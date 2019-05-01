Meclis’ten Venezüella’da Maduro’ya destek mesajı

Türkiye-Venezüella Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Partili Serkan Bayram, darbe girişimi üzerine Venezüella’nın Ankara Büyükelçiliği ile temasa geçerek, ‘geçmiş olsun’ dileklerini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya desteğini iletti. Bayram, darbelere karşı olan Türkiye’nin her daim Venezüella halkının ve hükümetinin yanında olduğunu söyledi.

© AP Photo / Darko Vojinovic Venezüella Dışişleri Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı

Türkiye-Venezüella Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Venezüella’daki son gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi. Daha önceki benzer girişimlere Venezüella halkının müsaade etmediğini vurgulayan Bayram, şimdi yine darbe girişiminin gündeme geldiğini söyledi.

Bayram, “Yine Venezüella halkı bu darbeye karşı dik duruş sergiliyor. Türkiye de bu duruşun içerisinde. Yine bu darbe püskürtülecektir, halkın iradesiyle iktidara gelen Maduro hükümeti yola devam edecektir. Biz de her daim Madura ve Venezüella hükümetinin yanındayız” dedi.

ABD’nin Venezüella’da izlediği politikayı da eleştiren AK Partili Serkan Bayram, ABD’nin bu darbenin başarılı olması noktasında tüm gayretleri gösterdiğini söyledi. Rusya, Çin, Küba, Türkiye gibi ülkelerin bu darbe girişiminin karşısında dik durarak Maduro hükümetini desteklemesinin de önemli olduğunu vurgulayan Bayram, Venezüella’daki bu son girişimin de başarıya ulaşma şansı olmayacağını söyledi. Bayram şöyle konuştu:

“Bu başarıya ulaşmaz. Şu anda bu bence daha bir cılız hamle. Yine ufak tefek artçı dalgalar gelebilir ama Venezüella’da askeri de diğer birimlerin hepsi de Maduro hükümetinin yanında. Artık azınlıkta kalan bir muhalif güç olacak. Onlar da dışarıdan aldıkları kaynakla bir şeyler yapmaya kalksa da bunlar artık cılız kalacaktır. Gidişat o noktada.”

© REUTERS / Jim Young Bolton: Venezüella ile ilgili tüm seçenekler masada

AK Partili Serkan Bayram Venzüella’da başkanlıktan ziyade bir Meclis seçiminin belki yapılabileceğini ifade ederken, bunu da Maduro hükümetinin daha önceki süreçte söylediğini kaydetti. Bayram, “Onu da zannedersem suhulet sürecinin oluşmasından sonra yapar diye tahmin ediyorum” dedi.

Darbe girişimi üzerine hemen Venezüella’nın Ankara Büyükelçiliği ile temasa geçerek ‘geçmiş olsun’ dileklerini ilettiklerini kaydeden AK Partili Bayram, Türk Büyükelçiliği’nin de gelişmeleri takip ettiğini, darbelere karşı olan Türkiye’nin her daim Venezüella halkının ve hükümetinin yanında olduğunu söyledi. Türkiye’nin de darbelerden çok acı çektiğini vurgulayan Bayram, “En son 15 Temmuz hain darbe girişiminde bunların acısını çok ciddi manada yaşadık. O yüzden darbe nerede olursa olsun hangi ülkede olursa olsun, meşru yoldan gelmeyen ve bu yollarla iktidara gelmeye çalışanların karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.