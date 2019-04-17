Kayıt
22:42 17 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    S-400

    ‘Türkiye’nin S-400’leri Azerbaycan ya da Katar’a konuşlandırması teknik bir durum’

    © Sputnik / Vitaliy Ankov
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Tatiana Şuvalova
    0 42

    Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini Azerbaycan ya da Katar topraklarına konuşlandırabileceği konusunda değerlendirme yapan Rus askeri uzman Andrey Koşkin, bu adımı geçici teknik bir önlem olarak nitelendirdi.

    İbrahim Kalın
    © AA / Gökhan Balcı
    ABD'de konuşan Kalın'dan S-400 açıklaması: Tehdit ve yaptırımlar hiçbir olumlu sonuç vermeyecek
    Türk basınında yer alan haberlere göre S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının tamamlanması, alındıktan sonra ise Azerbaycan veya Katar'da tutulması seçeneği masada.

    Rusya Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Andrey Koşkin, Sputnik'e verdiği demeçte Rus füze savunma sistemlerinin Azerbaycan ya da Katar topraklarına konuşlandırılmasının olası, fakat geçici bir önlem olduğunu söyledi.

    Koşkin, "Bugün Triumf füze savunma sistemleri etrafında karmaşık bir durum söz konusu, hem ABD, hem Brüksel, hem de NATO durumu ağırlaştırdı. Rusya ile olan kontratı sonuna kadar uygulamaya çalışan Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak yaptıklarından kızmış durumdalar. Füze bataryalarının erken teslim edilmesini isteyen Ankara, teslim süreleri optimize ediyor. Ancak bunun yanı sıra, Türkiye'yi S-400'leri kendi müttefiklerinin topraklarına konuşlandırmaya zorlayan görülmeyen birçok sorun var, böylece Türkiye, her taraftan gelen talepleri stabilize etmeyi amaçlıyor. Bu, NATO'daki ihtilafı çözmek için bataryaların müttefik ülkelere konuşlandırılması, daha sonra da ilk düşünüldüğü şekilde kurulması gerektiği teknik bir ara durum" diye konuştu.

    ‘ABD TÜRKİYE'NİN HERKESTEN ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTER'

    Vostok-2018 askeri tatbikatına katılan S-400 hava savunma sistemleri
    © Sputnik / Russian Defence Ministry
    WSJ: ABD’yle Türkiye S-400 açmazından çıkamadı
    ABD'nin S-400'lerin kurulması ile ilgili endişelerinin, Türkiye'yi kararından vazgeçirmek için Washington tarafından yaratılan suni sorunlar olduğunu ifade eden Koşkin, şöyle konuştu:

    "Aslında şu anda S-400'ler Suriye'de konuşlanmış durumda, oraya yakın olan İsrail'deyse F-35'ler uçuyor, dolayısıyla bugün öne çıkarılan tüm endişeler, gerçekte var olmayıp ABD tarafından suni olarak uydurulmuş sorunlardır. Bu uydurma sorunlar, Türkiye'nin ortak F-35 üretiminde yer almasından ve Türkiye'yi suçunu hisseder hale getirilmesi için uğraşılıyor olmasından kaynaklanıyor. Buradan yola çıkılarak S-400'lerin kullanılması halinde F-35'lerin sırrının açığa çıkacağı iddia edilerek sorunlar körükleniyor. Bugün ABD son derece rahatsız, onlar Türkiye'nin herkesten özür dilemesini ister, fakat Ankara bağımsız bir politika güdüyor ve ne Amerika, ne de farklı herhangi bir ülke Türkiye'nin böyle bir şey yaptığını göremez."

    ‘ABD, UĞRADIĞI İTİBAR KAYBINI TELAFİ ETMEYE ÇALIŞARAK, TÜRKİYE'YE BASKI YAPIYOR'

    Bir takım revizyonların yapılabileceğini fakat durumun prensip olarak değişmeyeceğini vurgulayan Koşkin, ABD'nin endişelerinin askeri-teknik nedenlere dayandığını belirtti:

    Patriot füzeleri
    © AFP 2019 / Bülent Kılıç
    'ABD, Patriot'ların bağımsızlık güvencesi olduğu konusunda Türkiye'yi ikna edemedi'
    "Hiçbir değişiklik, güvenilir Rus S-400 sistemlerinin Türkiye'nin semalarını koruyacağı gerçeğini etkileyemeyecek ve bugün ABD'yi endişeye sürükleyen şey bu. Burada daha çok askeri-teknik özellikte bir endişe söz konusu, bu nedenle de şu anda silah pazarı için mücadele veriliyor, askeri, siyasi ve finansal alanlarda yeni odakların oluştuğu koşullarda üstünlüğü korumaya yönelik çaba sarf ediliyor. Bu koşullarda ABD, uğradığı itibar kaybını telafi etmeye çalışarak, Türkiye'ye baskı yapıyor."

    ‘TÜRKİYE'YE YÖNELİK TUTARLI BİR DIŞ SİYASET ÇİZGİSİ İZLENMİYOR'

    ABD'nin Türkiye'ye yönelik tutarlı bir dış politika vektörü oluşturulmadığını kaydeden Rus uzman Koşkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'nin NATO üyeliğinden çıkarılması gerektiğini savunurken aynı zamanda Donald Trump, ABD Başkanı olarak durumu biraz yumuşatıyor ve Türkiye ile ilişkilerde yapılan hatalar için daha çok Beyaz Saray'ın ve Barack Obama idaresinin sorumlu tutulması gerektiğini söylüyor. Şöyle ya da böyle, Türkiye'ye yönelik katı bir vektör izlenmiyor ve bu durum, Ankara'ya tereddüt etmeden S-400'leri geçici olarak müttefik ülkelerin topraklarına konuşlandırma gibi bağımsız kararlar alma olanağı sağlıyor."

    Çeviri: Erkan Kurtuluş

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Zafer Günü askeri geçit töreni provası
    Rusya’da 9 Mayıs askeri geçit töreni provası yapıldı
    Karikatür
    'Trump, ekonomik yaptırım için kesin konuştu, Türkiye IMF'ye gitmek zorunda kalabilir'
    Borey denizaltısı
    Rusya'nın en ölümcül denizaltısında röportaj: Denize her çıkışımız izleniyor
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet