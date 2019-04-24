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00:14 25 Nisan 2019
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    İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan

    Lütfü Türkkan: Süleyman Soylu'nun akıbeti, 'Çözüm Süreci'nin Beşir Atalay'ı gibi olacak

    © AA / Ömer Ural
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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lüftü Türkkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Türkiye İttifakı' ile ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Türkkan, "Bahçeli'nin açıklamalarını 'Cumhur İttifakı varsa kendisi var yoksa kendisi de yok' şeklinde bir adamın demeçleri olarak yorumluyorum" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Onur Çoban
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    Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği Türkiye İttifakı'na yönelik olarak "Türkiye İttifakı'ndan bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır" dedi.
     
    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan Bahçeli'nin bu açıklaması hakkında "Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını kendisinin varlığını Cumhur ittifakı'ndan başka hiçbir şeye bağlı olmayan bir liderin açıklamaları olarak görüyorum. Cumhur İttifakı varsa kendisi var yoksa kendisi de yok şeklinde bir adamın demeçleri olarak okuyorum. Gündem tespit edecek bir açıklama olarak görmüyorum" diye konuştu.
    "SÜLEYMAN SOYLU'NUN AKIBETİ ÇÖZÜM SÜRECİNİN BEŞİR ATALAY'I GİBİ OLACAK"

    Süleyman Soylu
    © AA / Barış Oral
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırı sonrası yaptığı "Şu ana kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında hiçbir provokasyon bulgusuna rastlamadım. Bana sorsalardı gitmemelerini tavsiye ederdim." konuşmasını da eleştiren Tükkan, "Süleyman Soylu'nun akıbeti çözüm sürecinin Beşir Atalay'ı gibi olacaktır. Kendi partilileri bile Soylu'nun ismini duymak istemeyecekler. Kendisini yönlendirenlerin karşısında duramayarak yanlış teşhisler ve yanlış uygulamaları hayata geçirdi. Türkiye'yi 82 milyonun sıkıntıda olabileceği bir sürece sokuyor" dedi.

    "BU İŞTEN EN ÇOK ZARARI CUMHURBAŞKANI GÖRECEKTİR"

    Kılıçdaroğlu'na saldırının çok ciddi planlanmış bir hadise olduğunu belirten Lütfü Türkkan, "Kendimi acaba AK Parti içindeki hangi güç bunu hayata geçirdi diye düşünmekten alıkoyamıyorum. Bir muhalefet liderinin yumruklanması, linç edilmesi çok elem verici bir hadise. Ama bu işten en çok zararı Cumhurbaşkanı görecektir. Bu işi tertipleyenler bu planı esas Cumhurbaşkanı'na yönelik yapmışlardır. Bu durumu AK Parti içindeki uyuyan hücrelerin harekete geçmesi olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.

    Etiketler:
    AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı, MHP, İYİ Parti, Devlet Bahçeli, Lütfü Türkkan
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