve Orhangazi Han'ı anma törenleri devlet töreni olsun
    “Biz CHP’nin önündeyiz” diyen Yıldız, HDP’nin yüzde 7.93, İYİ Parti’nin yüzde 8.12, Saadet Partisi’nin de yüzde 2.47 oy oranına sahip olduğunu söyledi. İl genel meclisi üyeleri açısından bakıldığında ise 758 ile AK Parti’nin birinci sırada olduğunu belirten Yıldız, MHP’nin 188, CHP 184 , HDP’nin 101 üye kazandığını ifade etti.

    BÜYÜKŞEHİRLERDE İKİ NEDEN: HDP VE SAADET

    Feti Yıldız, “Cumhur İttifakı’nın MHP’ye yaradığı AK Parti’nin bu ittifaktan o kadar da kazançlı çıkmadığına” ilişkin dile getirilen yorumlara ise katılmadı. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin gibi büyükşehirlerde sonuçların Cumhur İttifakı’nın aleyhine olmasının iki tane sebebinin

    Ayhan Bilgen
    İHA
    HDP'li Bilgen: MHP, Kars'ta seçimlerin iptali için başvurdu
    olduğunu vurgulayan Yıldız şöyle konuştu:

    Recep Tayyip Erdoğan - Devlet Bahçeli
    © REUTERS /
    Star yazarı Tosun: MHP ile ittifak yapısı gözden geçirilmeli
     “Bir, HDP’nin seçimlere katılmaması, buralarda aday çıkarmaması. İki, Saadet Partisi’nin seçime katılması. Biri katılarak, biri katılmayarak sonucu etkilediler. Bunun özeti bu. Biz Adana’da 2014’de kazandığımız seçimde 450 bindi yuvarlak söylüyorum. Kaybettiğimiz 2019’da 525 bin oyumuz var. Yani 75 bin artırdığımız halde seçimi kaybettik Adana’da. HDP, PKK’nın etkisi burada işte. Yani adam boşa söylemedi, ‘ben seçiyorum seni’ dedi. Daha ne olsun? Çok etkiledi. Saadet Partisi’nin İstanbul’da aldığı oy CHP’ye hiç gelmez, 102 bin oy kesin olarak AK Parti’ye gidecek oy, ama şunu söylemişlerdi ‘size kaybettireceğiz’ demişlerdi. Etkili olmuştur.”

    'OYLARIN GELİŞ YERİNE SOY KÜTÜĞÜNE BAKARSANIZ ZATEN BİZİM'

    MHP’li Feti Yıldız, seçimde AK Parti’den MHP’ye oy kaymalarının olduğuna ilişkin analizlere ise esprili üslupla yanıt vererek, “Oyların geliş yerine soy kütüğüne falan bakarsak bunlar zaten bizim oylarımız, milliyetçi, muhafazakar, bizim soy kütüğü bizim” dedi. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

    'YÜZDE 53.3 CUMHUR İTTİFAKI’NIN BU TARTIŞMASIZ BAŞARI'

    “Burada başarı ne bizim açımızdan 53.3 Cumhur İttifakı’nın. Bu tartışmasız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ve Cumhur İttifakı’nı güçlendirdi. Yani, illeri aldı ama CHP, erken seçim diyemez. 50 ilin altına düşseydi artık konuşulurdu. AK Parti’nin aldığı oy 2014 seçimlerinden fazla. MHP de AK Parti’nin de aldıkları oy aşağıya gitmedi. Kaybedilme sebebi iki tane söylüyorum. HDP’nin İstanbul’da yüzde 12 oyu var, yani etkileyecek durumda.”

    Recep Tayyip Erdoğan - Devlet Bahçeli
    © REUTERS /
    Bahçeli'nin teklifi harekete geçirdi: AK Parti ve MHP büyükşehir yasasıyla ilgili çalışmalarına başladı
    İSTANBUL SEÇİMİNİ YENİLEME ŞARTLARI VAR MI YOK MU?

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul’da seçimin yenilenmesini bekleyip beklemediklerine ilişkin soru üzerine de, “İstanbul için seçimin yenilenmesinin şartları belli. 298 sayılı kanunun 130. Madde şunu söylüyor. Seçimin sonucunu etkileyecek derecede etkili bulgu varsa seçim yenilenir diyor. Buna da işte olağanüstü kanun yolu diyor. 130’a göre olabilir. 130’un şartları var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü soruşturmaları bilmiyoruz” diye konuştu.

    SEÇİM YENİLENİRSE KAMPANYA MAĞDURİYET ÜZERİNDEN OLUR

    Yıldız, “Muhalefet İstanbul’da yenilenecek bir seçimin sonuçları konusunda da uyarılarda bulunuyor. YSK’dan eğer yenileme kararı çıkarsa bunun sonuçları ne olur?” sorusu üzerine,  kampanyanın bu kez ‘mağduriyet’ üzerine kurulabileceğini söyledi. Yıldız, “Halka anlatılacak. Biri diyecek ki, hukuksuzluğu, organize işi çözdük, biz hukuk devletiyiz. Diğeri de diyecek ki, kazandığımızı masa başında elimden aldılar. Burada ne olur? Şimdiden bir şey söyleyemeyiz, halkın yerine kendimizi nasıl koyalım” diye konuştu.

    Etiketler:
    Kampanya, yerel seçim, AK Parti, MHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Falcon Heavy ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi
    Karikatür
    Trump'tan Assange açıklaması: Ben bilmem
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet