Mazbatasını alan DBB Başkanı Mızraklı, KHK’lılar ve işten çıkarılan işçilerle belediyeyi devraldı

Bugün mazbatasını alan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, KHK’liler ve işten çıkarılan işçilerle birlikte alkış ve zılgıtlarla belediye binasına gitti. İlk talimatı belediye önündeki polis noktalarının kaldırılması olan Mızraklı “Kayyumların yaptığı bütün işlemleri inceleyip yasaya uygun olmayanları ortaya çıkartacak, ayrıntılı bir denetim yaparak suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

31 Mart seçimlerinde yüzde 62’lik bir oranla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Selçuk Mızraklı mazbatasını bugün aldı. Belediye Eşbaşkanı Hülya Alökmen Uyanık ise KHK’lı olduğu gerekçesi ile mazbatası verilmedi.

© Sputnik / Sertaç Kayar Mazbatasını alan Mızraklı, HDP’li milletvekilleri, KHK’lılar ve işten çıkarılan işçilerle birlikte belediye binasına gitti. 3 yıldır kayyum tarafından yönetilen belediye binasına gelen Mızraklı’nın ilk talimatı belediye binası önüne kurulan polis kontrol noktalarının kaldırılması ve belediyenin tüm kapılarının açılması oldu. Belediye binası önünde alkış ve zılgıtlarla karşılanan Mızraklı ve beraberindekiler zafer işaretleri ile binaya girdi.

‘HUKUKSUZCA ELİMİZDEN ALINAN BELEDİYEYİ HALKIMIZLA GERİ ALDIK’

Ardından yüzlerce kişiyle meclis toplantı salonuna giren Mızraklı ile Alökmen burada birer açıklama yaptı. “Suya havaya ve toprağa cemre düştü. 31 Mart tarihi ile birlikte Diyarbakır’a, halkın iradesi cemresi düştü hayırlı olsun” diyen Mızraklı “Burada elimizden hukuksuzca alınan belediyeyi yaklaşık 2.5 yıl sonra halkımız emeği ve çabasıyla tekrar aldık. Bu zaferi halkımız kazandı. Binlerce partilimiz gözaltına alındı. Bizler de çok zorlu süreçlerden geçtik. Gözaltılar, tutuklamalar yaşadık. Seçim çalışmalarımız engellenmek istendi. Tüm zorluklara rağmen direndik ve kazandık. Bu kazanım halkımızındır ve halkımız kazanımlarına sahip çıkacaktır” dedi.

‘TALAN ANLAYIŞIYLA KENTLERİMİZİ YAĞMALADILAR’

Mızraklı şöyle devam etti: “Kayyumlar ve darbeler ile kazanımlarımızı gasp etmek istediler. Bu talan anlayışıyla birlikte kentlerimizi yağmaladılar. Bizler 31 Mart’ta sandıklara gidip gereken cevabı verdik. 1 Mart’ta halkımızdan mazbatayı alarak kazanımlarımıza ve irademize sahip çıktık ve çıkacağız. Seçim üzerinden 16 gün geçmesine rağmen tartışmalar hala devam etmektedir. İstanbul’da sayım hala devam etmektedir. Bunun nedeni kaybettiklerini kabullenememeleridir. Kazandıkları yerleri oldu bittiye getirip mazbataları aldılar, fakat kaybettikleri yerde seçimi tekrar ettirmek için her türlü hukuksuzluğu başvurdular. İstanbul seçimlerini yenilemeye çalışıyorlar. Diyarbakır’da ise Bağlar’da arkadaşlarımız KHK’li olduğu gerekçesiyle hakkımız gasp edildi. YSK, başvuruları alırken başvurularında bir sakınca görmedi ama seçimi kazandıktan günler sonra eşbaşkanlarımıza halkımızın verdiği mazbatayı vermediler. Bizim açımızdan bu durum hükümsüzdür. Bağları biz kazandık. Bu halk bu hukuksuzluğu asla kabul etmeyecektir. Vicdanlarda derin yaralar açan bu durum tarihin kara sayfalarında yerini alacaktır.”

‘AYRINTILI BİR DENETİM YAPIP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ’

© Sputnik / Sertaç Kayar 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır halkı AK Parti mi HDP mi diyecek?

Mızraklı ilk yapacakları çalışmalar ile ilgili şöyle konuştu: “Seçim süreci boyunca bir sözümüz vardı. Kayyumların yaptığı bütün işlemleri inceleyip ve yasaya uygun olmayanları ortaya çıkartacak, ayrıntılı bir denetim yapıp suç duyurusunda bulunacağız. Bize oy veren veya vermeyen ayrımı yapmadan tüm Diyarbakır halkının çıkarlarını gözeterek çalışacağız. Kent konseyini yeniden aktifleştireceğiz.”

Mızraklı KHK ile ihraç edilenler ve işten çıkarılan işçiler ile ilgili de konuştu. Mızraklı, işten çıkarılanların iş sahibi olması için çalışacaklarını söyledi.