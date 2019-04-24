CHP’den Çavuşoğlu’na soru önergesi: SDG ile üzerinde görüşülen konular hangileridir?

CHP’li Ünal Çeviköz, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Charles Summers'ın, Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında görüşmeler yapıldığını söylediğini ifade ederek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, "SDG ile Türkiye arasında doğrudan görüşmeler hangi tarihte başlamıştır? SDG ile üzerinde görüşülen konular hangileridir?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde Türkiye’nin SDG ile görüştüğü iddialarını gündeme getirdi. Çeviköz, önergesinde ABD Savunma Bakan Yardımcısı Charles Summers’in, Pentagon'daki 18 Nisan 2019 tarihli basın toplantısında, "Suriye’nin kuzeyinde Türkiye kontrolünde bir güvenli bölge kurulacak mı?" sorularına, SDG ile Türkiye arasında birçok meşru konuda doğrudan görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek yanıt verdiğini ve "Müttefikimiz Türkler ve ortağımız SDG arasında süren görüşmelerle alakalı yorum yapamam" dediğini kaydetti.

“AKP hükümetinin, Suriye’deki gelişmeler konusunda iç kamuoyunda takındığı tutumla çelişen bu ifadelerin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir” diyen CHP’li Ünal Çeviköz, önergesinde Bakan Çavuşoğlu’ndan şu sorularına yanıt istedi:

-ABD Savunma Bakan Yardımcısı Charles Summers'ın, Türkiye ile SDG arasında görüşmeler yapıldığını açıklaması size danışılarak mı yapılmıştır?

© AA / Mustafa Bikeç Yapıcıoğlu: Türkiye Afrin'de YPG ile savaşmıyor, onlar Amerika'nın askerleri

-SDG ile üzerinde görüşülen konular hangileridir?

-Görüşmelerin detaylarını Türkiye kamuoyu ile ne zaman paylaşacaksınız? Görüşmeleri kamuoyundan bugüne kadar gizleme gerekçeleriniz nelerdir?

-Suriye'deki durum hakkında SDG dışında başka hangi gruplarla görüşüyorsunuz?