Talip Küçükcan Rusya’da: Dünya Avrupa ve Amerika’dan ibaret değil

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Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki Rusya-İslam Dünyası Forumu’na katılan Küçükcan, Sputnik’e açıklamasında, çok sayıda Müslümanın yaşadığı bir ülke olarak Rusya’nın İslam dünyasındaki önemine değindi.

Foruma ilk kez katıldığını belirten Küçükcan, “Önemli bir forum olduğunu biliyoruz. Bu forum, 11. kez yapıldığı için demek ki geleneksel hale geldi. Tabii ki forumun ana teması Rusya’nın İslam ülkeleriyle ilişkileri. Bu tabii ki çok önemli bir konu, çunkü Rusya’da çok sayıda Müslüman azınlık var. Tataristan, Rusya içerisinde bir cumhuriyet ama burada önemli bir ölçüde Müslüman var. Rusya, İslam ülkeleri açısından önemli bir ülke. Rusya’nın İslam ülkelerine yatırımları var. Rusya ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı’nda gözlemci bir ülke” dedi.

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Bu ilişkilerin çeşitli alanlarda konuşulmasının önemli olduğunu kaydeden Küçükcan, “Bu tür zirvelerde siyasetçiler, ekonomistler, sivil toplum kuruluşları, iş adamları bir araya geliyorlar ve ülkeler arasında ilişkiler gelişiyor. Bu zirvelerle insanlar kültürleri daha fazla tanıyor, çünkü birbirimiz hakkında sadece medyadan öğrenecek olursak çok problem oluşacak. Medya bazen böyle tek yönlü çalışıyor, tek imajlar inşa ediyor, bu monolitik tek tip imajların ötesine geçebilmeleri için insanların doğrudan temas kurması lazım, oturup konuşması lazım. Burada önemli konular tartışılıyor. Ekonomi, dış politika, medya gibi konuların özel önemi olduğunun kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

'BİRBİRİMİZİ SADECE GAZETELERDEN ÖĞRENİYORUZ, BU DOĞRU DEĞİL'

Rus ve Türk meslektaşların bu forumda bir araya gelebilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Küçükcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü mesela Türkiye uzun yıllardır daha çok Avrupa ve Amerika ilişkilerini geliştirdi ama dünya tabii Avrupa ve Amerika’dan ibaret değil. Rusya, Japonya, Çin, Hindistan, Brezilya çok büyük aktörler var dünyada. Türkiye’deki işadamlarının, üniversite hocalarının bu aktörlerle bir araya gelmesinin yararı var. Bu, Türkiye dış politikasına uygun, çünkü bir taraftan Avrupa Birliği üyesi olmaya çalışıyor, ama öbür taraftan da Uzakdoğu’nun bir parçası olmaya çalışıyor, Rusya ile ekonomide çok yakın ilişkiler kuruyor, Suriye’de Rusya’yla ilişkileri var. Bazen Rus işadamları veya politikacılar, Türkiye hakkında haberleri sadece gazetelerden öğreniyor, ya da biz Rusya’ya medya üzerinden bakıyoruz, bu doğru değil, doğrudan temas kurmamız lazım."

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Yaptığı araştırmalarda, Rusya’nın büyük yere sahip olduğunu anlatan Küçükcan, “Çünkü Rusya Avrasya’da çok önemli bir güç. Dolayısıyla Türkiye’nin mutlaka bu gücü doğrudan araştırması lazım, bunu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin dünyada diasporalarını da ele alıyoruz. Güvenlik konusu da Rusya ile Türkiye arasında önemli bir tema. Türkiye, S-400 füzeleri hakkında Rusya ile anlaştı. Ama bu konu şimdi Türkiye dış politikasında tartışılan bir konu, NATO ve ABD bizi bu konuda eleştiriyor ama Türkiye kararına göre ilerliyor. Bu da Rusya ile daha yakın ilişkiler geliştirmeyi gerektiriyor. Bir ilke üretirseniz ilişkileri daha sağlam bir temelde kurabilirsiniz” yorumunda bulundu.