Doç. Dr. Altunkan: Basın nitelikli yazarları değil çok satan yazarları ön plana çıkarıyor

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan yazar Doç. Dr. Şekip Altunkan, “Basın, nitelikli yazarları ön plana çıkarma konusunda üstüne düşeni yeteri kadar yapmıyor. Çok satan yazarları ön plana çıkarıyor. Nitelikli yazan çok sayıda yazar, yazarlığı bu sebeple bırakıyor” dedi.

Tıp alanında doçent olmasına karşın, kısa aralıklarla yayınladığı ‘Dağdaki Ateş’ ve ‘Sümbül Kokulu Parfüm’ isimli romanlarıyla edebiyata da hızlı bir giriş yapan Şekip Altunkan, “Dünya pratiğine baktığımızda Çehov’dan Cronin’e; Michael Chrichton’dan Robin Cook’a kadar birçok doktor olan yazar var. Çehov, yazarlık yaparken aynı zamanda doktorluk da yapıyordu. Geleceğe not düşmek anlamında yazarlık önemli bir iş. İçinizdeki izlenimleri kitapla okuyucuya aktarmanız çok farklı bir duygu. Ben iki kitabımla bunu okuyucuya aktardım” dedi.

‘EDEBİYAT BEYNİMİZİ BOŞALTMA ARACI’

Altunkan, “İnsan ne kadar karşısındakiyle empati kurarsa, o insanın çektiği acıları anlayabilir. Çaresiz durumdayken içinizde fırtınalar kopuyor, sonra bunlar yine içinizde harmanlanıyor ve dışarıya dökmeniz gerekiyor. Bu sayede edebiyat, bizim için beynimizi boşaltma, düşüncelerimizi yansıtma aracı haline geliyor” şeklinde konuştu.

Yazmaktaki amacının çocuklarına gelecekte, ‘Babamız o dönemi anlatan kitaplar yazmış’ dedirtmek de olduğunu vurgulayan Altunkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Edebiyat, toplum için çok önemli. Toplumumuzda çok yazar var fakat maalesef basın, nitelikli yazarları ön plana çıkarma konusunda üstüne düşeni yeteri kadar yapmıyor. Çok satan yazarlara daha çok önem veriyor, daha ön plana çıkarıyor. Nitelikli yazan çok sayıda yazarın kitapları raflarda kayboluyor. Bir çok yazar var ki çok nitelikli olmasına rağmen yazarlığı bu sebeple bırakıyor.”