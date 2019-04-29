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21:00 29 Nisan 2019
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    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

    TOBB Başkanı: Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerden çok memnunuz

    © AA /
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    Tatiana Şuvalova
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    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerden çok memnun olduklarını, iki ülkenin yerli para birimlerini kullanmasının ticarette kolaylık oluşturacağını söyledi.

    Tataristan’ın başkenti Kazan’da 24-26 Nisan tarihlerinde 11. Uluslararası Rusya-İslam Dünyası Ekonomi Zirvesi (Kazan Summit 2019) gerçekleştirildi. Her yıl Moskova ve Kazan’ın desteğiyle gerçekleştirilen zirveye bu yıl Rusya’nın 30 bölgesinden ve 50 ülkeden 3 bin kişi katıldı.

    Russia Halal Expo-2019
    © Sputnik / Maksim Bogodvid
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    Zirvenin katılımcılarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Rusya’nın yerli para birimleri ile ticaret yapılması için çalışmaların başlatılmasıyla ilgili “Bütün dünya son dönemdeki  dolarizasyondan bıkmaya başladı. Dünya ülkelerinin neredeyse tamamı karşılıklı ticarette ulusal para birimlerini kullanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin çok güzel ilişkiler sürdürüyor. Biz iş dünyası olarak bu denli iyi ikili ilişkiler olmasından çok memnunuz” değerlendirmesinde bulundu.

    Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
    © AA /
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    Hisarcıklıoğlu, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile ilgili de şunları söyledi: “100 milyar dolarlık hedef koyuldu. Bu 100 milyar dolar hedefe ulaşacak olanlar biziz. Hem  TL hem Ruble kullanarak enerji dahil olmak üzere  her sektörde karşılıklı ticaret yapmak istiyoruz. Çünkü bu adım ticarette kolaylık oluşturacak ve bu hedefe daha hızlı yaklaşmamızı sağlayacak. Tüm iş dünyası bu iddiayı destekliyor. Bugün Türk Lirası ve Ruble ile  hem ihracat hem ithalat gerçekleştirebiliyoruz. Ama alışkanlıklardan vazgeçmek çok zor tabii ki. Zorlamamız lazım.”

    Çeviren: Tuğba Bolat

    Etiketler:
    Rifat Hisarcıklıoğlu, Ruble, Türk Lirası, Ticaret, dolarizasyon, Rusya, Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
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