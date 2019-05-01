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16:01 01 Mayıs 2019
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    IŞİD

    Hindistan ile Bangladeş, IŞİD tehdidini 'önemsemiyor': Büyük problem çıkaramazlar

    © REUTERS /
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    Hindistanlı ve Bangladeşli yetkililer, aldıkları güvenlik önlemlerinin IŞİD'in bu ülkelerde Sri Lanka benzeri bir saldırı gerçekleştirmeye engel olacağı konusunda ısrarcı. Yetkililer, Sri Lanka saldırısının ardından yeniden gündeme gelen IŞİD tehdidinin 'büyük problem çıkarmayacağı' görüşünde.

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    IŞİD lideri Bağdadi'ye ait olduğu söylenen yeni görüntüler ortaya çıktı
    IŞİD'e yakın medya organı Al-Mursalat, dün yayınladığı bir görselde 2016 yılında Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleştirilen saldırıda yer alan 5 IŞİD militanının fotoğrafına yer verdi. 

    Küresel terörizm takip platformu SITE Intelligence tarafından aktarılan fotoğrafta, militanlarının fotoğrafının altında "Hilafet askerleri" yazılı olduğu ve örgütün Bangladeş ve Hindistan'da 'sessize gömülmediği' vurgulanarak "Mücahitlerin kini size yıkımı getirecek" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

    İngilizce, Hintçe ve Bengalce yazılan metin ise söz konusu iki ülkenin Sri Lanka'da yaşanan saldırılar üzerine inceleme başlattıkları dönemde yayıldı. 

    'YAPACAKLARI ŞEYİN HABERCİSİ DEĞİL'

    Ancak, Hindistan'ın eski Dış İstihbarat Birimi şefi M.K. Narayanan, bu gelişmeyi "Yapacakları şeyin bir habercisi olduğu yönünde değerlendirmediklerini" açıkladı. 

    ABC News'ten Emily Schmall'ın haberine göre Bangladeş'te ise, güvenlik kuvvetleri başkent Dakka'da gerçekleşen ve 3 polis memurunun yaralanmasına neden olan patlamadaki IŞİD bağlantısını araştırıyor. 

    Bangladeş'in aşırıcı gruplarla mücadeleye odaklanan güvenlik birimi 'Hızlı Eylem Taburu'nun sözcüsü Mufti Mahmud Khan da, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada IŞİD tarafından yayınlanan görsele 'büyük bir önem vermediğini' söyledi.

    Muhtemel IŞİD saldırılarıyla ilgili olarak "Belki küçük bir grup problem yaratmaya çalışabilir, bu bütün dünya için geçerli olan bir senaryo" diyen Khan ayrıca, "Herhangi bir grubun büyük bir problem çıkarabileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. 

    YEREL ÖRGÜT SUÇLANIYOR

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    FSB
    Moskova Bölgesi’nde IŞİD hücresi ortaya çıkarıldı
    IŞİD'in sorumluluğunu üstlendiği ve 17'si yabancı uyruklu olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiği 2016 yılındaki Dakka saldırısından sonra, Bangladeşli yetkililer IŞİD'in ülkede varlık gösterdiği yönündeki iddiaları reddediyorlar. Yetkililer IŞİD yerine yerel aşırıcılardan oluşan 'Jumatual Mujahedeen Bangladesh' (JMB) örgütünü suçluyorlar.

    O zamandan bu yana ise otoriteler, JMB şüphelisi olduğu bilinen çok sayıda militanı tutukladı ya da öldürdü ve JMB'nin 'tamamen bitirilmediyse de büyük oranda zayıflatıldığını' açıkladı. 

    'HENÜZ TAMAMEN YOK EDİLMEKTEN UZAK'

    Hindistan'da ise terörle mücadeleden sorumlu olan Ulusal Soruşturma Ajansı (NIA) ise IŞİD'le bağlantılı olduğu gerekçesiyl 29 yaşındaki bir şüpheliyi tutukladığını açıkladı. 

    Öte yandan, NIA yetkilisi Alok Mittal da, yaptığı açıklamada söz konusu posteri gördüğünü söyledi ancak konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti. 

    Eski Hindistan ordu ve istihbarat göreblileri ise IŞİD'in 'henüz yok edilmekten uzak' olduğunu söylese de, örgütün Hindistan'da 'çok varlık göstermediği' görüşünde. 

    'BU TÜR SALDIRILAR İÇİN BİRKAÇ KİŞİ YETERLİ'

    Ancak, Emekli Hint General D.S. Hooda ise, Sri Lanka'da yaşanan saldırıyı hatırlatarak "Saldırı ihtimali tamamen yok sayılamaz. Bu tür saldırıları gerçekleştirmek için birkaç kişi yeterli" ifadelerini kullandı. 

    © AP Photo / Eranga Jayawardena
    Sri Lanka saldırıları: IŞİD ile bağlantılı 140 kişi aranıyor
    Sri Lanka güvenlik kuvvetleri de, Sri Lanka vatandaşı Mhuzeen Sarfaz Nilam'ın IŞİD saflarındayken Suriye'de öldürüldüğünün öğrenildiği 2015 yılından bu yana örgüte ilişkin istihbarat çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, ABD hava saldırısında öldürülen Nilam'ın üvey kardeşinin de aynı saldırıda öldürüldüğü öğrenilmişti. 

    Sri Lanka askeri İstihbarat direktörü Chula Kodituwaku da, Nilam ve kardeşi de dahil olmak üzere 35 Sri Lankalının Suriye'de IŞİD'le bağlantılı olduğunu açıkladı. Kodituwakku ayrıca, Sri Lanka'da geçen hafta yaşanan saldırıya ilişkin olarak ise güvenlik kuvvetlerinin soruşturmasının sürdüğünü söyledi.

    'SRİ LANKA SALDIRGANLARI HİNDİSTAN'DA EĞİTİM ALDI'

    Sri Lanka istihbaratından ismini vermek istemeyen bir kaynağa göre ise, ülkedeki kanlı saldırıyı gerçekleştiren grubun lideri Mohammed Zahran ve ekibi Hindistan'da eğitim aldı. Kaynak ayrıca, Hindistan'daki bu eğitimin süresine ilişkin bilgilerin henüz netleşmediğini de söyledi.

    Etiketler:
    Alok Mittal, Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansı (NIA), SITE Intelligence, Al-Mursalat, Tehdit, Saldırı, Dakka, Bangladeş, Hindistan, Sri Lanka, IŞİD
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