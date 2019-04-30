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12:26 30 Nisan 2019
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    Antik Kent Efes’e turist akını

    Türkiye’nin ilk 3 ayda turizm geliri 4.6 milyar dolar

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Yurdagül Şimşek
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    Türkiye yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 5.5 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Yurt dışı ikametli vatandaşlarla birlikte toplam ziyaretçi sayısı 6 milyon 859 bin 710 oldu. İlk 3 ayda turizm gelirlerinde yüzde 4.6 artış yakalayan Türkiye 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar rakamına ulaştı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Türkiye yılın ilk 3 ayında 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.12 artış yakalayan Türkiye TÜİK verilerine göre 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar turizm geliri elde etti.

    Rus turist
    © Sputnik / Vladimir Vyatkin
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ocak-Mart 2019 dönemi sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Türkiye’ye geçen Mart ayında yine bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 4.33 artışla 2 milyon 232 bin 358 yabancı ziyaretçi geldi.

    Türkiye İstatistik Kurumu’nca (TÜİK) bugün açıklanan istatistiklere göre de yılın ilk çeyreğinde Türkiye’yi yüzde 10.9 artış ile 1 milyon 417 bin 618 yurt dışı ikametli vatandaş ziyaret etti.

    İlk 3 aydaki toplam ziyaretçi sayısı yurt dışı ikametli vatandaşlar ve yabancı ziyaretçilerle birlikte 6 milyon 859 bin 710 oldu.

    TÜİK verilerine göre Türkiye’nin 3 aylık turizm gelirlerinde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4.6 artış yaşandı ve Türkiye 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar rakamına ulaşıldı. Kişi başı harcama ise ortalama 697 dolar oldu.

    EN ÇOK ZİYARETÇİ BULGARİSTAN, İRAN, ALMANYA

    Türkiye, turistler için en popüler ülkeler listesinde
    © AP Photo / Mucahid Yapici
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    Kültür ve Turizm Bakanlığının yabancı ziyaretçi istatistiklerine göre Ocak-Mart 2019 döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında; 482 bin 712 ile Bulgaristan birinci, 447 bin 103 ile İran ikinci, 427 bin 424 ile Almanya üçüncü oldu. Almanya’yı Gürcistan ve Rusya Federasyonu izledi.

    Türkiye’ye geçen Mart ayında ise en çok ziyaretçi 240 bin 299 ile İran’dan gelirken, 208 bin 237 ile Bulgaristan ikinci, 191 bin 692 ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Almanya’yı Rusya Federasyonu ve Gürcistan izledi. 

    Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin ilk 3 aylık istatistiklerde en çok giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul birinci, Edirne ikinci, Antalya üçüncü, Artvin dördüncü, Ankara beşinci sırada yer aldı.

    Mart ayı sıralaması ise birinci İstanbul, ikinci Edirne, üçüncü Antalya, dördüncü Artvin ve beşinci Ağrı olarak gerçekleşti.   

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    Etiketler:
    Antalya, İstanbul, Edirne, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rusya, Gürcistan, Almanya, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, gelir, turizm, yurt dışı, Ziyaretçi, turist, Türkiye
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