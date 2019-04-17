Diyarbakır’da YSK protestosuna müdahale: Tazyikli suyla savrulan milletvekili yaralandı

Diyarbakır’da HDP’nin YSK’nin KHK kararına karşı yapmak istediği basın açıklamasına tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sırasında HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun tazyikli suyun etkisiyle savrularak yaralandı. Tosun ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Merkez Bağlar İlçesi’ndeki Koşuyolu Parkı’nda toplanan HDP’liler YSK’nin KHK’li belediye başkan adayları ile ilgili kararını protesto etmek için basın açıklaması yapmak istedi.

Aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Selma Güzel, Musa Farisoğulları, Saliha Aydeniz ve HDP Ağrı Milletvekili ve DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk’ün de aralarında bulunduğu grup park içinde toplanınca polis dağılma uyarısı yaptı.

© Sputnik / Sertaç Kayar Parkta yoğun önlem alan polis, parkın açıklama için Valilik tarafından yasaklandığını belirterek izin verilmeyeceğini söyledi. Yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca polis müdahale uyarısı yaptı.

TAZYİKLİ SUYLA SAVRULAN MİLLETVEKİLİ YARALANDI

Ardından TOMA’dan tazyikli su sıkılarak gruba müdahale edildi. Müdahaleye sırasında tazyikli su sıkan TOMA önünde müdahaleye alkışla tepki gösteren HDP’li milletvekili Remziye üzerine sıkılan tazyikli suyun etkisi ile savruldu.

Beton zemine sırt üstü düşen Tosun yaralandı. Baygınlık geçiren Tosun, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, omurgasında kırık olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi. © Sputnik / Sertaç Kayar

Beton zemine sırt üstü düşen Tosun yaralandı. Baygınlık geçiren Tosun, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, omurgasında kırık olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi. © Sputnik / Sertaç Kayar 1 / 2 © Sputnik / Sertaç Kayar Beton zemine sırt üstü düşen Tosun yaralandı. Baygınlık geçiren Tosun, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, omurgasında kırık olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Müdahalenin ardından caddeye çıkarak yürüyüşe geçen ve yolu trafiğe kapatan gruba da izin verilmedi.