Diyarbakır’da YSK protestosuna müdahale: Tazyikli suyla savrulan milletvekili yaralandı

Aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Selma Güzel, Musa Farisoğulları, Saliha Aydeniz ve HDP Ağrı Milletvekili ve DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk’ün de aralarında bulunduğu grup park içinde toplanınca polis dağılma uyarısı yaptı.
TAZYİKLİ SUYLA SAVRULAN MİLLETVEKİLİ YARALANDI
Ardından TOMA’dan tazyikli su sıkılarak gruba müdahale edildi. Müdahaleye sırasında tazyikli su sıkan TOMA önünde müdahaleye alkışla tepki gösteren HDP’li milletvekili Remziye üzerine sıkılan tazyikli suyun etkisi ile savruldu.
- Beton zemine sırt üstü düşen Tosun yaralandı. Baygınlık geçiren Tosun, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, omurgasında kırık olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.© Sputnik / Sertaç Kayar
- Beton zemine sırt üstü düşen Tosun yaralandı. Baygınlık geçiren Tosun, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, omurgasında kırık olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.© Sputnik / Sertaç Kayar
Müdahalenin ardından caddeye çıkarak yürüyüşe geçen ve yolu trafiğe kapatan gruba da izin verilmedi.
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