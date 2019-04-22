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21:27 22 Nisan 2019
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    İncirlik Üssü

    ‘İncirlik’teki nükleer başlıklar Romanya’ya çıkarıldı’

    © AA /
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    Tatiana Şuvalova
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    ABD’nin, İncirlik’teki silahlarını Yunanistan’a taşıyabilecekleri tehdidini değerlendiren Rus uzman Yevseyev, ellerindeki istihbarata göre İncirlik’teki nükleer başlıkların belli bir süre önce taşındığını ancak bunun Yunanistan’a değil Romanya’ya yapıldığını belirtti.

    S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde
    © Sputnik / Igor Zarembo
    Rus uzman: Yunanistan'da nükleer silah muhafaza edilmesi şu anda imkansız
    Moskova merkezli Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri Enstitüsü Direktör Yardımcısı ve enstitüdeki Avrasya Entegrasyonu ve Şanghay İşbirliği Örgütü Gelişimi Bölümü’nün Başkanı Vladimir Yevseyev, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Türkiye’ye, Rus S-400 hava savunma sistemi alımı yüzünden yaptığı baskıyı değerlendirdi.

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    NATO’nun diğer üyesi Yunanistan’ın Rus S-300 hava savunma sistemlerine sahip olduğunu, ayrıca NATO’ya katılmak isteyen Ukrayna’nın da bu silaha sahip olduğunu hatırlatan Yevseyev, bu durumun ABD ve NATO’da kimseyi rahatsız etmediğini ve sorun oluşturmadığına dikkat çekerek, “Sadece Washington’un Ankara’ya baskı yapma yönünde bir istek var. Türkiye’yi, Rusya’yla anlaşmadan vazgeçip Amerikan silah almaya zorlamak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

    ABD’li yetkililerin tüm açıklamalarına rağmen, S-400’ün NATO üyeleri için tehdit oluşturmadığını söyleyen Rus uzman, “ABD, Türkiye’ye, Patriot lehine S-400’den vazgeçmesi için baskı yapıyor” dedi.

    Ancak S-400’lerin, Amerikan sistemlerinden daha iyi olduğunu kaydeden Yevseyev, “Rus sistemler, hedef tespit menzili ve yüksekliğine göre Patriot’lardan üstün. En önemlisi de S-400, Patriot’lardan farklı olarak güçlü parazit koşullarında çalışma yeteneğine sahip” yorumunda bulundu.

    S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde
    © Sputnik / Igor Zarembo
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    ABD’nin, Türkiye’yi F-35 programından çıkarma tehditlerine de değinen uzman, bu konuda şunu dedi: “Bu işe paralar yatırıldı ve en azından bu paranın iadesi konusu gündeme gelmeli. İkincisi de ABD Kongresi, F-35’lerin Türkiye’ye teslimini engellese dahi Türkiye’nin her zaman daha kaliteli olan Rus Su-57 savaş uçağı gibi bir alternatifi var”.

    'ABD, ÇOK TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYOR'

    Türkiye’nin NATO ve S-400 arasında seçim yapması gerektiği yönündeki tehditlere gelince Ankara’nın da NATO’yu seçim karşısında bırakabileceğini dile getiren Yevseyev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye şunu söyleyebilir, bizimle misiniz yoksa YPG ile? Neden DSG’ye silah sağlıyor ve hava desteği veriyorsunuz? Türkiye’nin ABD’ye sayısız önemli şikayetler sunmak için yığınca sebebi var. NATO’nun her bir üyesi, istediği politikayı uygulama hakkına sahip ve bu NATO üyeliğine aykırı değil. Aslında ABD çok tehlikeli oyun oynuyor”.

    Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması
    © AP Photo /
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    Yevseyev, ABD’li Demokrat Senatör Robert Menendez’in, Türkiye'yle ilişkilerin iyice gerilmesi halinde, bu ülkedeki ABD üslerini Yunanistan'a taşımayı dahi değerlendirebilecekleri açıklamasıyla ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu:

    “Bu açıklamada, aynı zincirin bir halkası ve her şey yine Türkiye’ye ek baskı yapmak için yapılıyor. Aslında elimizdeki verilere göre nükleer silah İncirlik’ten taşındı, ama Yunanistan’a değil, Romanya’ya aktarıldı. Eğer silahlar çıkarılıyorsa en yakın müttefik olan ülkeye çıkarılır. ABD’nin hassas konularda Yunanistan ve Romanya’yla yaptığı işbirliğinin düzeyine bakılırsa Washington’un Bükreş ile işbirliğinin daha yakın olduğunu görürüz. Tam da bu yüzdendir ABD’nin hava savunma sistemi Füze Kalkanı bu ülkeye yerleştirildi. Yunanistan ise Türkiye’ye ek baskı unsuru olarak var. ABD, Yunanistan ile Türkiye arasındaki çelişkiler kullanmaya çalışıyor”.

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    Etiketler:
    Yunanistan, Romanya, Nükleer, NATO, İncirlik Üssü, Türkiye, ABD
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