TOBB Başkanı: Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerden çok memnunuz

Tataristan’ın başkenti Kazan’da 24-26 Nisan tarihlerinde 11. Uluslararası Rusya-İslam Dünyası Ekonomi Zirvesi (Kazan Summit 2019) gerçekleştirildi. Her yıl Moskova ve Kazan’ın desteğiyle gerçekleştirilen zirveye bu yıl Rusya’nın 30 bölgesinden ve 50 ülkeden 3 bin kişi katıldı.
Zirvenin katılımcılarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Rusya’nın yerli para birimleri ile ticaret yapılması için çalışmaların başlatılmasıyla ilgili “Bütün dünya son dönemdeki dolarizasyondan bıkmaya başladı. Dünya ülkelerinin neredeyse tamamı karşılıklı ticarette ulusal para birimlerini kullanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin çok güzel ilişkiler sürdürüyor. Biz iş dünyası olarak bu denli iyi ikili ilişkiler olmasından çok memnunuz” değerlendirmesinde bulundu.
© Sputnik / Maksim Bogodvid
Çeviren: Tuğba Bolat
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