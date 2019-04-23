Duma’dan Türkiye’ye 23 Nisan için kutlama mesajı

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Sputnik aracılığıyla gönderdiği 23 Nisan tebrik mesajında, “Türkiye çocukları bugün büyük bir tarihi ve geleceğe yönelik harika beklentileri olan güçlü, bağımsız bir ülkede yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Sputnik aracığıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Savelyev’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm Türkiye halkına yönelik tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Sayın Cumhurbaşkanı,

Şahsınızı ve tüm dost Türkiye halkının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönülden kutlarım. Türkiye çocukları bugün büyük bir tarihi ve geleceğe yönelik harika beklentileri olan güçlü, bağımsız bir ülkede yaşıyor.

Parlak yönetiminiz sırasında ülkedeki vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ve Türkiye’nin uluslararası konumunun güçlendirilmesi için çok şey yapılıyor. Türk halkının yurtlarının zenginliğini büyütmeye yönelik muazzam çabaları şüphesiz olağanüstü başarılara, günümüz çocuklarına aktarılacak muhteşem bir mirasın yaratılmasına yol açıyor.

Dost Türkiye’ye gönülden refah, Türkiye halkına mutluluk ve esenlik diliyorum.”

Çeviren: Tuğba Bolat