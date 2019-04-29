Doç. Dr. Altunkan: Basın nitelikli yazarları değil çok satan yazarları ön plana çıkarıyor

‘EDEBİYAT BEYNİMİZİ BOŞALTMA ARACI’
Altunkan, “İnsan ne kadar karşısındakiyle empati kurarsa, o insanın çektiği acıları anlayabilir. Çaresiz durumdayken içinizde fırtınalar kopuyor, sonra bunlar yine içinizde harmanlanıyor ve dışarıya dökmeniz gerekiyor. Bu sayede edebiyat, bizim için beynimizi boşaltma, düşüncelerimizi yansıtma aracı haline geliyor” şeklinde konuştu.
Yazmaktaki amacının çocuklarına gelecekte, ‘Babamız o dönemi anlatan kitaplar yazmış’ dedirtmek de olduğunu vurgulayan Altunkan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Edebiyat, toplum için çok önemli. Toplumumuzda çok yazar var fakat maalesef basın, nitelikli yazarları ön plana çıkarma konusunda üstüne düşeni yeteri kadar yapmıyor. Çok satan yazarlara daha çok önem veriyor, daha ön plana çıkarıyor. Nitelikli yazan çok sayıda yazarın kitapları raflarda kayboluyor. Bir çok yazar var ki çok nitelikli olmasına rağmen yazarlığı bu sebeple bırakıyor.”
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