'Türkiye'de halk, iktidar ve muhalefetin icraatlarını karşılaştırabilecek'

Muhalefetin İstanbul ve Ankara'da seçimleri önde tamamlamasını 'gerçek demokratik sistemin göstergesi' olarak niteleyen Rus uluslararası ilişkiler uzmanı Avatkov, bu sistemde muhalefetin eski Başbakan Binali Yıldırım gibi ağır toplara karşı bile şansı olduğunun altını çizdi.
Sputnik'e demeç veren Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün kıdemli araştırma görevlisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi öğretim görevlisi Doç. Vladimir Avatkov, "Muhalefetin İstanbul ve Ankara'da kazandığı zafer, muhalefetin eski Başbakan Binali Yıldırım gibi ağır toplara karşı bile şansının olduğu gerçek demokratik sistemin bir göstergesidir. Bu, mevcut iktidarın seçilmesinin temelini oluşturan gerçek demokrasi ilkelerinin varlığına işaret ediyor" dedi.
AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mazbata kararını kabul etmediğini ancak bunun için mahkemeye gitmeyi düşündüğünü kaydeden Avatkov, bunun Türkiye'de demokratik kurumların ve faal mahkeme sisteminin gösterdiğini ve bu hususun önemli olduğunu söyledi.
"Seçimler sonucunda kazanan demokrasi oldu. Ülkenin kalkınması için çok şey yapan AK Parti lider konumunu koruyor. Ancak ortada muhalefetin zaferi var ve iktidarın elitleri gelecek adına bundan ders çıkarmalı" diye devam eden Rus uzman, özellikle ABD'nin çeşitli ülkelere yönelik baskısı göz önüne alındığında, bu tür demokratik geçişlerin kan akmadan gerçekleştiği çok az ülke bulunduğunu vurguladı.
Bu arada Avatkov, seçimlerin ardından CHP'nin çalışmalarında somut başarılar ortaya koyması gerektiğinin altını çizdi.
Avatkov, "CHP'nin kazanan adayları, başarı ortaya koymalı. AK Parti, başarıların yanı sıra hem MHP hem de CHP'nin yarattığı sorunları birçok açıdan ortaya koyma imkanına sahip olacak. Halk, iktidar ve muhalefetin icraatlarını karşılaştırabilecek. Bu, rekabeti beraberinde getirecek ve Türkiye'nin başta ekonomi alanı olmak üzere kalkınma konusunda yeni ivme kazanacağına dair umutları yeşertecek. Bunu ancak böyle bir rekabet sağlayabilir" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞI ARTACAK'
Avatkov'a göre Türkiye'nin dış politik çizgisi korunacak ve bağımsızlığı pekişecek.
Tüm siyasetçiler için işlerine dönme, ekonomik kalkınma üzerine çalışma ve iç siyasette başarılı çalışmalar ortaya koyma vaktinin geldiğini söyleyen Rus uzman sözlerini şöyle sürdürdü: "Mevcut rekabet ortamında bu faaliyetler daha aktif şekilde yürütülecek ve bu, Türk toplumunun gelişmesi açısından iyi bir şey. Bununla birlikte, yerel seçimler sonucunda oluşan tabloda Türkiye'nin dış politik çizgisi değişmeyecek ve Batı'nın baskısı dikkate alındığında, ülkenin bağımsızlığı daha da artacak. Zira Türklerin ulusal gururu vardır ve yaptırımlar yoluyla yapılacak hakaretler onlar için kabul edilemez. Bu bağlamda Rusya, Türkiye'yle işbirliğini geliştirme şansına sahip."
17 günlük tartışmanın ardından mazbatasını alan ve resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, göreve başladı. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin seçimin iptali için yaptığı olağanüstü itirazla ilgili henüz kararını açıklamış değil.
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