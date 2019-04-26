Kazan Zirvesi’ndeki Türk girişimci: İnşallah bir gün Rusya’dan Türkiye’ye et satarız

Tataristan’ın başkenti Kazan’da 24 Nisan’da 11. Uluslararası Rusya-İslam Dünyası Ekonomi Zirvesi (Kazan Zirvesi-2019) başladı. Zirveye 57 ülkeden ve Rusya’nın 29 bölgesinden 3 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.
Aydınlı’ya göre, Ekol 1997’den beri Rusya’da helal taze et ve et ürünleri sektöründe faaliyet gösteriyor, 2013 yılından beri de ürün yelpazesine salam sucuk gibi işlenmiş helal et ürünleri eklendi.
Aydınlı, Rusya’da helal et müşterisinin olduğu her şehirde şirketin ürünlerinin satıldığını ifade etti.
Ekol’ün Rusya’daki helal et pazarındaki ilk firmalardan biri olduğunu kaydeden Aydınlı “Beklentimiz Rusya pazarında satışları daha da arttırmak. En önemli beklentimiz bir Türk olarak Rusya’da helal ürün üreterek ihracat yapmak” dedi.
‘RUSYA’YI ÇOK SEVİYORUM’
‘İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER FAALİYETLERİMİZE OLUMLU YANSIYOR’
Aydınlı “Ben bir Türk vatandaşıyım. Patronumuz Türk, yani sermaye Türk ama bir Rus firmasıyız. Türkiye ile Rusya arasındaki hem ekonomik hem siyasi ilişkiler Türk vatandaşı olarak bizi tabii ki etkiler. Son zamanlarda Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede olması bizi mutlu ediyor. Gerçekten hem devlet organlarında hem yerel organlarda bize ayrı gözle bakıyorlar. İnşallah bir fırsat olur da bir gün biz buradan Türkiye’ye belki et satarız. Böyle dev bir hayalimiz de var” ifadelerini kullandı.
Çeviren: Tuğba Bolat
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