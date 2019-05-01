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11:27 01 Mayıs 2019
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    İstanbul, trafik, trafik polisi

    İçişleri Bakanlığı’ndan genelge: Trafikte yaz mevsimi tedbirleri başlıyor

    © Fotoğraf : DHA
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    Yurdagül Şimşek
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    İçişleri Bakanlığı, yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte olası trafik kazalarının önüne geçebilmek için 81 İl Valiliğine ‘Yaz Mevsimi Tedbirleri’ konulu genelge gönderdi.

    Bakan Süleyman Soylu imzalı gönderilen genelgede, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte, karayollarında  ‘turizm ve tarımsal’ amaçlı seyahatlerin ve uzun mesafelere bağlı olarak ‘seyahat sürelerinin arttığı’  belirtildi.

    Taksim Meydanı, 1 Mayıs, Polis
    © AA /
    İstanbul trafiğine 1 Mayıs düzenlemesi
    Söz konusu artışın trafik güvenliğine olabilecek olumsuz etkilerini en aza indirmek ve trafik kazalarıyla en seri şekilde mücadele edebilmek için başta hız ihlalleri olmak üzere, toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir şekilde planlanmış trafik denetimleri önem kazandığına dikkat çekildi. 

    Bakanlık 81 İle gönderdiği genelgede;  ülke genelinde 01 Mayıs-01 Ekim 2019 tarihleri arasında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı:

    TUR ARAÇLARINA SIKI DENETİM

    © DHA /
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    - Yaz aylarında  sivil toplum örgütleri, dernekler, okul idareleri, tur şirketleri tarafından organize edilen gezi, tur, sportif ve kültürel faaliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığının yanı sıra tarifesiz yolcu taşımacılığı (TUR taşımacılığı) yapan araçlara  yönelik “Etkin, Yoğun ve Sürekli” trafik denetimleri uygulanacak. Özellikle turist taşıyan tur araçları için mahallin şartlarına göre özel denetim planları oluşturularak bu tür araçların kontrolleri aksatılmadan yapılacak.

    MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN ARAÇLARA 24.00-06.00 ARASINDA İZİN VERİLMEYECEK

    İstanbul, trafik, trafik polisi
    © Fotoğraf : DHA
    Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek
    - Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde; karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçer döverlerin ve diğer tarım araçlarının uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek. Tarım işçisi taşıyan araçların karıştığı kazalar ve nedenleri incelenerek tarım işçilerinin mevsimsel olarak hareket saatleri ve güzergahları sorumluluk sahalarına göre trafik birimleri tarafından analiz edilecek.

    - Yapılan analizler doğrultusunda komşu il/ilçe trafik birimleri (Polis/Jandarma) ile koordineli olarak trafik kontrol planları hazırlanacak. Tarım işçilerinin yolculuklarının daha güvenli yapılabilmesi amacıyla göç alan ve veren yerler arasında trafik denetimleri arttırılacak. Araç ve yol güvenliğinin gerektirdiği kontroller hassasiyetle ve sıklıkla yapılarak, gerekli bütün tedbirler alınacak. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Bu konuda özellikle ara yollarda da denetimler planlanacak

    KAZALARIN YOĞUN YAŞANDIĞI SAATLERDE DENETİMLER ARTACAK

    'Emniyet kemeri' cezası alan motosiklet sürücüsü Vural Yavaş
    DHA
    Motosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezası
    - Ülke genelinde yolcu otobüslerinin karışmış olduğu, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının günün 02.00-08.00 saatleri arasında daha yoğun meydana gelmesi, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybı ve günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavet ile kaza riskinin daha fazla artmasından dolayı 05.00-07.00 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilerek, gerekli kontroller ile bilgilendirmeler yapılacak. Takograf kullanması zorunlu olan taşıtların şoförlerinin karıştıkları kazalarda, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği ile araç kullanma sürelerinin önemli etkisi olduğu bilindiğinden, takografların denetlenmesi amacıyla yapılan yol üzeri kontroller ile terminal çıkış, varış ve ara istasyonlarında gerekli denetlemeler yapılacak. Şoförlerin sürekli ve toplam süre ile hız ihlalinin tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılması, sürekli veya toplam süre ihlali tespit edilen şoförlerin sefere çıkmalarının önlenmesi ve bu durumdan yolcuların da haberdar edilmelerinin sağlanacak. Şoför kimlik bilgileri ile takograftaki kartın bilgileri karşılaştırılarak, her ikisinin aynı kişi olması sağlanacak.

    KORUMA BAŞLIĞI VE KORUMA GÖZLÜĞÜ DENETİMLERİ

    İstanbul trafik
    © AA / Erhan Elaldı
    'Dünyada en çok trafik sıkışıklığı yaşanan şehirler' listesinde Moskova birinci, İstanbul ikinci sırada
    - 2018 yılında meydana gelen motosiklet kazalarının 2017 yılına göre yüzde  2,5 oranında artması ve   45 bin 968 motosikletin kazaya karışması nedeniyle  motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırıcı eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.

    EMNİYET KAMERİ DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

    -Emniyet kemeri kullanımı ile ilgili denetimlere özel bir önem verilecek. Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin inanç ve farkındalığı artırmak amacıyla “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyası kapsamında eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek. Otogarlarda, otobüs şoförleri ve yolcuların emniyet kemeri kullanımlarının sağlanmasına özen gösterilecek, yolcular bu konuda bilgilendirilecek.

    TRAFİK EKİPLERİ GÖRÜNÜR OLACAK, DENETİMLERDE YÜZYÜZE İLETİŞİM KURULACAK

    Trafik cezasına kızdı, motosikletini parçaladı
    DHA
    Trafik cezasına kızdı, motosikletini parçaladı
    - Trafik ekiplerinin, özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında “Gerçek Algılanan Yakalanma Riski Duygusu”nun geliştirilmesine yönelik olarak "Görünür" olmaları sağlanacak. Ayrıca yine bu amaca yönelik olarak hafta sonları idari birimlere ait resmi görev araçları, personeliyle birlikte önem arz eden kesim/noktalarda sabit ve seyir halinde görevlendirilecek. Tatil sezonunda özel taşıtlarla yapılan “seyahatlerin süresi ve mesafesinin artacağı” gözönünde bulundurularak özellikle Temmuz ve Ağustos aylarındaki olası kazaların en aza indirilmesine yönelik, tüm yolcu ve sürücülere trafik denetimlerinde  yüz yüze iletişim kurulacak, “dikkat dağınıklığı veya uykusuzluk hali” bulunan sürücülerin dinlendirilmesi sağlanacak.

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    Etiketler:
    emniyet kemeri, araç, Süleyman Soylu, Yaz Mevsimi Tedbirleri, trafik, tedbir, Mevsimlik işçi, mevsim, Yaz, İçişleri Bakanlığı
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