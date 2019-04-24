Lütfü Türkkan: Süleyman Soylu'nun akıbeti, 'Çözüm Süreci'nin Beşir Atalay'ı gibi olacak

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği Türkiye İttifakı'na yönelik olarak "Türkiye İttifakı'ndan bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır" dedi.RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan Bahçeli'nin bu açıklaması hakkında "Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını kendisinin varlığını Cumhur ittifakı'ndan başka hiçbir şeye bağlı olmayan bir liderin açıklamaları olarak görüyorum. Cumhur İttifakı varsa kendisi var yoksa kendisi de yok şeklinde bir adamın demeçleri olarak okuyorum. Gündem tespit edecek bir açıklama olarak görmüyorum" diye konuştu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırı sonrası yaptığı "Şu ana kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında hiçbir provokasyon bulgusuna rastlamadım. Bana sorsalardı gitmemelerini tavsiye ederdim." konuşmasını da eleştiren Tükkan, "Süleyman Soylu'nun akıbeti çözüm sürecinin Beşir Atalay'ı gibi olacaktır. Kendi partilileri bile Soylu'nun ismini duymak istemeyecekler. Kendisini yönlendirenlerin karşısında duramayarak yanlış teşhisler ve yanlış uygulamaları hayata geçirdi. Türkiye'yi 82 milyonun sıkıntıda olabileceği bir sürece sokuyor" dedi.Kılıçdaroğlu'na saldırının çok ciddi planlanmış bir hadise olduğunu belirten Lütfü Türkkan, "Kendimi acaba AK Parti içindeki hangi güç bunu hayata geçirdi diye düşünmekten alıkoyamıyorum. Bir muhalefet liderinin yumruklanması, linç edilmesi çok elem verici bir hadise. Ama bu işten en çok zararı Cumhurbaşkanı görecektir. Bu işi tertipleyenler bu planı esas Cumhurbaşkanı'na yönelik yapmışlardır. Bu durumu AK Parti içindeki uyuyan hücrelerin harekete geçmesi olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.