Leyla Halid: İsrail seçimlerinin bir anlamı yok çünkü işgalci ülkede demokrasi olmaz

Filistin mücadelesinin sembol isimlerinden Leyla Halid, İsrail’de gerçekleşen seçimlerle ilgili Sputnik'e yaptığı açıklamada, “Bizim için bu seçimler demokrasiyi göstermiyor. Çünkü başka bir halkı ve başka bir halka ait olan toprağı işgal eden hiç bir ülke demokratik olamaz” değerlendirmesinde bulundu.

© REUTERS / Mohamad Torokman İsrail 1967'den bu yana bir milyon Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin mücadelesinin sembol isimlerinden Leyla Halid, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 120 sandalyeli meclise 36 milletvekili gönderdiği seçimlerle ilgili olarak “Bizim için bu seçimler demokrasiyi göstermiyor. Çünkü başka bir halkı ve başka bir halka ait olan toprağı işgal eden hiç bir ülke demokratik olamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) tarafından düzenlenen 2. Ortadoğu Barış Konferansı için geldiği İstanbul'da Sputnik'in sorularını yanıtlayan Halid, İsrail’de gerçekleştirilen seçimlerin ardından Filistin meselesine ilişkin beklentilerinin sorulması üzerine “İsrail seçimlerinde çıkan herhangi bir sonuç bize karşı, çünkü sağcı bir hükümetten radikal bir hükümete ve oradan yerleşmeci bir hükümete gider. Netanyahu'nun bizzat yönettiği ve art arda gelen bu hükümetler, önceki durumdan daha fazla bir şekilde Filistin halkını baskı altına almak için gelen hükümetler. Şu an İsrail hapishanelerinde Filistinli tutsaklara karşı bir saldırı var. Evleri yıkıyorlar. Topraklara el koyuyorlar, yerleşim birimlerini inşa ediyorlar. Kudüs'ü Yahudileştiriyorlar. İnsan olan hiç kimsenin yapamayacağı her şeyi yapıyorlar” dedi.

Halid “Bizim için bu seçimler demokrasiyi göstermiyor. O seçimler sadece şeklen yapılıyor, başka bir önemi yok. Çünkü başka bir halkı ve başka bir halka ait olan toprağı işgal eden hiç bir ülke demokratik olamaz” diye ekledi.