Kayapınar Belediye Başkanı, belediyenin eşyalarını, araçlarını ve personellerini arıyor

Diyarbakır Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Keziban Yılmaz, kayyum olarak atanan kaymakamın, eski belediye binasını kaymakamlığa devrettiğini ve nakliye dahil tüm masraflarını da belediye kasasından ödediğini, belediye binasının ise inşaat halinde bırakıldığını söyledi.
Meclis toplantı salonunun boş olması nedeniyle başka bir odaya sandalyeler konularak ilk Belediye Meclisi toplantısı burada yapıldı. Burada konuşan Yılmaz “5 gündür hayretler içindeyiz. Toplantımızı yapacağımız bir alanımız bile yok. Belediye Meclisi toplantısı için bir mekan önemsenmemiş” dedi.
‘ESKİ HİZMET BİNASI KAYMAKAMLIĞA DEVREDİLDİ, TÜM MASRAFLAR BELEDİYE KASASINDAN ÖDENDİ’
İnşaat halindeki belediye binasına dikkat çeken Yılmaz “Bu, 5 günde bu hale getirilebilecek bir bina değil. Şuan bina tamamen inşaat halinde. Personel bu koşullarda halka hizmet etmek zorunda bırakılmış. Ben buradan kayyum olan kaymakama sormak istiyorum, eğer belediyenin bütçesi buna uygun değilse bile haksız ve hukuksuz bir şekilde kaymakamlığa devretmiş olduğunuz eski belediye hizmet binasının tadilatını, tadilat masrafını, dayama, döşeme masraflarını o zaman belediyenin bütçesinden neden karşıladınız? Kaymakamlığın belediye binasına taşınmasının nakliye ücretini neden belediye bütçesinden harcadı da bugün halka hizmet eden belediye binayı bu koşularda bıraktı? Eğer burada yanlış bir bilgi varsa kaymakamlık binası oradadır, kaymakam bey kaymakamlık binasının kapılarını da size açsın ve kaymakamlığa devredilen belediye hizmet binamızı neye dönüştürdüğünü size göstersin. Ben bunu halka yapılmış olan bir zulüm, halka yapılmış bir hakaret olarak görüyorum” şeklinde konuştu.
‘YETERİ SAYIDA BELEDİYE ARAÇLARI OLMASINA RAĞMEN 100 ARAÇ KİRALANMIŞ VE DAĞITILMIŞ’
Yaptıkları incelemelerde çok ciddi işlemler ile karşılaştıklarını söyleyen Yılmaz şöyle devam etti: “5 gündür hala içinden çıkamadık. İleriki meclis toplantılarımızda tüm meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte bir Kıyım İnceleme Komisyonu oluşturacağız. Belediye bütçesinin yüzde 80’ne yakını halka hizmet yerine diğer kamu kurumlarının bir takım özel harcamalarına, bir takım çalışmalarına veya kendi binalarına harcanmış. Kayapınar Belediyesinin kendisine ait kamu araçları olmasına rağmen 100’e yakın araç kiralanmıştır. İki ihaleyle ve bu ihaleler 2 ay önce yapılmış. Belediyenin halka hizmet götürmek için araca ihtiyacı olmamasına rağmen 100 tane araç kiralanmıştır. Geldiğimiz gün bu araçları sorduğumuzda bu araçların büyük bir çoğunluğunun belediye personeli şahsi işlerinde kullandıklarını gördük. Biz bu anahtarların tamamını personelden toplattık ve doğu hizmette kullanılmak üzere ilgili arkadaşlarımıza zimmetledik.”
‘BAŞKA KURUMLARA VERİLEN ARAÇLARIMIZ HALA BİZE ULAŞTIRILMADI’
“Bir takım araçlarımızın hala bize ulaşmadığını görüyoruz” diyen Yılmaz “Araçlarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz. Belediyenin kendi araç listesini çıkardık, bu listede bazı araçların şuan olmadığını biliyoruz. Bu araçların değişik kurumlarda herhangi bir görevlendirmesi, herhangi bir tahsisi, işlemi yapılmadan fiili bir şekilde kullanıldığını gördük. Personelimizin, taşınmazlarımızın devredilmiş olmasına rağmen ücretlerinin, maaşlarının, tüm özlük haklarının belediye bütçesinden giderilerek, orada fiili olarak çalıştırıldığını gördük. Bir belediye personelinin başka bir kamu kurumunda fiili bir şekilde çalıştırılması tamamen hukuksuzluktur. Çalıştırdığımız her bir birey bizim sorumluluğumuz altındadır. Ben resmi olarak personelimin kurumuma gönderilmesi için ilgili yerlere yazılarımı yazdım gönderdim benim personelim hala gelmemiş” dedi.
Kayapınar Belediyesi’ne ait ‘Zarokistan’ adlı kreşin müftülüğe devredildiğini söyleyen Yılmaz şunları söyledi: “Zarokistan adlı kreşimizde, çocuklar belediye bünyesinde hizmet görürken, seçimlere 2-3 hafta kala yangından mal kaçırır gibi usulsüz ve hukuka aykırı bir şekilde belediyeye ait olan Zarokistan binası müftülüğe devredilmiş. Şuan müftülüğe devredilmiş bir binada belediyenin kendi personeli, belediyenin kendi çalışanı görev alıyor. Ama faaliyet müftülüğe devredilmiş. Müftülüğün görev ve sorumluluk alanına baktığımızda çocuk kreşi açmak gibi bir şey yoktur. Çocuk kreşi belediyelerin hizmet alanına girmektedir. Biz bina için hukuksal mücadelemizi vereceğiz.”
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