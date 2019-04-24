‘Türkiye’den Yunanistan’a taşınmak isteyen ABD’nin üs masrafları milyarlarca dolara mal olacak’

Eski Rusya Hava Kuvvetleri Hava Savunma Komutanı Sergey Hatılev, Sputnik’e açıklamasında, Menendez’in açıklamasının teorik nitelik taşıdığını kaydederek, “ABD’li senatör, yetkili değildir, yürütme erki olmayan bir organın çalışmalarına belli bir şekilde katılan kişidir. Tüm sözleri, fikirleri tamamen teorik mesajlardır” dedi.

Üs işletmenin çok maliyetli bir iş olduğuna dikkat çeken uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Varsayalım ABD, İncirlik’teki üssü Yunanistan’a taşımaya karar verdi. Bunun belli bir süreci var, bir sürü anlaşmaların imzalanması gerekiyor. Altyapının konumu açısından Türkiye’den Yunanistan’a geçmenin ne anlamı var? Amerikalıların dünya genelinde binlerce üssü var. Tek bir üssün maliyeti milyarlarca doları buluyor. Yeni bir üs açmak, kalkış-iniş pistini yapmak, üssün deniz kısmını donatmak, tüm bunlar çok büyük paralar, çok büyük harcamalar gerektiriyor”.



'YUNANİSTAN BUNA HAZIR MI?'

Bu meselenin politik yönünde işaret eden Hatılev, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Yunanistan buna hazır mı, topraklarında bu silahları yerleştirmeye hazır mı? Bu sorun, belli bir sırayla çözüme kavuşturulması gerekiyor. Eğer Amerikalılar kimseye sormadan, Yunanistan’a silah yerleştirme kararı alırsa, bu sorun olur. Eğer Amerikalılar çok büyük para yatırmak, büyük harcama yapmak isterse bu üssü yapar. Eğer harcamak istemiyorlarsa, amaçları sadece korkutmaksa bu başka mesele. Zaman gösterecek”.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımına ve bu bağlamda ABD’nin tehditlerine de değinen Rus askeri uzman, “Amerikalılar ne derse desin S-400 sistemi kendini Suriye’de gösterdi. Ateş açmadan, çatışmaya girmeden, Suriye konusunda, Ortadoğu sorununda caydırıcı faktör rolünü oynuyor. Eğer tartacak olursak Amerikalıların nefret ve politik şantajdan başka yapacak hiçbir şeyi kalmıyor” ifadelerini kullandı.



'SU-57 GÜNDEME GELEBİLİR'

ABD’nin Türkiye’yle F-35 anlaşmasından çıkması durumunda Ankara’nın Rus yapımı SU-57 savaş uçağının alımını gündeme getirebileceğini söyleyen Hatılev, “Hava savunma sistemi, hava desteği, savaş yönetimi ve kontrolü sistemi açısından Rus yapımı iletişim sistemi ve istihbarat sistemini de eklemek mantıklı olur” dedi.

ABD ve NATO’nun, “Türkiye’yi Rusya’yla işbirliğinden uzak tutmaya” ilgi duyduğunu belirten uzman, Türkiye’nin jeopolitik konumunun stratejik önemine işaret ederek, “Bazı ülkelerin Türkiye’nin pozisyonunu hesaba katması gerekiyor” diye kaydetti.