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09:58 19 Nisan 2019
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    Ruhsar Pekcan

    CHP’li Gök’ün sorusunu yanıtlayan Ticaret Bakanı Pekcan: Rusya Ticaret Eylem Planı hazırlanmış, uygulamaya geçirilmiştir

    © AA / Murat Kaynak
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    Yurdagül Şimşek
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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Rusya ile ülkemiz arasındaki mevcut ekonomik ve ticari ilişkileri hem kazan-kazan ilkesi çerçevesinde hem de geliştirme gayesi doğrultusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla ‘Rusya Federasyonu Ticaret Eylem Planı (2019-2021)’ hazırlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir” dedi.

    Hal- Meyve- Sebze
    © AA /
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    TBMM Başkanvekili CHP’li Levent Gök’ün yazılı soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ve Rusya’nın Avrasya coğrafyasında en önemli iki ülke olarak derin siyasi ve ekonomik ilişkilere sahip olduğunu vurguladı.

    Pekcan, “Son yıllarda yaşanan küresel krizler ticari ve ekonomik ilişkilerimize olumsuz yansımış olsa da, gıda sektörü de dahil olmak üzere bütün sektörlerdeki ticaretimiz her geçen gün daha ileriye gitmektedir” dedi. Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığının yoğun çabalarına müteakip ülkemiz menşeli 24 tarım ürününde yasaklama kararları 2016 ve 2017 yıllarında aşamalı olarak kaldırılmıştır. Domates ithalat kısıtlamasının da 01.05.2018 tarihi itibariyle kaldırılmasıyla birlikte 24 üründeki ithalat kısıtlamaları tamamen sonlandırılmıştır. Rusya Federasyonunun aldığı tek taraflı karar doğrultusunda ülkemizden Rusya’ya 100 bin tona kadar domates ihracatına izin verilmektedir. Kotanın artırılmasına yönelik Bakanlığımız birimlerince çalışmalar devam etmekte olup, Rus tarafı ile gerçekleştirilen ikili görüşmelerde de bu konular gündeme getirilmektedir.”

    Akkuyu Nükleer A.Ş.
    © Fotoğraf : Akkuyu Nükleer A.Ş.
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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, milli parayla alışveriş yapılması, bankalar arasında işbirliğinin artırılarak ortak fonlar oluşturulması, karşılıklı ticaretin önündeki engellerin tamamen kaldırılması, işadamlarının yaşadığı sorunlar ve talepleri konusunda da çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

    Perkcan, “Rusya Federasyonu ile gelişen ticari ilişkilerimizin bir sonucu olarak 2018 yılı toplam ticaret hacmimiz, bir önceki yıla görü yüzde 15 artarak, 25.7 milyar Dolar seviyesine ulaşmıştır. 2016-2018 döneminde Rusya Federasyonu’na ihracatımız yüzde 96 artarken, ithalatımızdaki artış yüzde 47 olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

    Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 100 Günlük İcraat Programı kapsamında belirlenen dört hedef ülkeden birisi olan Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki mevcut ekonomik ve ticari ilişkileri hem kazan-kazan ilkesi çerçevesinde hem de geliştirme gayesi doğrultusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla ‘Rusya Federasyonu Ticaret Eylem Planı (2019-2021) hazırlanıp uygulamaya geçirildiğini kaydetti.

    Pekcan, “Rusya Federasyonu’na tercihli ticaret rejimi sağlayan herhangi bir ticaret anlaşması bulunmamakta olup, anılan ülkeden karkas et ithalatında yüzde 40 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır” dedi.

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Levent Gök, domates, Ticaret, Ekonomik, Türkiye, Rusya, Ruhsar Pekcan
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