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17:10 25 Nisan 2019
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu

    CHP’li Kuşoğlu’ndan MHP lideri Bahçeli’ye: 'Devlet değiliz, bu işi beceremiyoruz' deniliyorsa, görevimi yapmaya hazırım

    © Fotoğraf : YouTube/Bülent Kuşoğlu
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    Yurdagül Şimşek
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    CHP’den MHP lideri Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu CHP’li milletvekillerinin yalnız bıraktığına ilişkin açıklamasına tepki geldi. CHP’li Bülent Kuşoğlu, bu iftiranın hem vahim hem de ahlak dışı olduğunu ifade ederek, "Devlet;  devlet erkanını, milletvekillerini, vatandaşlarını koruyamıyorsa,  benim gibi milletvekilleri gövdesini koyarak, tabancasını çekerek gereğini yapar. 'Devlet değiliz, bu işi beceremiyoruz' deniliyorsa, ben görevimi yapmaya hazırım" dedi.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Adem Koçak
    Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Siyasi parti lideri nereye nasıl gideceğini araştırmalı
    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının yaşandığı Çubuk'taki şehit cenazesinde kendisinin de bulunduğunu, linç girişimiyle ilgili bazı siyasilerin gereğini yaptığını ancak birçoğunun olayı kınamadığını belirtti.  

    ‘DEVLET DEĞİLİZ, BU İŞİ BECEREMİYORUZ’ DENİLİYORSA…’

    Olaya çok üzüldüğünü anlatan Kuşoğlu, isim vermeden MHP lideri Bahçeli’yi eleştirdi. Bazı siyasilerin "Kılıçdaroğlu'nu kendi milletvekilleri yalnız bırakmıştır” şeklindeki açıklamasının vahim ve ahlak dışı bir iftira olduğunu ifade eden Kuşoğlu, Çubuk'ta katıldığı şehit cenazesinin devlet töreni olduğunu, devletin herkesin güvenliğini sağlaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

    "Bazı yöneticiler, devletin görevlerinin, devletin ne olduğunun farkında değiller. Benim gibi bazı milletvekillerinin orada koruma görevi yapması gerektiğini söylüyor. Devlet; devlet erkanını, milletvekillerini, vatandaşlarını koruyamıyorsa, benim gibi milletvekilleri gövdesini koyarak, tabancasını çekerek gereğini yapar. 'Devlet değiliz, bu işi beceremiyoruz' deniliyorsa, ben görevimi yapmaya hazırım. Ancak ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zavallı, bir şehit cenaze töreninde devlet erkanını koruyamayacak kadar güçsüz olduğuna inanmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür; yeter ki bu cumhuriyeti, bu devleti idare etmeyi becerebilelim. Maalesef bazı açıklamalar, Türkiye'de devlet adamı yokluğunun itirafı olmuştur.

    ‘AKKUZULU’DA DEĞERLERİNİ YİTİRMEMEMİŞ ANADOLU EVLATLARI GEREĞİNİ YAPMIŞTIR’

    Bir Anadolu köyünde Türk örf, adetleri gereğince misafirlikte, bir cenaze töreninde, şehit cenaze töreninde acıyı paylaşmak için gelenler baş tacı edilir, onların güvenliklerinin sağlanmasına gerek olmaz. Çubuk Akkuzulu'da da Türk örf, adetleri gereğince Anadolu'ya, Türklüğe yakışan hassasiyeti, misafirperverliği gösterenler, bizi korumak için gövdesini ortaya koyunlar olmuştur. O gün sağ kalabildiysek, Türkiye'yi kapsayacak çok daha kötü bir olay olmamışsa bu bahsettiğim kişilerden, Çubuklulardan, Akkuzulular'dan dolayıdır. Akkuzulu'da değerlerini yitirmemiş Anadolu evlatları gereğini yapmış, Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP heyetini şeref, haysiyet, gelenek ve ahlakını yitirenlerden korumuştur."

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara saldırı
    © AA / Metin Aktas
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Sarıgün'ün elini öpüp sosyal medyada paylaştılar
    ‘OSMAN SARIGÜN’ÜN ELİNİ ÖPENLER KAOSA HİZMET EDİYOR’

    Bir soru üzerine Kuşoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün elini öpenlerin, "teröre, kaosa hizmet ettiğini, milliyetsiz ve imansız insanlar olduğunu" belirterek, "Kendi vatandaşına düşman olan milliyetçi olamaz" dedi.

    ‘BUNA DESTEK VERENLER VATANSEVER VE İMANLI DEĞİL’

    CHP’li Bülent Kuşoğlu, Çubuk'taki olayın, planlı, organize ve aynı gün İstanbul'daki mitinge sıçratma amacı olduğunu söyledi. Protokoldeki yerlerinin güvenlikli olmadığını, protokolün en sonunda, linç etme amacında olanların arasında bulunduğunu anlatan Kuşoğlu, bunların belirli, görevlendirilmiş, doldurulmuş kişiler olduğunu, adım adım Kılıçdaroğlu'na yaklaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Kuşoğlu, askeri öğrencilerden oluştuğunu düşündüğü bir grup askerin, kendisini de dışarıda bırakacak bir hat oluşturduğunu ancak cenaze namazından sonra öğrencilerin yok olduğunu, hattın bozulduğunu, cenazenin top arabasına bindirilmesinden sonra koptuklarını, 40 dakika kadar köyde kaldığını söyledi.

    Kuşoğlu, arkadaşlarından bazılarının Çubuk'ta bulunduğunu öğrendikten sonra, 4 kişilik arabaya 7 kişi binerek gidebildiklerini belirtti. Çubuk'taki bu olayın ne kadar vahim olduğunun kavranması gerektiğini vurgulayan Kuşoğlu, bunun, sadece Kılıçdaroğlu ve milletvekillerine yönelik saldırı, linç değil Türkiye'yi karıştırmak, kaosa sürüklemek üzere yapılmış bir hareket olduğunu kaydetti. Kuşoğlu, buna destek verenlerin vatansever ve imanlı olmadıklarını ileri sürdü.

    ‘CUMHURBAŞKANI VAHAMETİN FARKINDA DEĞİL’

    Gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ‘gaz sıkışması’ ifadesinin hatırlatılması üzerine de Kuşoğlu, "Keşke o kadar basit olsa. Sayın Cumhurbaşkanı, vahametin farkında değil" karşılığını verdi.

    ‘GERÇEK TÜRKİYE İTTİFAKI MİLLET İTTİFAKIDIR, TAKLİT ETMEYE ÇALIŞIYORLAR’

    Bir soru üzerine CHP’li Kuşoğlu, Türkiye ittifakının, millet ittifakı olduğunu, Türkiye ittifakı içinde Türkiye’deki bütün unsurların yer aldığını vurgulayarak, “Gerçek Türkiye ittifakı millet ittifakıdır. Bunu taklit etmeye çalışıyorlar” dedi.

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    Etiketler:
    Ankara, MHP, Saldırı, CHP, Bülent Kuşoğlu, Linç, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli
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