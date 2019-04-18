'İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesi, yapılan seçimlerin demokratik ilkelerini ortaya koyuyor'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) seçimlerini Ekrem İmamoğlu’nun kazanması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Rus uzman Boris Dolgov, İmamoğlu’nun bu dün mazbatasını alarak göreve başlamasının seçim sürecinin demokratik ilkelerini ortaya koyduğunu belirtti.

© REUTERS / KEMAL ASLAN İmamoğlu: Demirtaş’ın siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim

17 günlük tartışmanın ardından mazbatasını alan ve resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, göreve başladı. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin seçimin iptali için yaptığı olağanüstü itirazla ilgili henüz kararını açıklamış değil.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi'nin kıdemli araştırma görevlisi Boris Dolgov, Batı’dan Türkiye’deki demokrasi ve hukuk temelleri ile ilgili gelen eleştirilere rağmen tamamlanan yerel seçimlerin bunun tam tersini ortaya koyduğunu belirtti.

'SEÇİMLERİN DEMOKRATİK NORMLARA GÖRE YAPILDIĞI KAYDEDİLİYORDU VE BU GERÇEKTEN BÖYLE'

Sputnik’e konuşan Dolgov, “Muhalefet partisinin temsilcisinin İBB Başkanı seçilmesi, yapılan yerel seçimlerin demokrasi ilkelerine dayalı olduğunu gösteriyor. Seçimlerin demokratik normlara göre yapıldığı kaydediliyordu ve bu gerçekten böyle” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte ‘şu anda Türkiye’de oldukça karmaşık bir atmosferin olduğunun reddedilemeyeceğini’ söyleyen Dolgov, bu durumun birkaç yıl önce yapılan darbe girişimi ve bu nedenle hala devam eden gözaltılara bağlı olduğunu kaydetti: “Bir taraftan Türkiye’de gerçek demokratik yasaların olduğunu görüyoruz, fakat karmaşık bir ortamın olduğu da reddedilemeyecek bir gerçek.”

'TÜRKİYE'NİN BİRÇOK İÇ SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK'

© AA / Arif Yavuz İmamoğlu belediye başkanlığı mazbatasını aldı

Türkiye’deki seçim sürecinin sona ermiş olmasının önemine değinen Dolgov, yeni seçilen belediye başkanlarına, vazifelerine başlayarak güncel meseleleri ele almaları için olanak sağlanmış olduğunu vurguladı: “Seçimler yapıldı. Yetkili kişiler, belediye başkanları, kent yönetimleri tayin edildi. Şimdi sırada hem ekonomi, hem de kentlerdeki düzen ve bir takım servislerin modernizasyonu ile ilgili yapılacak somut işler var. Yeni istihdamın yaratılması bağlamında yaşam düzeyini yükseltmeye yönelik görevler, ekonomik refahın arttırılması, yeni bir takım projelerin hayata geçirilmesi gibi meseleler var. Şimdi yeni seçilen yöneticiler bu görevlerine başlayacak ve onların belediyelerde yapacağı çalışmalar ve aktif katılım sayesinde Türkiye’nin birçok iç sorunu çözülmüş olacak.”

Çeviri: Erkan Kurtuluş